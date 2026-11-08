Ballando con le Stelle, chi è stato eliminato il 7 novembre? Un colpo di scena ribalta il verdetto finale

Pubblicazione: 08 novembre alle 01:52

Una serata ricca di emozioni, una classifica che cambia dopo i voti del pubblico e un'eliminazione che sembrava ormai definitiva. La sesta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 7 novembre 2026 su Rai 1, si è conclusa con un colpo di scena che ha sorpreso i concorrenti e i telespettatori e dopo uno spareggio particolarmente combattuto, una coppia ha dovuto inizialmente abbandonare la competizione, ma l'intervento di Matteo Addino ha cambiato completamente il risultato. Nel frattempo, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno conquistato un'altra vittoria, confermandosi tra i protagonisti di questa edizione.

Il programma condotto daè arrivato al suo. Dopo le eliminazioni di Massimo Ghini ed Eugenio Finardi, la competizione è diventata sempre più serrata, con i concorrenti chiamati a convincere non soltanto la giuria, ma anche il pubblico da casa. Ad animare la serata sono arrivati anche, protagonisti in qualità di. La loro presenza ha riportato sul piccolo schermo una coppia particolarmente amata dagli spettatori, regalando alla trasmissione un momento all'insegna della commedia e della nostalgia.

Ma a catalizzare l'attenzione è stata soprattutto la gara, culminata in un risultato tutt'altro che scontato. La prima classifica parziale, determinata dalle valutazioni della giuria, ha visto Noemi Bocchi e Giovanni Pernice conquistare il primo posto. Alle loro spalle si sono posizionate Monica Guerritore e Luca Urso, mentre Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno completato il podio provvisorio. Una graduatoria importante, ma non ancora sufficiente per stabilire il risultato definitivo della puntata. Come previsto dal regolamento, infatti, anche i tesoretti e le preferenze dei telespettatori hanno contribuito a modificare gli equilibri della competizione.

Simona Ventura ha deciso di premiare Manuela Moreno e Carlo Aloia, offrendo loro un sostegno prezioso in vista della classifica conclusiva. Francesca Fialdini, invece, ha assegnato il proprio tesoretto a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, una coppia che nelle ultime settimane aveva già vissuto diversi momenti complicati. Il tesoretto del cuore di Rossella Erra è stato infine destinato a Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi. Tre decisioni che hanno reso ancora più incerto il risultato, soprattutto per i concorrenti maggiormente esposti al rischio eliminazione. Con l'arrivo dei voti del pubblico, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno conquistato la vittoria della sesta puntata.

Un risultato che conferma il momento particolarmente positivo della coppia, già vincitrice dell'appuntamento precedente. La compagna di, accompagnata da uno dei maestri più conosciuti e apprezzati del programma. Ma mentre Noemi e Giovanni potevano festeggiare, per altri concorrenti la serata stava per assumere una piega molto diversa. A finire allo spareggio conclusivo sono stati. Le due coppie hanno dovuto tornare in pista per un'ultima esibizione, cercando di conquistare i voti necessari per proseguire l'avventura.

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno scelto di eseguire un paso doble, puntando su una coreografia intensa e ricca di carattere. Andy Diaz e Gioia Giovanatti si sono invece cimentati in una salsa, cercando di convincere il pubblico attraverso ritmo ed energia. A quel punto, tutto è passato nelle mani dei telespettatori e il verdetto del televoto ha decretato l'eliminazione di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, rendendoli la terza coppia eliminata ufficialmente nel corso dell'edizione. Per l'inviato televisivo si trattava di un'altra serata particolarmente difficile, dopo aver già affrontato uno spareggio nella puntata precedente.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: Rai

Il 31 ottobre, infatti, Ghione era riuscito a superare Eugenio Finardi, che aveva dovuto lasciare la competizione insieme alla sua insegnante Rebecca Gabrielli, ma questa volta il risultato sembrava destinato a essere differente. Jimmy e Anastasia erano pronti ad abbandonare la pista, ma proprio quando tutto appariva deciso è arrivato l'intervento di Matteo Addino. Il tribuno del popolo ha infatti scelto di utilizzare la Wild Card, il particolare strumento previsto dal regolamento che permette di salvare una coppia dall'eliminazione. Una decisione che ha ribaltato completamente il verdetto espresso dal pubblico. Grazie alla Wild Card, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina sono rimasti ufficialmente in gara, nonostante la sconfitta nello spareggio.

Un epilogo che ha trasformato quella che sembrava. Il salvataggio assume un significato ancora più importante considerando quanto accaduto nella quinta puntata. In quell'occasione, infatti,avevano scelto di non utilizzare il loro potere per evitare l'uscita di. Stavolta, invece, Addino ha deciso di intervenire, permettendo a Ghione di continuare la propria esperienza nel programma. La sesta puntata si è quindi conclusa senza una nuova eliminazione definitiva, mentre Andy Diaz e Gioia Giovanatti hanno superato lo spareggio grazie al risultato del televoto. La situazione, però, rimane particolarmente delicata per, che nelle ultime due settimane hanno dovuto affrontare due spareggi consecutivi.

Il loro percorso dimostra quanto sia difficile mantenere una posizione sicura all'interno della competizione, soprattutto quando le valutazioni tecniche e le preferenze del pubblico possono produrre risultati differenti. Nel frattempo, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice continuano a consolidare il proprio ruolo tra le coppie più competitive dell'edizione, dopo aver conquistato anche la sesta puntata. Il prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle è fissato per sabato 14 novembre 2026, sempre in prima serata su Rai 1. I concorrenti torneranno in pista con nuove coreografie e un obiettivo comune: evitare di finire ancora una volta allo spareggio finale. Per Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina (in passato poco apprezzati da Barbara d'Urso), in particolare, sarà una puntata importante. Dopo essere stati eliminati dal televoto e salvati dalla Wild Card di Matteo Addino, i due avranno un'altra occasione per dimostrare di meritare un posto nella competizione.l