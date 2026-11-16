Mariotto contro Barbara d'Urso: Alba Parietti, Mara Venier e altri Vip si schierano "È bullismo"
Alba Parietti e altri vip contro Mariotto per gli attacchi a Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle. Accuse di violenza e bullismo dopo la puntata choc.
Lo scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto andato in scena sabato sera a Ballando con le Stelle 2026 continua a far discutere ben oltre i confini dello studio televisivo. Quella che doveva essere una serata di intrattenimento familiare si è trasformata in un caso mediatico dalle proporzioni inattese, con una valanga di reazioni da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano. Da Mara Venier ad Alba Parietti, da Anna Pettinelli a Heather Parisi, fino a Nathaly Caldonazzo: tutti si sono schierati pubblicamente, la maggior parte a difesa di Barbara.
Il video pubblicato dalla D'Urso era stato a dir poco eloquente. La giurata aveva raccontato tutta la propria delusione per quanto accaduto, parlando di un episodio "imperdonabile" e spiegando di essere rimasta in studio fino all'1.45 del mattino pur avendo avuto la possibilità di andarsene. "Io perdono sempre, ma questa volta no. Non so cosa succederà. O forse lo so", aveva concluso nel messaggio, lasciando intendere che qualcosa nel rapporto con il programma potesse essersi incrinato in modo irreparabile.
Proprio quest'ultima frase ha colpito Mara Venier, che ha avanzato un'ipotesi destinata a far discutere: "Non so se l'intenzione di Barbara è andarsene". La conduttrice ha quindi interpretato il video come un possibile segnale di addio anticipato a Ballando con le Stelle. Una lettura che, se confermata, rappresenterebbe un colpo durissimo per il programma di Milly Carlucci, alle prese con una polemica che rischia di offuscare l'intera edizione.
Secondo Parietti, i gesti e le parole di Guillermo Mariotto hanno a che fare con forme di violenza e bullismo che non possono essere tollerate, soprattutto in un programma di servizio pubblico seguito da milioni di persone, giovani compresi. "Noi siamo un esempio anche per i ragazzi giovani. Questi sono piccoli atti di… ci sono state delle violenze, del bullismo. Lui è in una tv pubblica e ha il dovere di scusarsi profondamente di un errore così plateale", ha affermato, sottolineando come Ballando con le Stelle abbia una responsabilità educativa che non può essere messa in secondo piano.
Anna Pettinella ha definito l'accaduto "un atteggiamento inqualificabile, inammissibile, un bruttissimo momento in un programma bello, familiare come Ballando con le Stelle". L'ex professoressa di Amici ha fatto notare come questa sia già la seconda volta in sette puntate che Mariotto è costretto a scusarsi per il modo in cui si rivolge a Barbara D'Urso, citando l'episodio precedente in cui lo stilista aveva chiamato la collega "poveraccia".
Di tutt'altro avviso è stata Rossella Erra, presente anche lei a Domenica In. La veterana di Ballando con le Stelle ha cercato di ridimensionare l'episodio, definendolo una delle consuete "mariottate", non sempre facili da interpretare ma che fanno parte del personaggio. Erra ha invitato Barbara a non mollare: "Barbara deve tenere duro", come a dire che episodi del genere, per quanto spiacevoli, fanno parte del gioco televisivo e non dovrebbero compromettere la partecipazione al programma.
Nel frattempo Guillermo Mariotto, secondo quanto riportato, continuerebbe a rifiutare di porgere scuse sincere alla D'Urso e avrebbe dichiarato di non essere pentito di nulla. Una posizione di chiusura che complica ulteriormente la gestione del caso e che alimenta le polemiche. La domanda che tutti si pongono è: Milly Carlucci riuscirà a ricucire lo strappo o assisteremo davvero all'addio anticipato di Barbara D'Urso da Ballando con le Stelle?