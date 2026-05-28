La Promessa è una storia vera? La verità dietro la soap spagnola che ha conquistato l'Italia

Pubblicazione: 28 maggio alle 15:34

Tra intrighi nobiliari, segreti di famiglia e amori impossibili, La Promessa si è ritagliata uno spazio solido nel cuore del pubblico italiano. La soap spagnola, trasmessa quotidianamente su Rete 4 alle 19.30 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, ha trasformato l'appuntamento preserale in un rituale per migliaia di spettatori. Ma dietro il fascino del palazzo dei marchesi de Luján, ambientato nella Spagna del 1913, sorge spontanea una domanda: quanto c'è di vero in questa storia?



La risposta breve è no, La Promessa non è tratta da una storia vera. Non racconta le vicende documentate di una famiglia nobiliare realmente esistita, né si basa su un caso di cronaca recuperato dagli archivi storici. La serie nasce da un soggetto originale firmato da Josep Cister Rubio, costruito come un grande melodramma di finzione. Eppure, definirla semplicemente inventata sarebbe riduttivo.



La forza della soap sta proprio nella capacità di innestare una narrazione completamente romanzata dentro un contesto storico preciso e riconoscibile. Il 1913 è un anno cruciale per la Spagna: il Paese vive gli ultimi respiri della Restaurazione borbonica, un sistema dominato da élite politiche e sociali che iniziano però a mostrare crepe profonde. Le tensioni di classe, i cambiamenti culturali e il ruolo delle donne stanno scuotendo un ordine apparentemente immutabile.

La trama di La Promessa si dipana proprio su questi contrasti. Tutto inizia con una festa di nozze nella tenuta dei marchesi de Luján, interrotta drammaticamente da un incidente aereo: Manuel, uno dei figli del marchese, precipita con il suo velivolo nei pressi del palazzo. A salvarlo è Jana, una giovane donna che riesce così a ottenere un posto come cameriera. Jana cerca la verità sull'assassinio della madre Dolores e sulla scomparsa del fratello, rapito quando era ancora neonato.



La tenuta diventa il teatro della sua indagine personale, ma anche il luogo dove il suo piano di vendetta si complica. Il legame con Manuel trasforma la missione in qualcosa di più profondo, dove i sentimenti si scontrano con le rigide gerarchie sociali dell'aristocrazia. Intorno a loro si muove un universo di personaggi stratificati: Cruz, la marchesa spietata; Alonso, custode del prestigio di famiglia; Catalina, intrappolata nelle convenzioni dell'epoca; Curro, chiave dei segreti del casato; e il personale di servizio, mai semplice sfondo ma protagonista degli equilibri del palazzo.



La distanza tra aristocrazia e servitù, i matrimoni combinati, l'ossessione per l'eredità, il peso della reputazione: sono tutti elementi di finzione, ma profondamente coerenti con l'epoca raccontata. Anche la passione di Manuel per l'aviazione non rimanda a un personaggio storico specifico, ma intercetta un tema reale dei primi del Novecento. In quegli anni il volo rappresentava una frontiera tecnica, simbolica e sociale, un fascino pionieristico che attraversava l'Europa.

Nemmeno il palazzo La Promessa è una dimora storica realmente esistita. È uno spazio narrativo pensato per concentrare intrighi e conflitti. Le riprese però utilizzano location reali: l'edificio principale è El Rincón, situato ad Aldea del Fresno, vicino Madrid, risalente al XIX secolo. Ma accanto a questa struttura autentica, la produzione ha costruito due set di tremila metri quadri, uno dei quali riproduce fedelmente gli interni del palazzo.



A rendere la serie ancora più convincente ci sono i costumi curati da Tania Alvarez, già nota per il lavoro su Una vita. Ogni abito è un pezzo di artigianato che cattura l'attenzione: dall'abito da sposa di Jimena, con pizzi e ricami che farebbero sognare qualsiasi donna, fino ai dettagli della servitù, tutto contribuisce a costruire un universo visivo coerente e immersivo.



La Promessa non è una miniserie, ma una soap quotidiana costruita su un arco narrativo molto ampio. Le informazioni ufficiali indicano cinque stagioni, con la quinta già in corso in Spagna. Al momento non esiste una data ufficiale per il finale definitivo della serie. Nel 2024 la serie si è aggiudicata la vittoria come miglior telenovela alla 52esima edizione degli International Emmy Awards, diventando la prima produzione spagnola a ottenere questo riconoscimento.

Il successo de La Promessa non nasce solo dalla trama ricca di misteri e intrighi, ma anche dalla combinazione tra racconto sentimentale, mistero familiare e cornice storica a renderla un caso interessante, capace di intrecciare finzione e realtà senza confonderle. Non è una storia vera, ma è costruita con la cura di chi conosce bene la Storia. E forse è proprio questo a renderla così credibile.