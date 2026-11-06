DOC 4, Sara Lazzaro racconta l'addio ad Agnese e l'ultima scena con Luca Argentero: “Avevo 40 di febbre”

Pubblicazione: 06 novembre alle 10:00

Un addio che ha commosso milioni di spettatori, una decisione presa dagli sceneggiatori e un ultimo giorno di riprese decisamente più complicato del previsto. Sara Lazzaro è tornata a parlare del destino di Agnese Tiberi in DOC – Nelle tue mani 4, raccontando le emozioni provate nel salutare il personaggio che l'ha accompagnata per sette anni. L'attrice, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha chiarito alcuni aspetti della sua uscita di scena, spiegando di non aver scelto personalmente di abbandonare la fiction di Rai 1.

Ma ha anche rivelato un retroscena sorprendente sull'ultima sequenza girata insieme a Luca Argentero, durante la quale si trovava in condizioni fisiche particolarmente difficili. Seguonodella serie. Laha segnato una svolta nella vita di Andrea Fanti, costretto ad affrontare. La malattia, introdotta nel percorso narrativo precedente, ha portato gli autori a raccontare gli ultimi mesi della donna attraverso una serie di ricordi, mostrando alcuni dei momenti condivisi con Andrea prima della sua scomparsa.

Una scelta che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, molti dei quali speravano di vedere i due protagonisti finalmente felici dopo le difficoltà affrontate nel corso delle stagioni precedenti. Sara Lazzaro ha raccontato di essere stata informata del destino di Agnese già nel novembre 2024, circa due anni prima della messa in onda della quarta stagione. Una notizia che aveva accolto con comprensione, pur provando inevitabilmente tristezza per la conclusione di un percorso tanto importante. L'attrice ha spiegato che, considerando la gravità della malattia e la volontà della produzione di mantenere un'impostazione medica realistica, la morte del personaggio rappresentava una conseguenza coerente con la storia. Questo, però, non ha reso meno doloroso il momento dell'addio.

Sara Lazzaro in DOC – Nelle tue mani 4, fonte: Rai

Nel corso dell'intervista, Lazzaro ha voluto chiarire soprattutto un aspetto che aveva alimentato numerose domande tra i fan: non è stata lei a chiedere di lasciare DOC. La decisione è arrivata dagli autori, anche se l'interprete ha riconosciuto l'importanza di permettere alla serie di evolversi, evitando di riproporre situazioni narrative già affrontate. Secondo Lazzaro, Andrea e Agnese avevano raggiunto un equilibrio sentimentale alla fine della terza stagione. Il protagonista interpretato da Luca Argentero, tuttavia, aveva ancora molto da raccontare, e la perdita della donna sarebbe diventata un passaggio fondamentale della sua evoluzione. Ma Sara Lazzaro avrebbe preferito un finale diverso per Agnese? La risposta è più complessa di quanto si possa immaginare.

Pur ribadendo la propria stima nei confronti degli sceneggiatori, l'attrice ha ammesso di essere rimasta sorpresa dal. “Ammetto che anch'io non mi aspettavo un'uscita di scena un po' in sordina, vista la portata del personaggio”, ha dichiarato, riconoscendo tuttavia che realizzare una conclusione differente avrebbe potuto essere complicato.la possibilità di dedicare un episodio al periodo trascorso insieme da, approfondendo il modo in cui entrambi avevano affrontato la malattia e la consapevolezza della separazione imminente.

Una conclusione più approfondita avrebbe probabilmente aiutato anche il pubblico ad accettare l'addio, ma l'attrice comprende le ragioni narrative che hanno portato la produzione a prendere una strada diversa. Nonostante l'uscita di scena, Agnese continua infatti a rappresentare una presenza fondamentale nella vita di Andrea, influenzando le sue decisioni e il rapporto con gli altri personaggi. L'attrice ha raccontato anche di aver ricevuto numerosi messaggi dagli spettatori, alcuni dei quali profondamente delusi dalla morte del personaggio. Un affetto che l'ha sorpresa e commossa, confermando quanto Agnese sia riuscita a entrare nel cuore del pubblico.

DOC – Nelle tue mani, fonte: Rai

Tra i ricordi più particolari dell'esperienza sul set, però, ce n'è uno che riguarda direttamente Luca Argentero e l'ultima scena girata insieme. Le riprese si svolgevano nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, dove Andrea e Agnese condividono un dialogo particolarmente significativo. La donna invita l'uomo a rifarsi una vita, in un momento destinato ad assumere un significato ancora più doloroso alla luce della sua morte. Per Sara Lazzaro, tuttavia, quella giornata è stata complicata anche per motivi completamente estranei alla recitazione. L'attrice aveva infatti 40 di febbre, ma ha comunque deciso di portare a termine il lavoro, consapevole delle numerose persone coinvolte nella produzione.

, cercando di mantenere la concentrazione nonostante il malessere e a distanza di tempo, ricorda quell'esperienza come un momento quasi surreale, nel quale l'emozione dell'addio. Accanto a lei c'era Luca Argentero, ma sul set era rimasto anche Marco Rossetti, con il quale Lazzaro conserva un rapporto di amicizia anche lontano dalle telecamere. Il, del resto, non si è interrotto dopo la conclusione delle riprese. L'attrice ha raccontato che il cast continua a sentirsi attraverso una chat condivisa e che lei stessa segue ancora le nuove puntate di DOC, recuperandole su RaiPlay.

Il futuro professionale di Sara Lazzaro, intanto, guarda già a nuovi progetti, dove tra questi figura Belve feroci di Riccardo Antonaroli, oltre a un film horror girato in inglese e ad altre produzioni televisive sulle quali preferisce mantenere il riserbo. Dopo sette anni trascorsi nei panni di Agnese, l'attrice è pronta a esplorare personaggi differenti, senza dimenticare quello che considera uno dei ruoli più significativi della propria carriera. Un'esperienza che le ha permesso di raccontare il dolore, il perdono e la capacità di superare le difficoltà all'interno di una relazione. E anche se Agnese non tornerà a occupare il suo posto accanto ad Andrea Fanti, Sara Lazzaro è convinta che il personaggio continuerà a vivere attraverso ciò che ha lasciato nella storia di DOC – Nelle tue mani.