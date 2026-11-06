The Voice Senior, anticipazioni semifinale 6 novembre: ospiti, coach e concorrenti in gara

Pubblicazione: 06 novembre alle 13:18

Il venerdì sera di Rai 1 si accende ancora una volta all'insegna della grande musica e delle emozioni targate The Voice Senior. Al timone del fortunato talent show troviamo l'amatissima Antonella Clerici, pronta a traghettare il pubblico verso le fasi calde di questa edizione. La tensione sale alle stelle per una puntata cruciale: quella dedicata ai decisivi Knock Out, l'ultimo scoglio prima della finalissima. Dopo la fase delle Blind Auditions che ha composto le squadre, la competizione entra nel vivo e la pressione sui giudici si fa altissima.

I 24 concorrenti rimasti in gara, sei per ciascun team, devono affrontarsi a suon di note interpretando i brani assegnati direttamente dai loro coach. La regola è spietata e stringe il cerchio del talento: al termine delle esibizioni, ogni giudice dovrà compiere una scelta dolorosa, dimezzando la propria squadra. Dei ventiquattro artisti approdati a questa fase,conquisteranno il pass tanto desiderato per la finalissima, mentre gli altri dovranno abbandonare il sogno a un passo dall'ultimo atto.

A giudicare le voci e a comporre il mosaico della finale troviamo una squadra di coach d'eccezione, capace di mescolare grande esperienza cantautorale, energia e ironia: Fiorella Mannoia, vera e propria regina di questa edizione che ha saputo conquistare il pubblico con la sua classe; l'esuberante Arisa e il grintoso Nek e infine l'affiatatissimo duo composto da Clementino e Rocco Hunt, che continuano a condividere la stessa poltrona tra gag e colpi di fulmine musicali.

La puntata di stasera rappresenta l'ultimo verdetto affidato interamente ai coach. I dodici talenti che riusciranno a superare i Knock Out si contenderanno la vittoria assoluta nella grande finale prevista per venerdì 13 novembre. In quell'occasione sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi trionferà in questa indimenticabile edizione. L'appuntamento con la musica e le storie di riscatto e passione dei cantanti over 60 è fissato per le ore 21:30 in prima serata su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.