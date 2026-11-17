Pubblicazione: 17 novembre alle 08:45

Il caso scoppiato a Ballando con le Stelle tra Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto continua a far discutere, ma questa volta a intervenire è stato uno dei volti più amati della televisione italiana. Fiorello ha commentato duramente quanto accaduto nel programma di Milly Carlucci, alternando la sua consueta ironia a una riflessione decisamente più seria sulle dinamiche dei moderni varietà. E nel mirino dello showman è finita anche l'idea di famiglia che la conduttrice ha più volte utilizzato per descrivere il cast della trasmissione.

Tutto è accaduto, durante una nuova puntata de, il programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio. Lo showman ha deciso di ripercorrere la storia del grande varietà italiano, mostrando una serie di filmati dedicati ad alcuni dei momenti più rappresentativi della televisione del passato. Un viaggio tra spettacoli, artisti e trasmissioni che hanno segnato intere generazioni, concluso però con immagini molto più recenti:durante la puntata di

Il contrasto tra i grandi varietà del passato e le polemiche della televisione contemporanea ha offerto a Fiorello l'occasione perfetta per una delle sue battute. Dopo aver ricordato la tradizione dello spettacolo del sabato sera, il conduttore ha ironizzato sull'evoluzione del genere, prendendo di mira proprio Milly Carlucci. “La Carlucci ha detto ‘Siamo una famiglia!’. Sì… la famiglia Addams!”, ha scherzato Fiorello, facendo riferimento alla celebre famiglia della televisione e del cinema, conosciuta per i suoi personaggi eccentrici e le situazioni decisamente fuori dal comune.

Fiorello, fonte: Rai

Una battuta che ha riassunto con sarcasmo il clima particolarmente teso delle ultime settimane. Ma dietro l'ironia, questa volta, si nascondeva anche una critica piuttosto precisa. Fiorello ha infatti contestato quella che considera un'ipocrisia di fondo nella gestione delle polemiche televisive. Secondo lo showman, quando una trasmissione decide di coinvolgere personalità dal carattere particolarmente forte, dovrebbe essere consapevole della possibilità che nascano discussioni e scontri davanti alle telecamere. Il problema, quindi, non sarebbe soltanto quello che accade durante le dirette, ma anche il modo in cui certe situazioni vengono successivamente raccontate, quasi fossero eventi completamente imprevedibili.

Per, invece, le tensioni fanno parte delle dinamiche che determinati personaggi. E, indipendentemente dalle intenzioni della produzione, finiscono inevitabilmente per alimentare l'attenzione del pubblico. Parole che arrivano in un momento particolarmente delicato per, dopo quanto accaduto nell'ultima puntata. La discussione traera esplosa durante un confronto legato a, concorrente in gara con Pasquale La Rocca. In seguito ad alcune osservazioni rivolte all'attrice, Mariotto era intervenuto spruzzando del profumo vicino alla conduttrice e pronunciando una battuta sulla puzza, provocando la sua immediata reazione.

Barbara d'Urso aveva considerato il gesto offensivo e umiliante, chiedendo l'intervento di Milly Carlucci e arrivando a porre una condizione molto chiara sulla propria permanenza nel programma. La tensione era proseguita anche durante la pausa pubblicitaria, tanto che Alberto Matano aveva successivamente suggerito di modificare la disposizione dei posti per separare i due protagonisti dello scontro. La vicenda non si è però conclusa con la fine della diretta e nelle prime ore del mattino successivo, Barbara d'Urso ha pubblicato un video sui propri canali social, raccontando tutta la propria amarezza.

Milly Carlucci, fonte: Rai

La conduttrice ha definito l'accaduto un'aggressione imperdonabile, sostenendo di non essersi sentita adeguatamente difesa da quella che avrebbe dovuto essere la sua nuova famiglia televisiva. Un riferimento che rende ancora più significativo il commento di Fiorello, arrivato proprio mentre si discute delle responsabilità della produzione e del comportamento dei protagonisti. Il caso è stato affrontato anche durante Domenica In, dove Mara Venier ha espresso solidarietà a Barbara d'Urso, criticando l'atteggiamento di Mariotto. La conduttrice ha inoltre manifestato il timore che la collega possa decidere di abbandonare Ballando con le Stelle, una possibilità che al momento non è stata ufficialmente confermata.

Nel frattempo,, sostenendo chesia stata eccessiva e che la collega voglia attirare l'attenzione su di sé.. Lo showman non ha preso esplicitamente posizione a favore di uno dei due protagonisti, ma ha allargato il discorso, mettendo in discussione l'atteggiamento di chi sembra sorprendersi quando determinate scelte producono situazioni conflittuali. Una riflessione che, perché riguarda il rapporto tra spettacolo, polemiche e ricerca dell'attenzione del pubblico.

Del resto, negli ultimi anni Ballando con le Stelle ha dimostrato quanto le discussioni tra concorrenti e giurati possano continuare a vivere anche lontano dalla pista da ballo, diventando argomento di dibattito nei programmi televisivi e sui social network. La vera domanda, adesso, riguarda il futuro di Barbara d'Urso all'interno della trasmissione, visto che la conduttrice non ha ancora annunciato ufficialmente il proprio addio, mentre resta da capire se Milly Carlucci riuscirà a riportare serenità nello studio dopo una delle serate più tese di questa edizione. Fiorello, intanto, ha scelto di dire la sua attraverso una battuta che difficilmente passerà inosservata. Perché, dietro il paragone con la famiglia Addams, si nasconde una considerazione molto chiara: quando si mettono insieme personalità capaci di accendere il confronto, forse non bisognerebbe meravigliarsi troppo se lo spettacolo finisce per trasformarsi in una polemica.