Orietta Berti boccia Sanremo 2027 e annuncia che non parteciperà: “Ho sentito canzoni di livello molto basso”

Pubblicazione: 16 novembre alle 09:15

Orietta Berti non ha alcuna intenzione di tornare in gara al Festival di Sanremo 2027, ma questo non significa che abbia rinunciato a dire la sua sulle canzoni che potrebbero arrivare sul palco dell'Ariston. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, nella puntata di domenica 15 novembre, la cantante ha sorpreso il pubblico con alcune dichiarazioni particolarmente schiette sulla qualità dei brani proposti alla manifestazione. E mentre Stefano De Martino è impegnato nella preparazione del suo primo Festival, l'artista ha lanciato una frecciata destinata a far discutere, arrivando a sostenere che le canzoni del suo nuovo progetto siano migliori di quelle che il pubblico ascolterà a Sanremo.

La cantante, che proprio quest'anno, ha spiegato di avere già preso una decisione sulla prossima edizione della kermesse. Nonostante il, che l'ha vista protagonista in numerose occasioni, Orietta Berti non presenterà alcun brano in gara nel 2027. Una scelta che, almeno apparentemente, non dipende dalla mancanza di materiale musicale, ma al contrario la cantante ha rivelato di, tra cui una nuova collaborazione con Nina Zilli e Danti, dalla quale sarebbero già nate canzoni che considera particolarmente interessanti.

Proprio parlando di questo lavoro, Orietta si è lasciata andare a un confronto piuttosto diretto con il Festival, dichiarandosi convinta che alcuni dei suoi nuovi brani siano migliori di quelli destinati alla manifestazione. “Questione di esperienza, poi mi piace dire quello che sento”, ha spiegato, rivendicando la sincerità dei propri giudizi e la lunga esperienza maturata nel mondo della musica. Ma la parte più pungente dell'intervista è arrivata quando Francesca Fialdini l'ha portata a parlare delle numerose canzoni che riceve dagli autori. Orietta ha infatti raccontato che tra i brani che le vengono proposti figurano anche quelli precedentemente scartati dalle selezioni di Sanremo.

E proprio ascoltando quel materiale, la cantante si sarebbe fatta un'idea non particolarmente positiva della qualità di alcune produzioni. “Ho visto che c'è un livello molto basso”, ha dichiarato senza troppi giri di parole, esprimendo un giudizio severo sulle canzoni che le sono arrivate. Un'affermazione che potrebbe inevitabilmente alimentare il dibattito intorno alla prossima edizione del Festival, soprattutto considerando che Stefano De Martino sta affrontando per la prima volta il ruolo di conduttore e direttore artistico della manifestazione.

Va comunque precisato che le critiche di, compresi quelli esclusi dalle selezioni, e non rappresentano una valutazione dell'intero cast di Sanremo 2027, che non è ancora stato annunciato. La cantante ha poi spiegato perché, pur essendo soddisfatta delle nuove canzoni, abbia deciso di non candidarsi alla competizione. Il motivo principale, ma c'è anche una considerazione che riguarda il futuro delle nuove generazioni.

“Tolgo il posto magari a un giovane che deve fare carriera?”, ha osservato, sottolineando di non sentire la necessità di tornare sul palco dell'Ariston per dimostrare qualcosa. Una posizione che racconta anche il rapporto dell'artista con il successo. Dopo sessant'anni di attività, Orietta Berti continua infatti a lavorare a nuovi progetti, senza considerare indispensabile la partecipazione a un'altra edizione del Festival. Il pubblico ricorda soprattutto il suo ritorno in gara nel 2021 con Quando ti sei innamorato, un'esibizione che aveva riportato l'artista al centro dell'attenzione e contribuito a una nuova fase della sua carriera.

Da quel momento, Orietta ha saputo conquistare anche un pubblico molto più giovane, grazie a collaborazioni musicali e apparizioni televisive che l'hanno trasformata in una delle personalità più amate dello spettacolo italiano. Basti pensare a Mille, il successo estivo realizzato insieme a Fedez e Achille Lauro, che nel 2021 le ha permesso di raggiungere una generazione di ascoltatori lontana da quella che aveva accompagnato i suoi primi successi. La volontà di sperimentare continua a caratterizzare anche i suoi progetti attuali. Durante l'intervista con Francesca Fialdini, la cantante ha infatti rivelato di avere già registrato venti nuove canzoni, che intende pubblicare gradualmente nel corso dei prossimi anni.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

L'idea è quella di proporre un brano ogni tre mesi, mantenendo così un rapporto costante con il pubblico senza concentrare tutte le nuove uscite in un unico album. Ma c'è un particolare ancora più curioso:durante la preparazione dei nuovi brani. La tecnologia, secondo la cantante, si è rivelata particolarmente utile nella fase di apprendimento delle canzoni. Gli autori possono infatti servirsi dell'intelligenza artificiale per realizzare versioni dimostrative adattate alla sua tonalità vocale e alla metrica desiderata, permettendole di familiarizzare più rapidamente con i pezzi.

Un metodo che Orietta ha accolto con entusiasmo, spiegando di considerare le nuove tecnologie un'opportunità interessante per il proprio lavoro. L'intelligenza artificiale non ha quindi sostituito la sua voce nelle registrazioni, ma è stata utilizzata come strumento di supporto nella preparazione del repertorio. Nonostante la curiosità verso le innovazioni, la cantante ha confessato di conservare anche un desiderio legato alla tradizione musicale italiana, visto che vorrebbe tornare a interpretare almeno una o due canzoni caratterizzate da uno stile vocale più classico, quello che ha contribuito a renderla famosa.

Un modo per mantenere vivo il legame con le proprie origini artistiche, senza rinunciare alle nuove esperienze. Intanto, Sanremo 2027 si prepara a una delle edizioni più attese degli ultimi anni. Il debutto di Stefano De Martino alla guida del Festival rappresenta una sfida importante, soprattutto dopo il lungo periodo nel quale Carlo Conti e Amadeus hanno contribuito a definire l'identità della manifestazione.