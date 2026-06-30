Scandalo all'Isola dei Famosi: puntate pilotate per far vincere Zeudi Di Palma? Ecco la verità

Pubblicazione: 30 giugno alle 13:22

L'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi si è trasformata in un campo minato di polemiche prima ancora che il pubblico abbia potuto vedere la prima puntata. Mentre nelle Filippine proseguono le registrazioni della ventesima edizione del reality di Canale 5, sui social network è esplosa una teoria destinata a far discutere: secondo alcuni utenti, la vittoria sarebbe già stata assegnata a tavolino e a trionfare dovrebbe essere Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e concorrente di questa stagione.



Un'accusa pesante, che nel giro di poche ore ha generato centinaia di commenti, condivisioni e discussioni accese. Ma su cosa si basa questa convinzione? E soprattutto, quanto c'è di vero dietro l'ennesimo grido al complotto televisivo? La segnalazione che ha fatto esplodere il caso è arrivata attraverso i canali social e successivamente ripresa da diverse testate online.

Il ragionamento dei più sospettosi si sviluppa su un elemento apparentemente inequivocabile: Selvaggia Lucarelli, conduttrice di questa edizione dell'Isola, seguirebbe su Instagram soltanto Zeudi Di Palma tra tutti i concorrenti. Lo stesso farebbe anche uno degli autori del programma. Per molti utenti, questo dettaglio rappresenterebbe la prova schiacciante di una raccomandazione bella e buona, la conferma che la vittoria finale sia già stata decisa prima ancora che il gioco abbia inizio.





Da qui è partita un'ondata di accuse nei confronti della produzione Mediaset, con decine di fan convinti che l'esito finale del reality sia pilotato. Una narrazione che ha trovato terreno fertile nel classico scetticismo italiano verso i meccanismi televisivi, alimentato da anni di polemiche su televoti, eliminazioni controverse e presunti favoritismi.



Eppure, basta scavare appena sotto la superficie per rendersi conto che l'intera teoria si regge su fondamenta fragilissime. Analizzando con maggiore attenzione i profili social coinvolti, emergono infatti dettagli che ridimensionano drasticamente la portata delle accuse. Selvaggia Lucarelli non segue affatto soltanto Zeudi Di Palma: tra i suoi contatti Instagram figurano anche altri protagonisti legati all'edizione in corso, come Eva Grimaldi. Allo stesso modo, l'autore finito al centro delle polemiche risulta collegato anche ad altri concorrenti, tra cui Francesco Chiofalo.



In sostanza, quello che è stato presentato come un indizio inconfutabile si rivela essere un semplice scambio di follow tra professionisti che condividono la stessa avventura televisiva. Un legame digitale che può nascere per ragioni lavorative, personali o semplicemente preesistenti al programma stesso. Nulla che possa costituire una prova di accordi sottobanco o di vittorie pilotate.

Zeudi Di Palma a Porta a Porta, fonte: Rai, YouTube





Ma c'è un aspetto ancora più importante che smonta alla radice l'ipotesi del complotto: il funzionamento stesso del programma. Quest'anno L'Isola dei Famosi ha adottato un format profondamente diverso rispetto alle edizioni passate, proprio per garantire la massima trasparenza e blindare il risultato finale da qualsiasi sospetto.



A differenza delle stagioni precedenti, in questa edizione non è previsto il televoto da casa. Le eliminazioni e le sfide per la leadership si svolgono attraverso prove di resistenza cronometrate e misurabili, come la storica prova del fuoco. Il risultato è oggettivo, verificabile da chiunque e non lascia spazio a interpretazioni soggettive o a possibili influenze da parte della conduttrice o degli autori. Vince chi resiste di più, chi completa la prova nel minor tempo, chi dimostra maggiore forza fisica o mentale. Numeri, cronometri, metri: parametri tangibili che non mentono.



Come previsto dal regolamento ufficiale, sul luogo delle riprese è presente un notaio incaricato di monitorare la regolarità di ogni dinamica competitiva e della proclamazione finale. Questo significa che qualsiasi tentativo di alterare l'esito costituirebbe non solo una violazione delle regole televisive, ma un vero e proprio reato penale. Un rischio che nessuna produzione televisiva seria si prenderebbe mai, considerando le conseguenze legali e reputazionali che ne deriverebbero.

Selvaggia Lucarelli a Domenica In, fonte: Rai, YouTube





Ma la misura di sicurezza più interessante riguarda proprio la finale. Trattandosi di un'edizione interamente registrata, la produzione ha deciso di girare due o più finali alternativi, ciascuna con un vincitore diverso. Questo espediente narrativo, già utilizzato in altri format internazionali, ha uno scopo preciso: impedire fughe di notizie e mantenere il massimo riserbo sul nome del trionfatore fino al momento della messa in onda.



In pratica, nemmeno i naufraghi finalisti sanno chi ha effettivamente vinto. L'identità del vincitore rimarrà segreta per tutti, concorrenti compresi, fino a quando Mediaset non trasmetterà la puntata conclusiva. Una scelta che garantisce la massima suspense e rende tecnicamente impossibile qualsiasi forma di manipolazione del risultato.



Questi elementi messi insieme costruiscono un quadro inequivocabile: pilotare l'esito de L'Isola dei Famosi 2026 non è solo eticamente scorretto o contrario al regolamento, è proprio tecnicamente e legalmente impossibile. Le accuse mosse contro Zeudi Di Palma e la produzione del programma si basano esclusivamente su interpretazioni fantasiose di banali interazioni social, senza alcun fondamento concreto. Gli utenti online possono tornare a soffermarsi sull'attesa del programma e su quanto guadagnano i concorrenti, piuttosto che su teorie fantasiose.