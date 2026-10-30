Sanremo 2027, Stefano De Martino vuole cambiare una tradizione di Amadeus sui Big: ecco cosa potrebbe fare

Pubblicazione: 30 ottobre alle 16:27

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe riservare una sorpresa ancora prima dell'inizio della competizione. Stefano De Martino starebbe valutando un cambiamento importante nel modo di annunciare i cantanti in gara, abbandonando una tradizione diventata ormai familiare al pubblico italiano. Dopo le novità introdotte nel regolamento della prossima edizione, il conduttore potrebbe infatti trasformare la presentazione dei Big in un vero e proprio evento televisivo, con una serata dedicata su Rai 1.

Negli ultimi anni,è diventato uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva. A inaugurare questa consuetudine era stato, cheper comunicare ufficialmente i nomi degli artisti selezionati. Una formula successivamente mantenuta anche da Carlo Conti, capace di alimentare curiosità e discussioni sui social prima ancora dell'inizio della manifestazione. Adesso, però,potrebbe decidere di cambiare completamente strategia.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la Rai starebbe valutando la possibilità di annunciare i Campioni durante Sarà Sanremo, l'appuntamento televisivo dedicato alla selezione dei giovani artisti. La trasmissione è attualmente prevista per venerdì 11 dicembre 2026, in prima serata su Rai 1, dopo essere stata anticipata rispetto alla precedente collocazione del 18 dicembre. L'eventuale annuncio dei Big rappresenterebbe una novità significativa, trasformando una serata tradizionalmente dedicata ai talenti emergenti in uno degli eventi più importanti dell'avvicinamento al Festival.

Stefano De Martino, fonte: Rai

L'obiettivo sarebbe quello di dare maggiore risalto alla presentazione del cast, creando un appuntamento capace di attirare l'attenzione del pubblico e aumentare l'attesa per la manifestazione. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale sull'abbandono dell'annuncio al Tg1, che potrebbe comunque continuare a svolgere un ruolo centrale nella comunicazione delle novità. La possibile scelta presenta anche alcune incognite.

Rinviare la comunicazione dei nomi a una serata televisiva potrebbe infatti rendere più complicato mantenere, aumentando il rischio di anticipazioni prima dell'annuncio ufficiale. Intanto, il regolamento diprevede la partecipazione di 24 artisti nella categoria Campioni, compreso il vincitore di Sarà Sanremo. I nomi potranno essere annunciati a partire dal 29 novembre, mentre il termine per la presentazione delle canzoni è fissato al

Quella dell'annuncio dei Big non sarebbe l'unica novità introdotta da De Martino, visto che il Festival, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, presenterà infatti una struttura rinnovata, con una serata dedicata alle cover e una nuova Serata Performance, il cui vincitore rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Il conduttore sembra quindi intenzionato a costruire un'edizione caratterizzata da una propria identità, distinguendosi dai predecessori senza rinunciare agli elementi che hanno reso Sanremo uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dagli italiani. Resta da capire se la possibile rivoluzione dell'annuncio dei Big, al centro di diversi rumor nei giorni scorsi, diventerà realtà. Una cosa è certa: l'attesa per conoscere i protagonisti di Sanremo 2027 è già cominciata, e le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori sorprese.