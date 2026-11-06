Pierluigi Diaco non si scusa per l'intervista a Ravagnani e attacca Milly Carlucci: è scontro in Rai

Pubblicazione: 06 novembre alle 08:15

La tensione tra Pierluigi Diaco e Milly Carlucci continua a crescere e quello che inizialmente sembrava un episodio destinato a esaurirsi nel giro di pochi giorni si è trasformato in un vero e proprio scontro tra due volti della Rai. Dopo le polemiche provocate dall'intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, il conduttore di BellaMa' ha deciso di rispondere pubblicamente alla collega, pronunciando alcune parole destinate a riaccendere la discussione. Nessuna scusa, almeno per il momento, ma una replica che mette direttamente in discussione il comportamento della padrona di casa del programma di Rai 1.

Tutto è accaduto giovedì 5 novembre 2026, quandoè intervenuta in collegamento condurante una nuova puntata de La Volta Buona. La conversazione avrebbe dovuto concentrarsi sulle novità della prossima puntata di Ballando con le Stelle, ma la conduttrice ha approfittato dell'occasione per tornare sulla vicenda che ha coinvolto uno dei suoi concorrenti. Il caso era esploso martedì 3 novembre, durante l'ospitata di, il programma pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. L'ex sacerdote, diventato particolarmente popolare sui social, era stato invitato per raccontare la propria esperienza personale, il percorso che lo aveva portato ad abbandonare il ministero sacerdotale e la partecipazione allo show del sabato sera.

L'intervista aveva però preso una direzione inaspettata quando Diaco aveva cominciato a rivolgere a Ravagnani domande particolarmente intime, chiedendogli se fosse attratto dagli uomini o dalle donne e se avesse già avuto esperienze sessuali dopo aver lasciato il sacerdozio. Domande che avevano provocato evidente disagio nell'ospite, tanto da spingerlo a manifestare apertamente le proprie difficoltà. Il conduttore aveva tuttavia continuato a insistere, sostenendo che chi decide di raccontare pubblicamente la propria vita debba essere disposto ad affrontare anche interrogativi scomodi.

🔴 Pierluigi Diaco risponde a Milly Carlucci e alle sue dichiarazione a #LaVoltaBuona #BallandoConLeStelle #BellaMa https://t.co/zZ5GmtwAaF — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) November 5, 2026

Le immagini del confronto erano rapidamente diventate virali, provocando numerose critiche sui social e alimentando una discussione che aveva coinvolto anche alcuni esponenti del mondo politico e i vertici della televisione pubblica. Tra le prime persone a prendere posizione c'era stata proprio Milly Carlucci, che insieme agli autori di Ballando con le Stelle aveva diffuso un comunicato ufficiale per esprimere solidarietà ad Alberto Ravagnani. Nel messaggio, pubblicato il 4 novembre, la conduttrice aveva definito “inaccettabile quanto accaduto”, sottolineando l'importanza del rispetto della persona e ribadendo la vicinanza dell'intero gruppo di lavoro al concorrente.

Una presa di posizione che Carlucci ha confermato anche durante il collegamento con Caterina Balivo. “Un'infelice intervista che lui ha dovuto subire”, ha dichiarato riferendosi ad, spiegando che momenti come questo possono diventare un'occasione per rafforzare ulteriormente il legame tra i componenti della squadra di Ballando con le Stelle. Parole che non sono passate inosservate a Pierluigi Diaco. Il conduttore, dopo aver ascoltato quanto affermato dalla collega, ha deciso di intervenire direttamente durante la puntata di BellaMa' del 5 novembre, interrompendo il normale svolgimento della trasmissione per commentare pubblicamente la vicenda.

Inizialmente, il giornalista ha voluto sottolineare la propria stima nei confronti di Milly Carlucci, spiegando di seguire regolarmente Ballando con le Stelle e di apprezzare particolarmente il programma. Diaco ha ricordato anche di organizzare gruppi di ascolto per seguire lo show del sabato sera insieme ad alcuni amici, citando tra questi Andrea Delogu. Un'introduzione apparentemente distensiva, alla quale è però seguita una dichiarazione decisamente più polemica. “Io non ho niente da dire, faccio parlare il mio lavoro”, ha affermato il presentatore, prima di mettere in discussione il modo in cui la collega aveva scelto di affrontare pubblicamente la vicenda.

Diaco e Ravagnani, fonte: YouTube

Diaco ha infatti dichiarato di trovare curioso che venissero utilizzati “gli strumenti e i mezzi della stessa azienda” per quello che ha descritto come un tentativo di “regolare i conti”. Un riferimento diretto all'intervento di Milly Carlucci su Rai 1, che secondo il conduttore avrebbe trasformato una questione professionale in un confronto pubblico attraverso gli spazi della stessa azienda televisiva. La replica ha attirato ulteriormente l'attenzione perché Diaco non ha formulato scuse pubbliche per l'intervista ad Alberto Ravagnani. Il giornalista ha preferito concentrarsi sulle dichiarazioni della collega, senza tornare nel merito delle domande che avevano originato la polemica.

Una situazione che evidenzia quanto il rapporto tra i due conduttori sia diventato delicato, soprattutto considerando chee che la discussione si è sviluppata attraverso programmi trasmessi dalla stessa azienda. Nel frattempo, anche Alberto Ravagnani è tornato a parlare dell'accaduto, raccontando di aver vissuto l'intervista come un confronto particolarmente difficile e di aver apprezzato la solidarietà ricevuta dae dal gruppo di. L'ex sacerdote ha spiegato di essersi sentito messo sotto pressione da alcune domande sulla propria vita privata, ribadendo il disagio provato durante la trasmissione.

La vicenda ha ormai superato i confini del semplice confronto televisivo, sollevando interrogativi anche sui limiti delle domande personali nelle interviste e sul rispetto della privacy degli ospiti. Da una parte Milly Carlucci continua a difendere il concorrente del suo programma, dall'altra Pierluigi Diaco rivendica il proprio lavoro e contesta la scelta della collega di intervenire pubblicamente. Al momento non risulta un chiarimento pubblico tra i due e dopo l'ultima replica del conduttore di BellaMa', resta da capire se la polemica, che ha coinvolto anche i giornalisti della Rai, sia destinata a concludersi oppure se lo scontro tra i due volti della Rai avrà ulteriori sviluppi.