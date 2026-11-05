TG1, un uomo interrompe la diretta da Parigi insultando Giorgia Meloni, ma la giornalista non si ferma

Pubblicazione: 05 novembre alle 22:24

Un collegamento in diretta da Parigi, una giornalista impegnata a raccontare le manifestazioni che stanno attraversando la Francia e un uomo che decide improvvisamente di rivolgersi alle telecamere per insultare Giorgia Meloni. È quanto accaduto durante l'edizione delle 20 del TG1 di giovedì 5 novembre 2026, quando un disturbatore ha approfittato della presenza della troupe televisiva per pronunciare una frase offensiva nei confronti della presidente del Consiglio. Un episodio completamente inaspettato, che la regia non ha potuto censurare e che si è consumato in pochi istanti, mentre il telegiornale continuava regolarmente il proprio racconto della giornata.

A condurre, che aveva dato la linea all'inviata, presente nella capitale francese per documentare lo sciopero generale e le manifestazioni organizzate contro il carovita. Una giornata particolarmente complicata, segnata da migliaia di persone scese in piazza, disagi nei trasporti e momenti di tensione tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine. Proprio mentre la giornalista stava spiegando, un uomo si è accorto della telecamera e ha deciso di intervenire nel collegamento,rivolto direttamente alla premier.

“Meloni me. (censurato)”, ha gridato il disturbatore, facendo arrivare chiaramente le proprie parole ai telespettatori del TG1. La frase è stata pronunciata all'improvviso, senza che ci fosse il tempo materiale per impedirne la diffusione. Trattandosi di un collegamento in diretta, infatti, l'insulto è andato in onda su Rai 1 senza poter essere censurato preventivamente. A colpire è stata soprattutto la reazione dell'inviata, visto che Marzia De Giuli non si è interrotta e ha continuato a raccontare le manifestazioni, senza rivolgere particolare attenzione all'uomo che aveva cercato di attirare l'attenzione delle telecamere. Il collegamento è quindi proseguito, evitando che l'episodio prendesse il sopravvento sulle notizie che la giornalista stava illustrando.

Durante il collegamento del #Tg1 con Marzia De Giuli da Parigi, dalla strada si è levato un insulto rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia #Meloni. https://t.co/8o46SxlaQy — Mefisto (@AndreaMefi4753) November 5, 2026

Non sono emersi, almeno per il momento, ulteriori dettagli sull'identità del protagonista. Non è noto se si tratti di un cittadino italiano residente a Parigi, di una persona arrivata nella capitale per partecipare alle proteste oppure di un passante. L'unico elemento certo è che abbia pronunciato la frase in italiano, rivolgendosi a un pubblico che stava seguendo il collegamento dall'Italia. L'episodio è avvenuto in una giornata caratterizzata da una mobilitazione particolarmente ampia in Francia, dove numerose organizzazioni sindacali avevano proclamato uno sciopero generale per chiedere aumenti salariali, maggiori tutele per i lavoratori e interventi contro l'aumento del costo della vita.

Le manifestazioni, coinvolgendo lavoratori del settore pubblico e privato, studenti, pensionati e rappresentanti dei gilet gialli. A Parigi, in particolare, sono state organizzate iniziative di protesta anche davanti ad alcuni istituti scolastici, dove si sono registrati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Secondo quanto riportato da RaiNews, le autorità francesi avevano predisposto un dispositivo di sicurezza composto da, nel tentativo di prevenire gli episodi di violenza che avevano già caratterizzato alcune manifestazioni precedenti.

Lo sciopero ha avuto conseguenze anche sul funzionamento di diversi servizi pubblici e sulle principali attrazioni turistiche della capitale. La Torre Eiffel è rimasta chiusa ai visitatori, mentre alcune sale del Museo del Louvre non sono state accessibili a causa dell'agitazione dei lavoratori. Un contesto particolarmente movimentato, dunque, che ha portato numerose troupe giornalistiche nelle strade della città per documentare quanto stava accadendo. L'insulto rivolto a Giorgia Meloni non risulta però collegato direttamente alle rivendicazioni dei sindacati francesi. Non ci sono elementi sufficienti per stabilire se l'uomo stesse partecipando a una manifestazione o se abbia semplicemente approfittato della presenza della telecamera per esprimere la propria posizione politica.

La vicenda rappresenta anche uno degli imprevisti che possono verificarsi durante i collegamenti televisivi in luoghi pubblici. Quando una trasmissione viene realizzata in diretta, soprattutto in mezzo a una folla, non è sempre possibile controllare le persone presenti alle spalle degli inviati o prevedere eventuali interventi improvvisi. In questo caso, il disturbatore ha utilizzato pochi secondi di visibilità per pronunciare un'offesa che nulla aveva a che vedere con il servizio giornalistico. La frase è stata trasmessa dal telegiornale, ma non ha impedito all'inviata di portare avanti il proprio lavoro.

Non risultano, al momento,riferite specificamente all'accaduto, né sono state diffuse informazioni su eventuali provvedimenti nei confronti dell'uomo. Resta quindi ilche avrebbe dovuto raccontare esclusivamente le proteste francesi e che, per pochi istanti, si è trasformata nel palcoscenico di un insulto alla premier italiana. Un episodio cheha gestito senza interrompere il collegamento, riportando immediatamente l'attenzione sulle notizie dalla capitale francese.