Mediaset blocca Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna: arriva Enrico Papi a sostituirlo

Pubblicazione: 04 luglio alle 18:25

L'estate televisiva di Canale 5 potrebbe regalare un colpo di scena inaspettato. Mentre la Rai sconvolge il pubblico con i nuovi palinsesti ricchi di esclusioni eccellenti, Mediaset starebbe valutando una mossa strategica che potrebbe ridisegnare completamente la programmazione estiva dell'access prime time. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, il Biscione sarebbe pronto a registrare 35 puntate di un nuovo game show affidato a Enrico Papi, destinato a sostituire temporaneamente La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.



Lo studio 20 di Cologno Monzese si prepara ad accogliere le registrazioni di Let's Make a Deal, format internazionale che nelle intenzioni iniziali della rete dovrebbe occupare la fascia dell'access prime time durante i mesi più caldi. Una decisione che appare come un possibile dietrofront rispetto agli annunci precedenti che vedevano Gerry Scotti impegnato senza sosta per tutta l'estate. Ma dietro questa scelta si nasconde una strategia più articolata, pensata per sfruttare il vuoto lasciato da Affari Tuoi, che andrà in vacanza proprio nel periodo estivo.



La decisione di Mediaset non è però così scontata come potrebbe sembrare. Il posizionamento del nuovo show condotto da Papi resta avvolto nell'incertezza, e nei corridoi di Cologno Monzese circolano voci contrastanti. Gerry Scotti dovrebbe continuare con le registrazioni de La Ruota della Fortuna almeno fino alla fine di luglio, e non tutti all'interno dell'azienda avrebbero accolto con favore l'idea di interrompere la corsa trionfale di un programma che sta macinando ascolti record.

Samira Lui e Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset





Questa incertezza operativa avrebbe creato frizioni tra Mediaset e Banijay, la casa di produzione responsabile di Let's Make a Deal. L'episodio pilota con Enrico Papi sarebbe previsto per il 15 luglio, mentre l'inizio effettivo delle registrazioni è fissato per il 21 dello stesso mese. Trovarsi a un passo dal debutto senza certezze granitiche sulla collocazione in palinsesto sta generando non poca tensione dietro le quinte.



Let's Make a Deal rappresenta un'incognita, anche se potrebbe alleggerire il carico di impegni di Gerry Scotti dopo mesi di registrazioni incessanti. Il format si pone sulla stessa linea del gioco dei pacchi di Affari Tuoi, richiamando meccanismi psicologici simili basati sul mercanteggiamento e sulla gestione del rischio. Questo potrebbe trasformarsi in un'arma strategica per dirottare il pubblico affezionato di Rai 1 verso Canale 5, almeno fino al ritorno di Stefano De Martino in autunno.



Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà Mediaset. La trattativa con Banijay resta aperta, ma la volontà di non compromettere il successo di Gerry Scotti appare prioritaria. Vedremo se il nuovo show di Enrico Papi riuscirà a conquistare la collocazione ambita nell'access prime time di Canale 5, o se sarà costretto a trovare una sistemazione alternativa nel palinsesto estivo. Una cosa è certa: il duello televisivo tra le due reti ammiragli continua a tenere banco, regalando al pubblico italiano colpi di scena anche dietro le quinte.