Pierluigi Diaco e la guardia giurata davanti al camerino: cosa sta succedendo in Rai
Pierluigi Diaco fa sorvegliare il camerino con una guardia giurata negli studi Rai. Scopri cosa sta succedendo al conduttore di BellaMà e le ultime novità sull'audit.
Negli studi di Rai 2, dietro le quinte di BellaMà, è comparsa una figura insolita: una guardia giurata posizionata fuori dal camerino di Pierluigi Diaco. Un professionista esterno con un compito preciso, quello di controllare chi entra e chi esce dalla stanza del conduttore. In un contesto normale, una presenza del genere passerebbe inosservata. Ma questi non sono giorni normali per Diaco, e ogni dettaglio assume un peso simbolico che va oltre la sua apparente banalità.
La Rai non è rimasta a guardare. Dopo aver annunciato inizialmente degli accertamenti generici, l'azienda ha deciso il 13 novembre di avviare un'indagine interno formale. L'obiettivo è approfondire quanto accaduto dietro le quinte del programma e valutare eventuali provvedimenti nei confronti del conduttore. Nel frattempo, BellaMà continua ad andare in onda regolarmente, ma le voci su una possibile sospensione della trasmissione o sulla sostituzione di Diaco alla conduzione circolano con insistenza crescente.
In questo contesto di pressione crescente si inserisce la comparsa della guardia giurata. All'interno degli studi Rai, l'interpretazione di questa presenza varia sensibilmente. C'è chi la considera la prova concreta di una preoccupazione reale del conduttore, che temerebbe contestazioni, reazioni ostili o tensioni in un ambiente percepito come ormai poco favorevole. In questa lettura, Diaco si muoverebbe come una figura realmente sotto pressione, potenzialmente esposta a ritorsioni o comunque a un clima di lavoro deteriorato.
Al di là delle speculazioni sul significato della presenza della guardia, rimane aperta la questione centrale: quale sarà il destino di Diaco e del suo programma? L'audit interno è ancora in corso, e i suoi esiti determineranno se le testimonianze raccolte e gli elementi emersi porteranno a conseguenze concrete. La Rai non ha ancora annunciato provvedimenti ufficiali, ma la tensione resta palpabile.