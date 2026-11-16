Mara Venier si commuove a Domenica In per l'assenza del suo “faro”: il messaggio a Marco Luci emoziona
Mara Venier si emoziona in diretta a Domenica In e dedica un messaggio speciale al capo autore Marco Luci, assente dopo un delicato intervento.
Un momento di grande emozione ha segnato l'inizio della nuova puntata di Domenica In, andata in onda domenica 15 novembre 2026 su Rai 1. Mara Venier non è riuscita a trattenere la commozione, interrompendo i consueti saluti iniziali per rivolgere un messaggio speciale a una persona che da anni rappresenta uno dei punti di riferimento più importanti della sua carriera televisiva. Si tratta di Marco Luci, storico capo autore della trasmissione, assente dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma per motivi personali. Le parole pronunciate dalla conduttrice, accompagnate da uno sguardo visibilmente emozionato, hanno immediatamente fatto comprendere al pubblico che dietro quell'assenza si nascondeva un momento particolarmente delicato.
“Daje tutta, Marco, non mollare mai. Noi ti aspettiamo”, ha aggiunto, mandando tre baci verso la telecamera. Un gesto semplice, ma particolarmente significativo, che ha mostrato quanto Luci sia importante per la conduttrice e per l'intera squadra di Domenica In. Durante la diretta, Mara Venier non ha spiegato nel dettaglio le ragioni dell'assenza del suo capo autore, preferendo mantenere il riserbo sulla sua situazione personale. Tuttavia, secondo quanto appreso da Fanpage, Marco Luci è stato sottoposto proprio il 15 novembre a un delicato intervento, che lo costringerà a rimanere lontano dagli studi televisivi per qualche tempo.
Non sono state diffuse informazioni sulla natura dell'operazione, né sulle condizioni attuali dell'autore e per questo motivo, al momento non è possibile stabilire con precisione quando potrà tornare a lavorare alla trasmissione. Le parole di Mara Venier, però, hanno lasciato emergere chiaramente la volontà di fargli sentire la vicinanza dell'intero gruppo di lavoro, in attesa del suo ritorno. Ma chi è Marco Luci, l'uomo che Mara Venier ha definito il proprio faro? Nato a Roma il 7 aprile 1956, è uno degli autori più esperti della televisione italiana, con una carriera costruita prevalentemente lontano dalle telecamere.
Insieme hanno contribuito alla realizzazione di programmi particolarmente popolari come Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan?, due format che hanno segnato diverse stagioni televisive e che continuano a essere ricordati dal pubblico. Successivamente, Marco Luci ha legato il proprio nome anche a importanti produzioni Rai, tra cui Linea Verde, Miss Italia e I Migliori Anni, consolidando la propria reputazione come autore capace di lavorare su generi televisivi molto differenti. Il rapporto con Mara Venier e Domenica In rappresenta però uno dei capitoli più importanti della sua carriera. Dietro le quinte dello storico contenitore domenicale, Luci contribuisce alla costruzione della scaletta, all'organizzazione dei contenuti e alla realizzazione delle interviste che caratterizzano ogni puntata.
Un lavoro che raramente arriva sotto i riflettori, ma che costituisce una parte fondamentale del successo di una trasmissione in diretta, dove ogni intervento, collegamento o cambio di argomento richiede una preparazione particolarmente accurata. Per Mara Venier, tuttavia, Luci è molto più di un semplice collaboratore. La loro lunga esperienza professionale ha contribuito alla nascita di un rapporto fatto di stima, confidenza e sostegno reciproco, che la conduttrice ha voluto rendere evidente proprio durante l'apertura della puntata.
Una trasmissione che, come ogni domenica, ha alternato musica, intrattenimento, interviste e momenti di confronto, ma che questa volta è cominciata con un pensiero profondamente personale. Mara Venier ha scelto di mostrare al pubblico anche il lato meno visibile della televisione, ricordando quanto siano importanti le persone che lavorano quotidianamente dietro le quinte e contribuiscono al successo di un programma. Per il momento, non sono arrivati ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Marco Luci. L'auspicio è che possa affrontare serenamente il periodo di recupero e tornare quanto prima al fianco della conduttrice.
Un ritorno che assumerebbe un significato ancora più speciale considerando che Mara Venier pare pronta a lasciare Domenica In al termine della stagione 2026-2027. Durante un'intervista al podcast di Gianluca Gazzoli, la presentatrice ha infatti dichiarato: “La verità è che questa è l'ultima Domenica In”, pur avendo già annunciato in passato addii poi mai concretizzati. In attesa di capire se questa volta la decisione sarà definitiva, il messaggio rivolto a Marco Luci rimane uno dei momenti più toccanti della puntata del 15 novembre. Un saluto carico di affetto, che ha trasformato l'apertura di Domenica In in una dimostrazione di amicizia e vicinanza, ricordando quanto siano profondi i legami costruiti dietro le quinte della televisione.