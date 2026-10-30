Sanremo 2027, Stefano De Martino sceglie i The Jackal per il PrimaFestival: l'annuncio è tutto da ridere

Pubblicazione: 30 ottobre alle 21:13

Il Festival di Sanremo 2027 comincia a prendere forma e Stefano De Martino ha appena ufficializzato una scelta destinata a far parlare. Il conduttore e direttore artistico della prossima edizione della kermesse musicale ha infatti deciso di affidare il PrimaFestival ai The Jackal, il celebre collettivo comico napoletano che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico attraverso video virali, programmi televisivi e contenuti diventati popolari sui social. Una novità che porta una ventata di ironia nella manifestazione, ma che rappresenta anche il ritorno di alcuni volti già conosciuti dagli spettatori dell'Ariston.

L'annuncio è arrivato nella serata di venerdì 30 ottobre 2026,, confermando le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. La notizia è stata accompagnata da un video che vede protagonisti proprio, trasformando una comunicazione ufficiale in un'occasione per giocare con il loro stile comico. A guidare il programma saranno Ciro Priello, Aurora Leone, Fabio Balsamo e Gianluca Colucci, conosciuto dal pubblico come Fru. I quattro accompagneranno i telespettatori verso le serate del Festival, portando davanti alle telecamere quella complicità che ha contribuito al successo dei loro progetti.

Il PrimaFestival è ormai uno degli appuntamenti tradizionali della settimana sanremese. La trasmissione va in onda su Rai 1 subito dopo il telegiornale della sera, anticipando l'inizio dello spettacolo dal Teatro Ariston. Il suo compito è raccontare tutto quello che accade intorno alla manifestazione: dalle interviste ai cantanti in gara alle curiosità sulle esibizioni, passando per i preparativi, gli incontri dietro le quinte e l'atmosfera che accompagna uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia. Con l'arrivo dei The Jackal, il programma potrebbe assumere un'identità maggiormente orientata alla comicità e all'intrattenimento, pur conservando il suo ruolo di introduzione alle serate musicali.

Per il collettivo napoletano, tuttavia, Sanremo non rappresenta affatto una novità, visto che Ciro Priello ha già avuto l'occasione di condurre il PrimaFestival nel 2022, quando affiancò Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Un'esperienza che gli ha permesso di conoscere da vicino i ritmi della manifestazione e le difficoltà di raccontare un evento seguito quotidianamente da milioni di persone. Anche Aurora Leone ha recentemente ricoperto un ruolo importante nell'universo sanremese. Nel 2026, infatti, è stata tra i protagonisti del DopoFestival insieme a Nicola Savino, contribuendo a commentare quanto accaduto sul palco dell'Ariston.

Non manca un precedente decisamente più particolare per, visto che nel 2025, durante l'esibizione dei The Kolors, il comico è apparso sul palco dell'Ariston nei panni di un ballerino, regalando agli spettatori uno dei momenti più curiosi di quella edizione. Per Fabio Balsamo, invece, la conduzione delrappresenterà un debutto in questo specifico ruolo. La vera novità, dunque, è vedere i quattro componenti del gruppo impegnati insieme nella conduzione del programma. Non più partecipazioni individuali o apparizioni occasionali, ma un progetto televisivo costruito intorno alla loro identità collettiva. Una scelta che appare particolarmente significativa considerando il rapporto già esistente tra i

Negli ultimi anni, infatti, il gruppo è stato più volte protagonista di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto proprio dal presentatore napoletano. Le loro partecipazioni hanno contribuito a creare un'intesa televisiva riconoscibile, caratterizzata da improvvisazioni, giochi e situazioni comiche. Adesso quella collaborazione si prepara a trasferirsi in un contesto completamente diverso. Sanremo 2027 sarà il primo Festival di Stefano De Martino nelle vesti di conduttore e direttore artistico, dopo il passaggio di consegne avvenuto con Carlo Conti. Un incarico particolarmente importante, che lo porterà a confrontarsi con una delle sfide più impegnative della televisione italiana. La scelta dei The Jackal rappresenta uno dei primi tasselli ufficiali della squadra che accompagnerà il conduttore durante la manifestazione.

Una scena della serie tv Pesci Piccoli con i The Jackal, fonte: Prime Video

Nella precedente edizione, il PrimaFestival era stato affidato a Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Per il 2027, invece, la Rai ha deciso di puntare su quattro protagonisti dell'intrattenimento digitale, ormai diventati presenze abituali anche sul piccolo schermo. La decisione potrebbe contribuire ad avvicinare al Festival una parte del pubblico più giovane, particolarmente abituata al linguaggio dei social e ai contenuti del collettivo. I The Jackal hanno costruito la propria popolarità attraverso sketch, parodie e video capaci di raccontare con ironia situazioni quotidiane e fenomeni della cultura popolare. Negli anni, la loro attività si è progressivamente allargata al cinema e alla televisione, senza perdere il legame con il mondo digitale.

Proprio questa esperienza potrebbe rivelarsi utile in un programma come il PrimaFestival, chiamato a raccontare un evento che ormai vive contemporaneamente in televisione e sulle piattaforme social. Il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio, con cinque serate in diretta dal Teatro Ariston. La prossima edizione presenterà anche alcune novità nella struttura della competizione. Secondo il regolamento ufficiale pubblicato dalla Rai, saranno 24 gli artisti in gara nella categoria dei Campioni, compreso il vincitore di Sarà Sanremo 2026, ammesso di diritto.

Tra i cambiamenti più significativi figurano una serata dedicata alle cover, prevista per giovedì 18 febbraio, e una nuova Serata Performance, in programma venerdì 19 febbraio. Quest'ultima permetterà ai cantanti di proporre una versione differente del proprio brano, attraverso nuove soluzioni musicali e sceniche. Il vincitore della serata rappresenterà inoltre l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Intanto, resta ancora da conoscere l'elenco degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston.

Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità che Stefano De Martino possa modificare la tradizionale modalità di annuncio dei Big. Si tratta, però, di un'ipotesi che necessita ancora di conferme ufficiali. La scelta dei The Jackal, al contrario, è ormai definitiva. Il PrimaFestival 2027 avrà quindi quattro conduttori pronti a raccontare Sanremo con il loro stile, tra interviste, curiosità e momenti di intrattenimento. E considerando la lunga collaborazione tra Stefano De Martino e il collettivo napoletano, sarà interessante scoprire quanto spazio verrà lasciato all'improvvisazione e alla comicità. Per il momento, una cosa è certa: il primo Sanremo di Stefano De Martino comincia a prendere forma anche attraverso volti che il conduttore conosce molto bene, e l'annuncio dei The Jackal rappresenta uno dei primi segnali della direzione scelta per la manifestazione.