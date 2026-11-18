Pubblicazione: 18 novembre alle 09:30

C'è un retroscena che potrebbe spiegare perché Barbara d'Urso continua a evitare le telecamere de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Una distanza che non sarebbe nata dopo il recente scontro con Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, ma che andrebbe avanti da settimane. Dietro il comportamento della conduttrice, infatti, potrebbe esserci Ivan Roncalli, suo storico autore a Mediaset, che oggi lavora proprio nella squadra di Balivo. Un legame professionale durato molti anni e interrotto dopo l'uscita di Barbara da Canale 5, sul quale emergono nuovi particolari.

La questione è tornata al centro dell'attenzione durante la puntata dequando è stato mostrato un filmato realizzato dietro le quinte di. Le immagini risalgono alla serata di sabato 14 novembre, poco dopo la discussione che ha visto protagonisti, inviato della trasmissione di Caterina Balivo, ha cercato di avvicinare Barbara per chiederle un commento sull'accaduto, ma la conduttrice ha preferito non rispondere alle sue domande.

Nel filmato, d'Urso appare inizialmente sorridente mentre si trova nel backstage del programma di Milly Carlucci. Quando però viene raggiunta dal giornalista, la sua espressione cambia e fa capire di non voler rilasciare dichiarazioni. Un comportamento che potrebbe sembrare comprensibile alla luce di quanto accaduto pochi minuti prima. Durante la diretta, infatti, Mariotto aveva spruzzato del profumo nelle vicinanze della collega, lamentando la presenza di un cattivo odore. Barbara aveva reagito duramente, dichiarandosi offesa dal gesto e arrivando a mettere in dubbio la propria permanenza nel programma.

Barbara d'Urso, fonte: YouTube

Ma proprio Marocchi ha rivelato un dettaglio importante: il rifiuto di Barbara d'Urso di parlare con La Volta Buona non sarebbe affatto una novità. Intervenendo in collegamento con Caterina Balivo, il giornalista ha spiegato di essersi avvicinato alla conduttrice con particolare delicatezza, proprio perché consapevole della tensione vissuta durante la puntata. “Visto che era stato un momento molto delicato, ho usato molto tatto. Le ho chiesto se potevamo parlare e lei mi ha detto che non era il momento”, ha raccontato Marocchi. L'inviato ha poi aggiunto una precisazione destinata ad alimentare nuovi interrogativi: “È dalla prima puntata di Ballando che va avanti questa cosa con noi o con il sottoscritto”.

, dunque, eviterebbe, ben prima che esplodesse la polemica con. Una circostanza che sposta inevitabilmente l'attenzione su ciò che potrebbe esserci dietro questa scelta. Secondo quanto ricostruito da Fanpage, una possibile spiegazione sarebbe legata alla presenza di, autore televisivo che per molti anni ha lavorato a stretto contatto con Barbara d'Urso. Roncalli è stato infatti uno dei collaboratori più importanti della conduttrice durante la sua lunga esperienza a Mediaset, contribuendo alla realizzazione di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la sua carriera.

Il suo nome è legato soprattutto a Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d'Urso, programmi nei quali Barbara aveva costruito un linguaggio televisivo immediatamente riconoscibile, alternando cronaca, attualità, spettacolo e momenti di confronto particolarmente accesi. Nel corso degli anni, Roncalli era diventato uno dei suoi autori di riferimento, una figura centrale nella costruzione dei contenuti e nella gestione delle dinamiche televisive. Il rapporto professionale si è però interrotto dopo l'uscita di Barbara d'Urso da Mediaset, avvenuta nel 2023. La conduttrice ha intrapreso una nuova fase della propria carriera, mentre Roncalli ha scelto di proseguire il lavoro televisivo con un'altra protagonista del pomeriggio italiano.

Barbara d'Urso, fonte: YouTube

Nel 2024, infatti, l'autore è entrato nella squadra de La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1. La sua presenza era stata confermata indirettamente dalla stessa Balivo durante una puntata della trasmissione. Parlando con una telespettatrice di Cologno Monzese, la conduttrice aveva ricordato che un suo autore, di nome Ivan, aveva lavorato proprio lì per vent'anni. Un riferimento che aveva attirato l'attenzione degli osservatori televisivi, perché riconduceva immediatamente al lungo passato professionale di Roncalli negli studi Mediaset. Il passaggio dell'autore dalla squadra di Barbara d'Urso a quella di Caterina Balivo potrebbe quindi rappresentare un elemento importante per comprendere l'attuale distanza tra le due trasmissioni.

Bisogna però sottolineare un aspetto fondamentale: non esistono dichiarazioni pubbliche di Barbara che confermino un risentimento nei confronti dell'ex collaboratore, né risultano spiegazioni ufficiali sulle ragioni del suo comportamento. Il collegamento tra Roncalli e il rifiuto delle interviste rimane dunque un retroscena giornalistico, non una motivazione accertata. La situazione assume comunque una dimensione particolare considerando quanto, nelle ultime settimane, le vicende che riguardano. Dalla sua partecipazione aalle discussioni con gli altri giurati, il programma diha dedicato ampio spazio alla conduttrice, ospitando commenti, confronti e ricostruzioni dei momenti più discussi.

Proprio il 16 novembre, Guillermo Mariotto era intervenuto nella trasmissione per chiarire la propria versione dello scontro avvenuto due giorni prima. Caterina Balivo lo aveva invitato a scusarsi con Barbara, dando vita a un confronto piuttosto acceso. Anche nella puntata successiva si è tornati sull'argomento, con nuove immagini del backstage e le dichiarazioni di alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle. La scelta di Barbara di non concedere interviste appare quindi ancora più evidente, soprattutto perché la trasmissione continua a occuparsi frequentemente di lei. Non è però detto che dietro questa decisione ci siano contrasti personali.

Barbara d'Urso, fonte: YouTube

La conduttrice potrebbe semplicemente preferire di non intervenire in un programma che dedica grande attenzione alla sua vita professionale e alle polemiche che la coinvolgono. Intanto, sul fronte di Ballando con le Stelle, sembrano arrivare segnali rassicuranti. Dopo le incertezze seguite alla discussione con Mariotto, Fiorello ha dichiarato durante La Pennicanza del 17 novembre che Barbara gli avrebbe confermato personalmente la propria presenza nella prossima puntata, prevista per sabato 21 novembre. Un'indicazione che, pur provenendo dalle parole dello showman, sembrerebbe allontanare l'ipotesi di un addio immediato al programma di Milly Carlucci.