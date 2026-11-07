Ballando con le Stelle, anticipazioni sesta puntata: ospiti, ballerini per una notte e chi rischia l'eliminazione

Pubblicazione: 07 novembre alle 11:12

Nuovo imperdibile appuntamento in prima serata su Rai 1 con il dance show più amato della televisione italiana. Milly Carlucci, affiancata da Simone Di Pasquale dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, è pronta ad accendere i riflettori sulla sesta puntata di Ballando con le Stelle. Undici le coppie ancora in gara che si sfidano a colpi di passi di danza, tra attese esibizioni, giudizi implacabili e il consueto, imprevedibile tesoretto.

Tra i concorrenti più seguiti dal pubblico e dai bookmaker c'è senza dubbio Aurora Ramazzotti. Dopo aver sperimentato ben cinque stili differenti, dal jive d'esordio che le è valso la vittoria della prima puntata fino al charleston della scorsa settimana, la tensione sale per capire quale coreografia interpreterà stasera insieme al maestro Nikita Perotti.

Il mistero è fitto come consuetudine in casa Carlucci, ma l'ipotesi più accreditata punta su un ritorno ai balli latino-americani, magari un intenso paso doble in grado di soddisfare le richieste di maggiore grinta avanzate da Barbara D'Urso, o una dinamica samba per smorzare un po' di quella dolcezza fin troppo sottolineata dalla giuria. La grande pista di Rai 1 farà poi un salto nel passato grazie alla presenza di due ospiti d'onore: Leonardo Pieraccioni e Tosca D'Aquino.

A trent'anni esatti dall'uscita cult del film Il ciclone, i due attori vestiranno i panni di ballerini per una notte. Un'occasione speciale per Pieraccioni anche per presentare al pubblico la sua nuova commedia in uscita al cinema. I punti conquistati dalla loro performance andranno a comporre il prezioso tesoretto, che verrà ridistribuito da Rossella Erra, Simona Ventura e Francesca Fialdini per premiare i concorrenti più meritevoli, ribaltando potenzialmente la classifica provvisoria.

La competizione entra nel vivo e la puntata di stasera si preannuncia caldissima, con il concreto rischio di una terza eliminazione. Gli indiziati principali inchiamati a dare una svolta decisiva alla loro gara per convincere sia la severa giuria, composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D'Urso, sia il pubblico da casa.

Dall'altra parte, veterani dei ballottaggi come Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina sanno bene come gestire la pressione del televoto, forte dei precedenti salvataggi record. L'appuntamento è fissato per le 21.25 su Rai 1: chi riuscirà a conquistare la giuria e chi, invece, dovrà abbandonare definitivamente il sogno della coppa?