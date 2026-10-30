Giusina Battaglia torna a È sempre mezzogiorno: l'abbraccio con Antonella Clerici

Pubblicazione: 30 ottobre alle 14:28

Momenti di grande commozione nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno. A sorpresa, Giusina Battaglia ha fatto il suo ritorno nello studio del fortunato cooking show condotto da Antonella Clerici su Rai 1, a distanza di pochi giorni dal tragico e improvviso lutto che l'ha colpita con la scomparsa del marito Sergio. Il pubblico e l'intera squadra del programma si sono stretti attorno alla cuoca e volto amato della televisione in un clima di profondo affetto.

L'ingresso in studio di Giusina è stato accolto da un, che non ha trattenuto l'emozione nel rivedere un'amica e una collega a cui è legatissima. Visibilmente emozionata, la chef palermitana ha voluto ringraziare personalmente la conduttrice, la produzione e tutti i telespettatori che in queste settimane difficili non l'hanno mai fatta sentire sola. "Oggi sentivo il bisogno di venire a salutareha confidato Giusina, sottolineando quanto l'amore e i messaggi ricevuti sul telefono le stiano dando la forza di affrontare questo momento drammatico.

La padrona di casa, Antonella Clerici, aveva aperto la trasmissione di lunedì 19 ottobre con la voce rotta dal pianto per dare la dolorosa notizia al pubblico di Rai 1. In questa occasione speciale, la conduttrice ha voluto ribadire che la porta dello studio è sempre aperta per lei: la sua postazione ai fornelli la aspetta, senza alcuna fretta o pressione, pronta a riaccoglierla non appena se la sentirà. Sebbene la sua presenza a sorpresa abbia scaldato il cuore dei fan, non è stata ancora fissata una data ufficiale per il rientro stabile in trasmissione.

La priorità di Giusina Battaglia resta quella di elaborare il lutto e prendersi cura della sua famiglia, stringendo forte a sé i suoi bambini. Tuttavia, la certezza di ritrovare presto la sua ironia, la sua solarità e le sue imperdibili ricette siciliane sul piccolo schermo rappresenta un raggio di luce importante in un momento così complesso. Il pubblico di Rai 1 l'aspetta a braccia aperte.