Pubblicazione: 17 novembre alle 12:00

Negli studi di Rai 2, dietro le quinte di BellaMà, è comparsa una figura insolita: una guardia giurata posizionata fuori dal camerino di Pierluigi Diaco. Un professionista esterno con un compito preciso, quello di controllare chi entra e chi esce dalla stanza del conduttore. In un contesto normale, una presenza del genere passerebbe inosservata. Ma questi non sono giorni normali per Diaco, e ogni dettaglio assume un peso simbolico che va oltre la sua apparente banalità.





Pierluigi Diaco a BellaMa, fonte: Rai

Prima l'intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e influencer, durante la quale il conduttore aveva insistito su aspetti della vita privata dell'ospite suscitando numerose critiche. Poi la pubblicazione, da parte di Selvaggia Lucarelli nella newsletter Vale Tutto, di testimonianze e registrazioni audio fuori onda che hanno sollevato un polverone mediatico. In quei file sonori,e della produzione, creando un clima di lavoro descritto come particolarmente teso.. Dopo aver annunciato inizialmente degli accertamenti generici, l'azienda ha deciso il 13 novembre di. L'obiettivo è approfondire quanto accaduto dietro le quinte del programma enei confronti del conduttore. Nel frattempo,, ma le voci su una possibile sospensione della trasmissione o sulla sostituzione di Diaco alla conduzione circolano con insistenza crescente.

In questo contesto di pressione crescente si inserisce la comparsa della guardia giurata. All'interno degli studi Rai, l'interpretazione di questa presenza varia sensibilmente. C'è chi la considera la prova concreta di una preoccupazione reale del conduttore, che temerebbe contestazioni, reazioni ostili o tensioni in un ambiente percepito come ormai poco favorevole. In questa lettura, Diaco si muoverebbe come una figura realmente sotto pressione, potenzialmente esposta a ritorsioni o comunque a un clima di lavoro deteriorato.



