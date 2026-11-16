Sanremo 2027, annunciati i 15 finalisti di Area Sanremo, Stefano De Martino: “Tra di voi uno dei Big”

Pubblicazione: 16 novembre alle 11:50

Al Palafiori di Sanremo bastano poche parole di Stefano De Martino per far drizzare le orecchie a un'intera sala. In platea siedono i sessanta finalisti del concorso, quindici dei quali appena incoronati vincitori di Area Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 chiede loro di guardarsi intorno: il ventiquattresimo artista in gara al prossimo Festival potrebbe sedere proprio lì, tra quelle poltrone. Sono parole che pesano, perché quest'anno le regole sono cambiate radicalmente.





Stefano De Martino al TG1, fonte: Rai

, avrà una sola gara:. È la grande svolta firmata dal nuovo direttore artistico, che riprende lo schema usato nel 2019 da Claudio Baglioni. Un precedente che fa ben sperare: alloraè stato letto dallo speaker Maurilio Giordana, uno alla volta, tra urla e abbracci. Eccoli: Bluesy, Bush, Clarice, Equarantacinque, EroCaddeo, Frero, Gabriele Esposito, Kimono, Lens, Lysa, Nashley, Nausica e l'inganno, Nox, Primogenito e Sofia Sole. Nomi che

Il nome che molti conoscono già è quello di EroCaddeo. Damiano Caddeo, cresciuto a Sinnai in Sardegna, lo abbiamo visto a X Factor 2025 nella squadra di Achille Lauro, quando il suo inedito Punto ha scalato le classifiche dello streaming. Dietro quel successo c'è una gavetta vera: un posto fisso lasciato per la musica, i turni da commesso, le canzoni scritte nei giorni liberi. Oggi ha un album d'esordio all'attivo e la sua presenza tra i quindici racconta quanto si sia alzata l'asticella del concorso.



