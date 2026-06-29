Forbidden Fuit anticipazioni 29 Giugno-3 Luglio: vendetta, tradimenti e la settimana della verità. Ecco cosa sapere

Pubblicazione: 29 giugno alle 10:53

La soap turca più amata del pomeriggio di Canale 5 si prepara a una settimana esplosiva. Dal 29 giugno al 3 luglio 2026, Forbidden Fruit promette colpi di scena, manipolazioni e rese dei conti che terranno incollati allo schermo milioni di telespettatori. Le sorelle Yildiz e Zeynep, protagoniste della serie ambientata nella scintillante Istanbul, si troveranno ad affrontare crisi personali ed economiche mentre intorno a loro si consuma una guerra fatta di inganni, tradimenti e vendette.



La settimana si apre lunedì 29 giugno con Zehra che, bisognosa di far fruttare i propri risparmi, si rivolge a Mert. L'uomo le promette aiuto, ma pone una condizione: la massima discrezione. Un accordo che puzza di pericolo già dal primo istante. Nel frattempo, Yigit scopre che Lila è partita per gli Stati Uniti senza nemmeno salutarlo. Il giovane, devastato, punta il dito contro i genitori accusandoli di aver distrutto la sua relazione con il loro divorzio improvviso e mal gestito. Ma è Sahika a muovere le pedine più insidiose: approfittando della già tesa situazione tra Yildiz ed Ender, manipola un audio per gettare ulteriore benzina sul fuoco. La donna si conferma ancora una volta maestra nell'arte dell'inganno.

Una delle protagoniste di Forbidden Fruit, fonte: Mediaset





Martedì 30 giugno, Sahika e Kaya affrontano insieme la crisi emotiva di Yigit. Il ragazzo è ancora profondamente scosso dalla rottura con Lila e sembra incapace di andare avanti. Sahika, con il suo tipico mix di pragmatismo e cinismo, lo invita a voltare pagina e a lasciarsi il passato alle spalle. Dall'altra parte della città, Halit organizza una cena con Kerim nel tentativo di recuperare il rapporto dopo il disastroso incontro precedente. Ender, però, fiuta qualcosa di strano: sospetta che Kerim stia tramando nell'ombra e decide di indagare sul suo presunto legame con Ihsan Yildirim. La serata si chiude in modo tragicomico: Caner ed Emir trovano Yigit completamente ubriaco e tentano di rimetterlo in sesto, ma finiscono per passare la notte a bere insieme a lui. Un momento di fratellanza maschile che, tra risate e malinconia, rivela la fragilità di tutti e tre.



Mercoledì 1° luglio le carte in tavola cambiano ancora. Yigit, determinato a non arrendersi, annuncia ai genitori la sua decisione: partirà per l'America per raggiungere Lila e cercare di riconquistarla. Una mossa coraggiosa che testimonia quanto il giovane sia disposto a lottare per il suo amore. Yildiz, invece, si trova con le spalle al muro: un pignoramento minaccia di portarle via i preziosi quadri di Halit e la donna, disperata, cerca di nascondere tutto con l'aiuto di Asuman e Aysel. La situazione economica di Yildiz si fa sempre più critica e le sue scelte rischiano di avere conseguenze devastanti. Zehra, ignara dei rischi, decide definitivamente di affidare i suoi soldi a Mert per farli fruttare. Ender, dal canto suo, passa all'attacco: invita Kerim a pranzo con l'obiettivo di stanarlo. Mentre i giochi di potere si fanno sempre più complessi, Sahika continua a tessere la sua tela organizzando una cena per Kaya. Caner, insospettito, chiede a Mert di indagare su luogo e partecipanti.

Forbidden Fruit, fonte: Mediaset





Giovedì 2 luglio Ender tenta il tutto per tutto: organizza un incontro tra Kerim e Ihsan con l'intenzione di incastrare il primo. Ma Kerim nega categoricamente qualsiasi offerta di lavoro, lasciando Ender a bocca asciutta e con più dubbi che certezze. Caner, intanto, fa una scoperta inquietante: Sahika ha organizzato una cena per presentare una donna a Kaya. L'uomo avvisa immediatamente Ender e insieme decidono di presentarsi al ristorante per verificare di persona. Yildiz, sempre più disperata per le difficoltà economiche, decide di vendere l'argenteria di Halit con la complicità di Asuman. Un gesto che non passerà inosservato e che avrà ripercussioni imprevedibili.



Venerdì 3 luglio arriva il momento dello scontro finale. Durante la cena al ristorante, Yildiz e Halit si imbattono in Sahika, Kaya e Nihal e decidono di unirsi al loro tavolo. Quando arrivano anche Ender e Caner, la situazione precipita. Ender, fuori controllo, macchia l'abito di Yildiz e giura vendetta contro tutti i presenti. È una scena di rara violenza emotiva che segna un punto di non ritorno nei rapporti tra i personaggi. Il giorno seguente, Mert continua a spingere Zehra non solo a investire, ma anche a coinvolgere altre persone nel suo piano. Il rischio che si tratti di una truffa diventa sempre più concreto. Halit, intanto, scopre che Yildiz ha venduto l'argenteria e insospettito ordina indagini su di lei. Convinto che la moglie lo stia tradendo, decide di vendicarsi. Mentre le tensioni raggiungono il punto di ebollizione, Sahika organizza una festa per Kaya, preparando forse l'ennesimo colpo di scena.

Il cast di Forbidden Fruit, fonte: Mediaset





Questa settimana di Forbidden Fruit rappresenta un concentrato di tutto ciò che ha reso la soap un fenomeno: intrighi familiari, manipolazioni psicologiche, crisi economiche che riflettono ansie reali e, soprattutto, personaggi femminili complessi che tessono alleanze e dichiarano guerre con la stessa naturalezza. Yildiz e Ender, in particolare, incarnano due modi diversi di esercitare il potere in una società patriarcale: la prima attraverso l'astuzia e la dissimulazione, la seconda con la forza e la determinazione. Sahika, poi, si conferma la vera antagonista della stagione, capace di muovere i fili di ogni situazione a proprio vantaggio.



Gli appuntamenti con Forbidden Fruit continuano dal lunedì al venerdì alle 14.05 su Canale 5, nella fascia pomeridiana che da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per milioni di appassionati di soap. La serie turca, forte di un cast carismatico guidato da Nesrin Cavadzade nel ruolo di Sahika, continua a macinare ascolti solidi grazie a trame che sanno mescolare dramma familiare, thriller psicologico e romanticismo impossibile. In questa settimana ad alta tensione, nessun personaggio uscirà indenne dagli scontri che si prepara ad affrontare.