Antonella Clerici contro la tv urlata a È sempre mezzogiorno: il suo sfogo sulle liti in tv

Pubblicazione: 16 novembre alle 15:26

Un messaggio chiaro, pronunciato con il consueto garbo ma dal peso specifico evidente, ha aperto la puntata di È sempre mezzogiorno di lunedì 16 novembre. Antonella Clerici, padrona di casa del cooking show del mezzogiorno di Rai 1, si è presa alcuni minuti iniziali per condividere con il pubblico una riflessione sullo stato attuale del piccolo schermo, prendendo apertamente le distanze dalle dinamiche basate sullo scontro e sulle polemiche a tutti i costi.

L'occasione è nata dal bilancio più che positivodella prima serata di Rai 1 conclusosi venerdì scorso con la vittoria di Giovanni Scribano, talento della squadra di Arisa. Un finale che ha registrato ascolti record e che ha confermato quanto il pubblico premi ancora un intrattenimento disteso, lontano dagli eccessi.

Commentando l'aggettivo più utilizzato dalla critica e dagli spettatori per descrivere il programma, la conduttrice ha rivendicato la propria cifra stilistica senza giri di parole: "Si è conclusa questa edizione di The Voice Senior con ascolti record e con la vittoria di Giovanni Scribano del team di Arisa. Un programma garbato, come è stato definito un po' da tutti. E devo dire che, in questo periodo di tv secondo me urlata, ci sta".

Subito dopo, Clerici ha allargato il discorso al suo modo di intendere il mestiere televisivo e i rapporti umani, sia dietro le quinte che davanti alle telecamere: "Io sono fatta così, non saprei fare un altro tipo di televisione, perché per me, sia sul luogo di lavoro sia quando sono in onda, tutto quello che è lite e scontro mi mette a disagio. Non riesco a reggerlo, è proprio un mio limite". Sebbene Antonella Clerici non abbia fatto nomi né riferimenti espliciti ad altre trasmissioni, le sue dichiarazioni arrivano al termine di due settimane particolarmente infuocate per la televisione italiana.

Negli ultimi giorni, infatti, l'attenzione mediatica si è concentrata su diversi momenti di forte tensione in onda: dall'accesa intervista di Pierluigi Diaco a don Alberto Ravagnani fino allo scontro diretto andato in scena sabato sera sulla pista di Ballando con le stelle tra il giurato Guillermo Mariotto e la concorrente Barbara d'Urso.

In questo clima, la presa di posizione della conduttrice suona come una vera e propria dichiarazione d'intenti. A quasi trent'anni dall'esordio nei programmi di punta della Rai, Antonella Clerici ribadisce che la formula della leggerezza, dell'empatia e del rispetto reciproco non solo è ancora possibile, ma continua a rappresentare una carta vincente in termini di ascolti e affetto da parte dei telespettatori.