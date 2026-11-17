Pubblicazione: 17 novembre alle 19:01

C'è un giovanissimo attore che sta attirando l'attenzione del pubblico di Rai 1 grazie a una delle fiction più intense della stagione. Si chiama Filippo Papa, ha appena 9 anni ed è il bambino che interpreta Farouk Kassam in 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la miniserie con Marco Bocci e Antonia Desplat che racconta uno dei sequestri più drammatici della cronaca italiana. Per lui si tratta di un debutto televisivo particolarmente importante, arrivato dopo un percorso di formazione artistica cominciato quando era ancora più piccolo.

è nato nel settembre del 2017 aed è originario di, un comune della provincia partenopea situato. Nonostante la giovanissima età, ha già coltivato una grande passione per la recitazione, riuscendo a conquistare un ruolo di primo piano in. Attualmente frequenta la quarta elementare e, accanto agli impegni scolastici, continua a dedicarsi alle attività artistiche.e segue un percorso di formazione cinematografica presso, la. Proprio questa esperienza gli ha permesso di avvicinarsi al mondo dello spettacolo e di sviluppare le capacità necessarie per affrontare il suo primo grande impegno televisivo.

Ma la musica e la recitazione non sono le sue uniche passioni e secondo il profilo pubblicato dalla sua agenzia, Filippo ama anche il calcio, il nuoto e il canto. Un bambino che sta imparando a conciliare la normale vita quotidiana con le prime esperienze professionali davanti alla macchina da presa. Il ruolo in 177 giorni. Il rapimento di Farouk rappresenta il suo esordio in una serie televisiva, ma non è il primo contatto con la recitazione. Prima di arrivare su Rai 1, infatti, Filippo aveva già partecipato ad alcuni cortometraggi e spettacoli teatrali legati al proprio percorso formativo.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

Tra i lavori presenti nel suo curriculum figurano Il potere della pozione favolante del 2024, La definizione di ricreazione del 2025 e L'officina del cioccolato del 2026. Esperienze che gli hanno permesso di prendere confidenza con il set e con l'interpretazione di personaggi differenti, prima di affrontare una storia realmente accaduta. E proprio il personaggio di Farouk Kassam rappresenta una sfida tutt'altro che semplice. La fiction diretta da Carlo Carlei ricostruisce il rapimento del bambino avvenuto il 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda, quando Farouk, che all'epoca aveva sette anni, venne portato via dalla villa della famiglia a Porto Cervo da un gruppo di sequestratori.

, attraversando un'esperienza che sconvolse l'intero Paese. La vicenda provocò una mobilitazione nazionale e coinvolse le istituzioni, le forze dell'ordine e l'opinione pubblica, che seguirono con apprensione ogni sviluppo della vicenda. Nella serie, mentrevestono i panni dei suoi genitori,. Un confronto artistico particolarmente importante per un interprete così giovane, chiamato a lavorare accanto ad attori affermati e a confrontarsi con una storia che richiede grande sensibilità.

La produzione ha scelto di raccontare il sequestro soprattutto attraverso il punto di vista della famiglia e delle persone coinvolte nelle ricerche, evitando di trasformare la sofferenza del bambino in uno spettacolo. Una scelta narrativa che permette di concentrarsi sulle conseguenze emotive della vicenda, sul dolore dei genitori e sulla speranza che accompagna i lunghi mesi di prigionia. A rendere ancora più particolare questa esperienza c'è anche la partecipazione del vero Farouk Kassam alla realizzazione della fiction. Oggi adulto, Farouk ha collaborato al progetto e ha accettato di apparire in un piccolo ruolo, interpretando un giornalista presente davanti alla villa della sua famiglia.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

Un incontro simbolico tra la realtà e la sua ricostruzione televisiva, che conferisce un significato ancora più profondo al lavoro del giovane protagonista. Per Filippo Papa, dunque, 177 giorni. Il rapimento di Farouk potrebbe rappresentare l'inizio di un percorso artistico importante. Il bambino ha già dimostrato di avere interesse per il mondo dello spettacolo e, soprattutto, ha avuto l'opportunità di confrontarsi con una produzione di grande rilievo.