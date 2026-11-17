Pubblicazione: 17 novembre alle 21:03

La bufera che ha travolto Pierluigi Diaco e BellaMà potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Mentre il programma pomeridiano di Rai 2 continua regolarmente ad andare in onda, la Rai avrebbe deciso di bloccare la pubblicazione delle clip della trasmissione sui propri canali social, nel tentativo di arginare i numerosi commenti negativi rivolti al conduttore. Una decisione che arriva dopo giorni di polemiche, testimonianze e indagini interne, facendo emergere una domanda sempre più difficile da ignorare: il destino di Diaco e di BellaMà è ormai segnato?

Per il momento non esistono comunicazioni ufficiali su un'eventuale sospensione, ma questa nuova mossa potrebbe alimentare ulteriormente i dubbi sul futuro della trasmissione. A rivelare il nuovo sviluppo è Fanpage, chetelevisiva. Secondo quanto riportato dalla testata, aisarebbe stato chiesto di interrompere la, evitando così che ogni nuovo contenuto diventasse l'occasione per ulteriori attacchi nei confronti di Diaco. La decisione riguarderebbe dunque la comunicazione digitale della trasmissione e non la sua messa in onda televisiva.

Al momento, infatti, non è stata annunciata alcuna sospensione ufficiale del programma, che continua a occupare il proprio spazio nel palinsesto pomeridiano della seconda rete. Lo stop alle clip rappresenterebbe comunque un segnale significativo, soprattutto perché arriva in un momento nel quale la Rai sta già cercando di chiarire quanto accaduto dietro le quinte di BellaMà. Una coincidenza che potrebbe non essere casuale, anche se non esistono conferme sul fatto che il provvedimento sia collegato a eventuali decisioni sul futuro del conduttore.

Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

Tutto è cominciato il 3 novembre, quando Pierluigi Diaco ha intervistato Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle. Durante la conversazione, il conduttore ha rivolto all'ospite alcune domande sulla sua vita privata e sul suo orientamento sessuale, provocando una reazione particolarmente dura da parte del pubblico e di diversi personaggi televisivi. La stessa Rai era intervenuta per prendere le distanze dai toni utilizzati durante l'intervista, ritenuti non adeguati ai principi di rispetto ed equilibrio che dovrebbero caratterizzare il servizio pubblico.

Il direttore dell'Intrattenimento Day Time,, aveva espresso il proprio rammarico, presentando le scuse dell'azienda a Ravagnani e ai telespettatori. La situazione si è ulteriormente complicata quandoha pubblicato alcune registrazioni audio e testimonianze relative al clima lavorativo all'interno della trasmissione. Il materiale, diffuso attraverso la sua newsletter,che hanno sollevato nuovi interrogativi sulla gestione del programma.

Le accuse riguardano presunti atteggiamenti aggressivi e offensivi nei confronti di alcuni collaboratori, ma si tratta di circostanze sulle quali sono ancora in corso le verifiche e che non possono essere considerate definitivamente accertate. Proprio per fare chiarezza, l'11 novembre la Rai ha annunciato l'apertura di un'indagine interna. Due giorni dopo, il 13 novembre, l'azienda ha disposto anche un audit, con l'obiettivo di approfondire ulteriori elementi emersi sulla gestione della trasmissione.

Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

Nel frattempo, secondo le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni, sarebbero state prese in considerazione diverse possibilità per il futuro di BellaMà, dalla sostituzione temporanea del conduttore fino a una riorganizzazione del pomeriggio di Rai 2. Nessuna di queste ipotesi si è però tradotta, almeno per il momento, in un provvedimento ufficiale di sospensione. Lo stesso Diaco ha continuato a registrare nuove puntate, mantenendo la propria presenza quotidiana davanti alle telecamere.

Ed è proprio qui che emerge uno degli aspetti più particolari della vicenda, visto che mentre sui social la trasmissione sarebbe finita al centro di un'ondata di commenti ostili,ha scelto di ringraziare pubblicamente gli spettatori per i numerosi messaggi di sostegno ricevuti. Durante la puntata del 17 novembre, il conduttore ha infatti dedicato un momento ai telespettatori che gli avrebbero scritto lettere di affetto e vicinanza, mostrando gratitudine per il supporto ricevuto in un periodo particolarmente complesso della sua carriera.

Due situazioni che possono naturalmente convivere: da una parte le critiche presenti sulle piattaforme digitali, dall'altra le manifestazioni di solidarietà di una parte del pubblico. Tuttavia, la decisione di fermare le clip di BellaMà evidenzia quanto la Rai stia prestando attenzione anche alle ripercussioni della vicenda sulla propria immagine. Non si tratterebbe, inoltre, di una misura destinata a impedire agli spettatori di commentare il programma in generale, ma di un intervento limitato ai contenuti pubblicati attraverso i canali social ufficiali della seconda rete.

Alberto Ravagnani e Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

La differenza è importante, perché il blocco delle nuove clip non equivale alla cancellazione della trasmissione né dimostra che i video precedentemente pubblicati siano stati tutti rimossi. Intanto, l'indagine interna continua a rappresentare il passaggio più delicato per il futuro professionale del conduttore. La Rai dovrà verificare le testimonianze raccolte e valutare eventuali responsabilità, prima di stabilire se siano necessari ulteriori provvedimenti. La vicenda ha provocato reazioni differenti anche nel mondo dello spettacolo. Alcuni personaggi hanno criticato apertamente il comportamento di Diaco, mentre altri, tra cui Nancy Brilli, hanno espresso solidarietà nei suoi confronti, invitando a non dimenticare anche gli aspetti positivi della sua carriera.

Lo stesso conduttore, durante una delle puntate successive alla diffusione delle registrazioni, aveva definito quella vissuta l'11 novembre come, dichiarandosi disponibile ad accettare le decisioni che l'azienda avrebbe ritenuto opportune. Per il momento, quindi,continua ad andare in onda, ma la sua presenza sui social di Rai 2 sarebbe stata ridimensionata proprio a causa delle polemiche. Un contrasto che racconta una situazione ancora lontana dall'essere risolta e che potrebbe alimentare ulteriormente le indiscrezioni sul futuro del programma.

Resta da capire se lo stop alla pubblicazione dei video sarà temporaneo, se verranno introdotte nuove modalità di gestione dei commenti oppure se la Rai sceglierà di ripristinare la normale attività digitale della trasmissione. La risposta potrebbe arrivare soltanto dopo la conclusione delle verifiche interne, dalle quali dipenderanno anche le eventuali decisioni sul futuro del programma. La domanda, intanto, rimane aperta: la Rai sta semplicemente cercando di proteggere BellaMà dalle polemiche oppure il blocco delle clip potrebbe essere il primo segnale di un cambiamento più profondo?