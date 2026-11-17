Chi interpreta il piccolo Farouk Kassam nella fiction su Rai 1? 9 anni e una carriera sorprendente
Chi è Filippo Papa, il bambino che interpreta Farouk Kassam nella fiction 177 giorni? Ha 9 anni, arriva dalla Campania e ha già diverse esperienze artistiche.
C'è un giovanissimo attore che sta attirando l'attenzione del pubblico di Rai 1 grazie a una delle fiction più intense della stagione. Si chiama Filippo Papa, ha appena 9 anni ed è il bambino che interpreta Farouk Kassam in 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la miniserie con Marco Bocci e Antonia Desplat che racconta uno dei sequestri più drammatici della cronaca italiana. Per lui si tratta di un debutto televisivo particolarmente importante, arrivato dopo un percorso di formazione artistica cominciato quando era ancora più piccolo.
Ma la musica e la recitazione non sono le sue uniche passioni e secondo il profilo pubblicato dalla sua agenzia, Filippo ama anche il calcio, il nuoto e il canto. Un bambino che sta imparando a conciliare la normale vita quotidiana con le prime esperienze professionali davanti alla macchina da presa. Il ruolo in 177 giorni. Il rapimento di Farouk rappresenta il suo esordio in una serie televisiva, ma non è il primo contatto con la recitazione. Prima di arrivare su Rai 1, infatti, Filippo aveva già partecipato ad alcuni cortometraggi e spettacoli teatrali legati al proprio percorso formativo.
Tra i lavori presenti nel suo curriculum figurano Il potere della pozione favolante del 2024, La definizione di ricreazione del 2025 e L'officina del cioccolato del 2026. Esperienze che gli hanno permesso di prendere confidenza con il set e con l'interpretazione di personaggi differenti, prima di affrontare una storia realmente accaduta. E proprio il personaggio di Farouk Kassam rappresenta una sfida tutt'altro che semplice. La fiction diretta da Carlo Carlei ricostruisce il rapimento del bambino avvenuto il 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda, quando Farouk, che all'epoca aveva sette anni, venne portato via dalla villa della famiglia a Porto Cervo da un gruppo di sequestratori.
La produzione ha scelto di raccontare il sequestro soprattutto attraverso il punto di vista della famiglia e delle persone coinvolte nelle ricerche, evitando di trasformare la sofferenza del bambino in uno spettacolo. Una scelta narrativa che permette di concentrarsi sulle conseguenze emotive della vicenda, sul dolore dei genitori e sulla speranza che accompagna i lunghi mesi di prigionia. A rendere ancora più particolare questa esperienza c'è anche la partecipazione del vero Farouk Kassam alla realizzazione della fiction. Oggi adulto, Farouk ha collaborato al progetto e ha accettato di apparire in un piccolo ruolo, interpretando un giornalista presente davanti alla villa della sua famiglia.
Un incontro simbolico tra la realtà e la sua ricostruzione televisiva, che conferisce un significato ancora più profondo al lavoro del giovane protagonista. Per Filippo Papa, dunque, 177 giorni. Il rapimento di Farouk potrebbe rappresentare l'inizio di un percorso artistico importante. Il bambino ha già dimostrato di avere interesse per il mondo dello spettacolo e, soprattutto, ha avuto l'opportunità di confrontarsi con una produzione di grande rilievo.