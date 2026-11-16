Pierluigi Diaco, dal caso Ravagnani a Sgarbi: le polemiche pesano e il pubblico sembra voltargli le spalle

Pubblicazione: 16 novembre alle 09:30

La situazione di Pierluigi Diaco in Rai sembra farsi sempre più complicata e dopo le polemiche per l'intervista ad Alberto Ravagnani e le registrazioni diffuse da Selvaggia Lucarelli, emergono nuovi elementi che potrebbero pesare sul futuro del conduttore di BellaMà. Le analisi delle reazioni sui social descriverebbero infatti un'opinione pubblica fortemente contraria al presentatore, mentre un retroscena riguardante una puntata dedicata alla presunta morte di Vittorio Sgarbi, registrata quando il critico d'arte era ancora vivo, avrebbe provocato ulteriore irritazione all'interno dell'azienda.

Una vicenda sulla quale potrebbero concentrarsi anche le verifiche avviate dai vertici Rai. Secondo quanto riportato da Fanpage, tra gli addetti ai lavori starebbero circolando alcune analisi, ovvero l'orientamento delle reazioni pubblicate dagli utenti sui social network in relazione a una determinata vicenda. Nel caso di, il quadro che emergerebbe. Tra gli utenti che hanno espresso un'opinione sulle recenti polemiche, la quasi totalità si sarebbe schierata contro il conduttore, mentre le posizioni a suo favore risulterebbero numericamente marginali.

Non sono però state rese pubbliche percentuali precise, informazioni sul campione analizzato o dettagli relativi alla metodologia utilizzata. Per questo motivo, non è possibile quantificare con esattezza il livello di disapprovazione, né considerare queste rilevazioni rappresentative dell'intero pubblico televisivo. Il dato assume comunque particolare rilevanza considerando le numerose controversie che hanno coinvolto il presentatore nelle ultime settimane, a partire dall'intervista all'ex sacerdote Alberto Ravagnani, ospite di BellaMà il 3 novembre.

Durante quella puntata, Diaco aveva rivolto al concorrente di Ballando con le Stelle alcune domande sulla sua sfera personale e sul suo orientamento sessuale, suscitando critiche e reazioni negative anche all'interno della Rai. La vicenda aveva portato il direttore dell'Intrattenimento Daytime, Angelo Mellone, a prendere pubblicamente le distanze dai toni utilizzati dal conduttore. Successivamente, Diaco aveva ricevuto anche un richiamo formale al rispetto dei principi del Codice etico aziendale. Ma il caso non si era fermato qui.

Pierluigi Diaco, fonte: Rai

aveva infatti pubblicato una serie di registrazioni audio riguardanti alcuni episodi avvenuti dietro le quinte di BellaMà, nei quali sarebbero emersinei confronti di persone coinvolte nella trasmissione. Le testimonianze avevano contribuito ad alimentare ulteriormente la polemica,sul clima lavorativo e sulla gestione del programma.

Venerdì 13 novembre è arrivato un ulteriore passo avanti, con l'annuncio ufficiale di un audit interno, destinato ad approfondire nuovi elementi segnalati dalla direzione Daytime. La comunicazione dell'azienda parla infatti di accertamenti relativi a “ulteriori elementi emersi nella gestione del programma”, una formulazione che lascia intendere come l'attenzione dei vertici non sia più concentrata esclusivamente sugli episodi già diventati pubblici. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce un nuovo retroscena su Vittorio Sgarbi, destinato a far discutere.

Secondo un'indiscrezione diffusa da Giuseppe Candela su Dagospia, all'inizio di ottobre, quando le condizioni di salute del critico d'arte destavano particolare preoccupazione, sarebbe stata registrata una puntata di BellaMà dedicata alla sua scomparsa. Il particolare sorprendente è che Vittorio Sgarbi era ancora vivo, e lo è tuttora. Il critico d'arte si trovava ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e, secondo gli ultimi aggiornamenti, le sue condizioni sarebbero migliorate. La registrazione sarebbe stata realizzata per evitare che la trasmissione si trovasse impreparata nell'eventualità di una notizia tragica, considerando che alcune puntate del programma, in particolare quella del venerdì, vengono preparate in anticipo. Un contenuto che, naturalmente, non è mai stato trasmesso.

Pierluigi Diaco, fonte: Rai

Da quanto appreso da Fanpage, la vicenda avrebbe provocato forte irritazione in alcuni ambienti Rai, dove la sceltae ben oltre la normale preparazione di un contenuto giornalistico in previsione della morte di un personaggio pubblico. Nel frattempo,, visto che l'azienda non ha annunciato provvedimenti disciplinari definitivi né la sospensione di BellaMà, che continua a essere regolarmente presente nel palinsesto pomeridiano di Rai 2. Le verifiche potrebbero richiedere diversi giorni o settimane, prima che i vertici decidano se adottare eventuali misure nei confronti del conduttore. La situazione appare particolarmente delicata anche perché le polemiche hanno progressivamente coinvolto numerosi protagonisti della televisione e della politica, alimentandoe sui comportamenti richiesti a chi lavora in Rai.

Tra gli interventi a sostegno di Diaco figura quello di Federica Frangi, consigliera del Consiglio di amministrazione Rai, che ha rivendicato il diritto dei conduttori di porre domande agli ospiti. Una posizione che non ha comunque fermato le critiche rivolte al presentatore. Per il momento, non esiste alcuna decisione ufficiale sul suo allontanamento dalla trasmissione, né è possibile stabilire quali saranno le conclusioni degli accertamenti. Una cosa, però, emerge chiaramente dalle ultime notizie: il caso Diaco non riguarda più soltanto la discussa intervista ad Alberto Ravagnani.

Le registrazioni diffuse da Selvaggia Lucarelli, le verifiche aziendali e il retroscena sulla puntata dedicata a Vittorio Sgarbi hanno allargato il perimetro della vicenda, trasformandola in una questione sempre più delicata per la Rai. Il prossimo passaggio decisivo sarà quindi rappresentato dall'esito dell'audit interno, chiamato a chiarire quanto accaduto e a stabilire se esistano elementi tali da giustificare ulteriori provvedimenti. E proprio la controversa registrazione dedicata a Sgarbi, qualora venisse confermata nei termini raccontati, potrebbe diventare uno degli aspetti più discussi dell'intera vicenda.