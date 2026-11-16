Sanremo 2027, annunciati i 15 finalisti di Area Sanremo, Stefano De Martino: “Tra di voi uno dei Big”
Stefano De Martino annuncia la svolta di Sanremo 2027: un giovane tra i 24 big. I 15 vincitori di Area Sanremo si contenderanno l'unico posto disponibile all'Ariston.
Al Palafiori di Sanremo bastano poche parole di Stefano De Martino per far drizzare le orecchie a un'intera sala. In platea siedono i sessanta finalisti del concorso, quindici dei quali appena incoronati vincitori di Area Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 chiede loro di guardarsi intorno: il ventiquattresimo artista in gara al prossimo Festival potrebbe sedere proprio lì, tra quelle poltrone. Sono parole che pesano, perché quest'anno le regole sono cambiate radicalmente.
L'elenco dei quindici nomi è stato letto dallo speaker Maurilio Giordana, uno alla volta, tra urla e abbracci. Eccoli: Bluesy, Bush, Clarice, Equarantacinque, EroCaddeo, Frero, Gabriele Esposito, Kimono, Lens, Lysa, Nashley, Nausica e l'inganno, Nox, Primogenito e Sofia Sole. Nomi che per ora dicono poco al grande pubblico, ma che potrebbero presto diventare familiari.
Il nome che molti conoscono già è quello di EroCaddeo. Damiano Caddeo, cresciuto a Sinnai in Sardegna, lo abbiamo visto a X Factor 2025 nella squadra di Achille Lauro, quando il suo inedito Punto ha scalato le classifiche dello streaming. Dietro quel successo c'è una gavetta vera: un posto fisso lasciato per la musica, i turni da commesso, le canzoni scritte nei giorni liberi. Oggi ha un album d'esordio all'attivo e la sua presenza tra i quindici racconta quanto si sia alzata l'asticella del concorso.
Nel frattempo, gli altri tasselli del Festival 2027 si stanno componendo. I The Jackal saranno i conduttori del PrimaFestival, la striscia quotidiana che anticiperà le serate. Con il loro stile ironico, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru avranno il compito di raccontare anticipazioni e retroscena. La Gialappa's Band condurrà invece il ControFestival, la trasmissione che sostituirà il DopoFestival.
La 77esima edizione del Festival di Sanremo ospiterà cinque serate di musica con 24 artisti in gara. Nella serata di venerdì 19 febbraio i cantanti si esibiranno per poter rappresentare l'Italia alla 71esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Un appuntamento che per gli italiani vale doppio: orgoglio nazionale e vetrina internazionale.