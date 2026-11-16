Mariotto contro Barbara d'Urso: Alba Parietti, Mara Venier e altri Vip si schierano "È bullismo"

Pubblicazione: 16 novembre alle 11:28

Lo scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto andato in scena sabato sera a Ballando con le Stelle 2026 continua a far discutere ben oltre i confini dello studio televisivo. Quella che doveva essere una serata di intrattenimento familiare si è trasformata in un caso mediatico dalle proporzioni inattese, con una valanga di reazioni da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano. Da Mara Venier ad Alba Parietti, da Anna Pettinelli a Heather Parisi, fino a Nathaly Caldonazzo: tutti si sono schierati pubblicamente, la maggior parte a difesa di Barbara.





La presa di posizione più netta è arrivata proprio daha dedicato ampio spazio alla vicenda. La conduttrice non ha nascosto il proprio disappunto per il comportamento dello stilista e giurato, usando parole tutt'altro che diplomatiche. "Si è sfogata, si capiva che stava malissimo e io la capisco, la comprendo, perché è stata attaccata in una maniera esagerata, ma non è la prima volta", ha esordito Venier, riferendosi allo sfogo che Barbara D'Urso aveva affidato ai social nelle ore successive alla puntata.. La giurata aveva raccontato tutta la propria delusione per quanto accaduto, parlando di un episodio "imperdonabile" e spiegando di essere rimasta in studio fino all'1.45 del mattino pur avendo avuto la possibilità di andarsene. "Io perdono sempre, ma questa volta no. Non so cosa succederà. O forse lo so", aveva concluso nel messaggio,

Proprio quest'ultima frase ha colpito Mara Venier, che ha avanzato un'ipotesi destinata a far discutere: "Non so se l'intenzione di Barbara è andarsene". La conduttrice ha quindi interpretato il video come un possibile segnale di addio anticipato a Ballando con le Stelle. Una lettura che, se confermata, rappresenterebbe un colpo durissimo per il programma di Milly Carlucci, alle prese con una polemica che rischia di offuscare l'intera edizione.





Mara Venier e Barbara D'Urso

, ma si è spinta oltre, usando termini ancora più duri. "Quello è stato un teatrino indecente, un momento agghiacciante. È un programma talmente bello, che non è giusto che accadano certe cose. Ieri sera francamente ho provato un forte imbarazzo", ha dichiarato la showgirl, per poi aggiungere considerazioni che toccano temi ben più profondi del semplice gossip televisivo.che non possono essere tollerate, soprattutto in un programma di servizio pubblico seguito da milioni di persone, giovani compresi. "Noi siamo un esempio anche per i ragazzi giovani. Questi sono piccoli atti di… ci sono state delle violenze, del bullismo. Lui è in una tv pubblica e ha il dovere di scusarsi profondamente di un errore così plateale", ha affermato, sottolineando come Ballando con le Stelle abbia una responsabilità educativa che non può essere messa in secondo piano.

Anna Pettinella ha definito l'accaduto "un atteggiamento inqualificabile, inammissibile, un bruttissimo momento in un programma bello, familiare come Ballando con le Stelle". L'ex professoressa di Amici ha fatto notare come questa sia già la seconda volta in sette puntate che Mariotto è costretto a scusarsi per il modo in cui si rivolge a Barbara D'Urso, citando l'episodio precedente in cui lo stilista aveva chiamato la collega "poveraccia".





Ma le reazioni non si sono limitate a Domenica In., che ha fatto sapere la sua posizione attraverso alcuni like strategici su X a. "Sono anni che Mariotto ha superato il limite, la misura è colma", si leggeva in uno dei messaggi rilanciati dalla ballerina americana. Un altro post sottolineava: "La D'Urso può piacere o meno, resta comunque un essere umano, oltre che una professionista, lo spettacolo a cui abbiamo assistito ieri è stato penoso".. La veterana di Ballando con le Stelle ha cercato diuna delle consuete "mariottate", non sempre facili da interpretare ma che fanno parte del personaggio.: "Barbara deve tenere duro", come a dire che episodi del genere, per quanto spiacevoli, fanno parte del gioco televisivo e non dovrebbero compromettere la partecipazione al programma.

Nel frattempo Guillermo Mariotto, secondo quanto riportato, continuerebbe a rifiutare di porgere scuse sincere alla D'Urso e avrebbe dichiarato di non essere pentito di nulla. Una posizione di chiusura che complica ulteriormente la gestione del caso e che alimenta le polemiche. La domanda che tutti si pongono è: Milly Carlucci riuscirà a ricucire lo strappo o assisteremo davvero all'addio anticipato di Barbara D'Urso da Ballando con le Stelle?