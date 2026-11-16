Manuela Moreno svela i retroscena di Ballando con le Stelle e critica i giudici: "Litigano tra loro"

Pubblicazione: 16 novembre alle 10:58

Manuela Moreno non le manda a dire. La giornalista, concorrente di questa edizione di Ballando con le Stelle, ha scelto il salotto di Da Noi a Ruota Libera per svelare quello che accade davvero dietro le quinte del dance show più seguito della televisione italiana. Ospite di Francesca Fialdini su Rai1, la Moreno ha raccontato la sua esperienza nello show di Milly Carlucci senza filtri, rivelando dinamiche che il pubblico da casa difficilmente può percepire.

Manuela Moreno, fonte: YouTube

"Si è creata una dinamica interna alla giuria. Si sono create delle rivalità fra di loro. Non hanno giudicato noi, si sono giudicati fra di loro", ha spiegato la giornalista sessantenne. Una rivelazione che, dai voti considerati ingiusti agli scontri verbali che puntualmente infiammano il sabato sera.Ma non è finita qui."litigano e mettono dei voti bassi per farsi concorrenza". Una strategia, insomma, che. L'unica a salvarsi da questa accusa è Carolyn Smith, la presidente di giuria: "L'unica è Carolyn che ci ha giudicato per il tempo", ha sottolineato la concorrente, riconoscendo alla coreografa inglese un approccio tecnico e professionale.

Le dichiarazioni della Moreno arrivano all'indomani di una puntata particolarmente movimentata, quella del 14 novembre, che ha visto protagonisti di uno scontro durissimo proprio due membri della giuria: Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso. Un battibecco acceso scoppiato in diretta poco prima dello spareggio, che ha inevitabilmente condizionato l'andamento della serata e l'atmosfera in studio. "Mi sto divertendo molto, ma all'una e mezza non tantissimo. È la quarta volta che ballo a quell'ora, sempre per ultima, e non ho più l'età. Mi è venuto un calo fisico", ha aggiunto, evidenziando come le coreografie "titaniche" richieste dal programma diventino ancora più impegnative quando si è stanchi e provati.



