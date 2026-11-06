DOC 4, chi ruba la morfina dall'ospedale? Dietro le sparizioni si nasconde un segreto doloroso

Pubblicazione: 06 novembre alle 08:00

Al Policlinico Ambrosiano, uno dei misteri più inquietanti della quarta stagione di DOC – Nelle tue mani ha finalmente trovato una prima spiegazione. Dopo settimane di sospetti, morti misteriose e dosi di morfina scomparse dall'ospedale, è emersa la verità sui furti del farmaco, ma la situazione è molto più complessa di quanto Andrea Fanti e i suoi colleghi potessero immaginare. Al centro della vicenda c'è Lidia Morganti, la dottoressa a gettone interpretata da Cristina Marino, che nasconde un segreto legato alla propria vita privata. Una scoperta che cambia completamente il significato delle sue azioni, senza però risolvere tutti gli interrogativi sulle morti sospette avvenute nel reparto.

Ilha accompagnato, intrecciandosi con le difficoltà economiche del Policlinico e con l'arrivo di S, il nuovo direttore sanitario interpretato da Gabriele Falsetta. Fin dalle prime puntate,ha cominciato a nutrire sospetti sulla gestione dell'ospedale, soprattutto dopo aver ricevuto una lettera anonima contenente accuse gravissime. Secondo quanto riportato nel messaggio,avrebbe autorizzato la somministrazione diad alcuni pazienti terminali, accelerandone il decesso per ridurre i costi delle cure. Un'ipotesi sconvolgente, che ha spinto il protagonista interpretato da Luca Argentero a cercare risposte, nonostante la mancanza di prove definitive.

A complicare ulteriormente la situazione sono state le misteriose sparizioni di medicinali dall'ospedale. Giulia Giordano e Teresa Maraldi hanno deciso di indagare, arrivando a scoprire che qualcuno sottraeva ripetutamente delle dosi di morfina. Le telecamere hanno permesso di individuare la responsabile: Lidia Morganti, una delle figure più enigmatiche della nuova stagione. La dottoressa aveva già attirato l'attenzione per il suo comportamento riservato e per la difficoltà a instaurare rapporti personali con i colleghi. Ma perché Lidia rubava la morfina? La spiegazione è legata al marito della dottoressa, affetto da una grave malattia.

DOC – Nelle tue mani, fonte: Rai

Lidia sottraeva infatti il farmaco per aiutare l'uomo, una persona alla quale è profondamente legata e per la quale ha cercato di trovare una soluzione anche attraverso un comportamento che viola le regole dell'ospedale. Una rivelazione che permette di comprendere meglio alcune delle stranezze mostrate dal personaggio nel corso degli episodi precedenti. Lidia aveva raccontato ad Andrea di aver scelto di lavorare come medico a gettone proprio per dedicare più tempo alla propria famiglia. Un'affermazione che inizialmente sembrava nascondere qualcosa, soprattutto dopo una scena nella quale la donna era stata mostrata a cena da sola, davanti a una sedia vuota. Questi dettagli avevano già alimentato numerose teorie tra gli spettatori, alcuni dei quali avevano ipotizzato che il marito fosse gravemente malato e che i medicinali scomparsi fossero destinati proprio a lui.

La rivelazione, quindi, non è arrivata completamente inaspettata, visto che diversi fan avevano intuito il possibile collegamento, come dimostrano anche alcuni commenti circolati online dopo gli ultimi episodi. Ma c'è una distinzione fondamentale:, ma questo non significa che sia responsabile anche delle morti sospette. Le due vicende, infatti, non devono essere automaticamente. Il furto del medicinale ha trovato una spiegazione legata alla situazione familiare della dottoressa, mentre le circostanze dei decessi continuano a richiedere ulteriori chiarimenti. Proprio questo elemento rende, che continua a sospettare dell'operato di Stefano Campigli.

Il direttore sanitario rimane una figura centrale nel mistero, soprattutto per le decisioni adottate nella gestione economica del Policlinico e per la lettera anonima ricevuta dal protagonista. La quarta stagione ha infatti mostrato un ospedale nel quale il contenimento dei costi sembra aver assunto un'importanza sempre maggiore, creando continui contrasti tra la direzione e il personale medico. Andrea, però, non è disposto ad accettare che le esigenze economiche possano compromettere la sicurezza dei pazienti. Per questo continua a cercare risposte, anche quando le proprie iniziative rischiano di provocare conseguenze personali e professionali. Nelle puntate del 5 novembre, intitolate Fare i conti e Anelli, la situazione è diventata ancora più drammatica.

DOC – Nelle tue mani, fonte: Rai

Mentre Giulia e Doc proseguono le verifiche sulle morti sospette, il Policlinico viene sconvolto dall'arrivo di un uomo che minaccia di far esplodere l'ospedale se sua moglie non riceverà le cure necessarie. L'emergenza costringe il reparto di Medicina Interna a lavorare sotto una pressione enorme, mentre Andrea cerca di non perdere di vista l'indagine su Campigli. Nel frattempo, anche Damiano Cesconi continua ad affrontare le conseguenze delle proprie scelte professionali, legate ai turni svolti in una clinica privata e alle tensioni con Giulia. Una vicenda parallela che ha contribuito ad alimentare le discussioni tra gli spettatori sul comportamento dei medici dell'Ambrosiano.

La scoperta del segreto di Lidia rappresenta comunque uno dei passaggi più importanti della stagione, perché dimostra quanto possa essere pericoloso arrivare a conclusioni affrettate. La dottoressa ha effettivamente sottratto un farmaco dall'ospedale, ma le sue motivazioni sono diverse da quelle inizialmente sospettate. Una circostanza che, ma permette di interpretarlo alla luce della difficile situazione personale che sta affrontando. E mentre una parte del mistero sembra aver trovato risposta, gli interrogativi più inquietanti rimangono ancora aperti: chi è davvero responsabile delle morti sospette e

Le prossime puntate potrebbero essere decisive per ricostruire quanto accaduto all'interno del Policlinico Ambrosiano, soprattutto considerando che Giulia continuerà a indagare sull'operato del direttore sanitario. DOC – Nelle tue mani 4 tornerà su Rai 1 giovedì 19 novembre 2026, dopo una settimana di pausa nella programmazione. Intanto, anche Sara Lazzaro è tornata a parlare dell'addio ad Agnese, raccontando un retroscena particolarmente sorprendente sull'ultima scena girata insieme a Luca Argentero. L'attrice ha infatti rivelato di aver affrontato quel momento con 40 di febbre, tra il malessere fisico e la malinconia di salutare il personaggio che l'ha accompagnata per sette anni.