Jimmy Ghione debutta a Ballando, ma Barbara d’Urso lo stronca: “Mentre ballavi sembravi il Gabibbo”

Pubblicazione: 04 ottobre alle 08:45

Dopo trent'anni trascorsi a inseguire persone e consegnare servizi per Striscia la Notizia, Jimmy Ghione si è ritrovato dall'altra parte della barricata. Il suo debutto a Ballando con le Stelle non è infatti passato inosservato, ma per ragioni decisamente diverse da quelle che probabilmente avrebbe sperato: l'ex inviato del tg satirico è stato travolto dalle critiche della giuria, con Barbara d'Urso che ha persino tirato in ballo il Gabibbo.

è stato il primo concorrente a scendere sulla pista nella nuova edizione del programma di. Al suo fianco, con la quale ha preparato un boogie per rompere il ghiaccio e inaugurare ufficialmente la gara. Prima dell'esibizione, l'ex volto di Striscia, raccontando di voler affrontare la nuova esperienza con grande impegno. Un atteggiamento coerente con quanto aveva già anticipato alla vigilia del programma, quando aveva ammesso di non avere esperienza nel ballo ma

“Garantisco la voglia di fare, ma non garantisco la riuscita”, aveva scherzato Ghione prima dell'inizio della nuova edizione. Una previsione che, almeno durante la prima serata, si è rivelata particolarmente azzeccata. Ghione e Kuzmina hanno portato in pista un boogie energico, ma al momento dei giudizi sono cominciati i problemi. Carolyn Smith ha provato inizialmente a incoraggiarlo, riconoscendogli di aver rotto il ghiaccio in maniera dignitosa, con la presidente di giuria che ha apprezzato soprattutto la postura iniziale e il tempo mantenuto nella prima parte della coreografia, sottolineando però come Ghione lo abbia perso verso il finale.

Molto più severo Alberto Matano, che ha sintetizzato quello che aveva appena visto con due parole difficili da equivocare: “Un grande caos”. Il nuovo giudice ha comunque lasciato aperta la porta a un miglioramento nelle prossime settimane. Neppure Ivan Zazzaroni è rimasto particolarmente colpito dall'esibizione e secondo il giornalista, quello portato in scena da Ghione è stato un boogie “molto burattinato”, caratterizzato da troppi saltelli e ancora lontano dalla brillantezza necessaria.

“Mentre ballavi sembravi il Gabibbo”. - Barbara d'Urso

Ma il momento destinato probabilmente a diventare il più discusso della prima esibizione è arrivato con. Al suo debutto ufficiale, la conduttrice non ha fatto sconti all'ex inviato di Striscia e ha trovato un paragone particolarmente curioso proprio pescando dal suo passato televisivo.

D'Urso ha spiegato di aver trovato Ghione molto divertente e simpatico, ma di aver riconosciuto nei suoi movimenti proprio un atteggiamento che le ricordava la celebre mascotte rossa di Striscia la Notizia. Una battuta che ha inevitabilmente reso ancora più singolare l'esordio dell'ex inviato sulla pista di Rai 1. A chiudere il giro dei giudizi è stato Guillermo Mariotto, che ha individuato un altro problema, visto che secondo lo stilista, Ghione dovrà progressivamente liberarsi del personaggio televisivo costruito in tanti anni davanti alle telecamere e mostrare qualcosa di più autentico durante le esibizioni.

“Tutto quel piacione, quella roba che ti porti dietro… Non serve qui, devi essere vero”. - Guillermo Mariotto

Le parole della giuria si sono poi trasformate nei numeri sul tabellone. Ghione ha raccolto 4 punti da Carolyn Smith, 3 da Alberto Matano, 3 da Ivan Zazzaroni, 5 da Barbara d'Urso e appena 1 da Guillermo Mariotto, fermandosi così a un totale di 16 punti. Un inizio decisamente complicato per un concorrente che soltanto pochi giorni prima aveva scherzato proprio sul ribaltamento dei ruoli che lo attendeva a Ballando. Dopo una carriera trascorsa a mettere gli altri sotto pressione come inviato di Striscia, Ghione aveva previsto che questa volta sarebbe stato lui a trasformarsi nella “vittima” e che qualcuno avrebbe potuto approfittarne per qualche rivalsa.

“Ero un po' carnefice, tanti di loro erano caduti nella rete di Striscia. Adesso sarò vittima e, secondo me, ci saranno delle rivalse”. - Jimmy Ghione