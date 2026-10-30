Lite Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca: spunta la verità choc svelata da Selvaggia Lucarelli

Pubblicazione: 30 ottobre alle 14:48

La pista da ballo più famosa d'Italia continua a riservare colpi di scena non solo a passo di danza, ma soprattutto dietro le quinte. A distanza di settimane dall'inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, le polemiche non si placano. Al centro del gossip ci sono ancora una volta Barbara d'Urso e il maestro di ballo Pasquale La Rocca, protagonisti di una rottura che ha fatto molto discutere il pubblico e i social. Ma cosa è successo realmente tra i due? A fare chiarezza con una ricostruzione dettagliata ci ha pensato Selvaggia Lucarelli.

Secondo quanto svelato dalla nota giornalista e giurata dello show di Rai 1, la freddezza tra la conduttrice e il ballerino non sarebbe nata improvvisamente in studio, bensì affonderebbe le radici nella scorsa stagione. Dopo un'iniziale e forte sintonia, il rapporto avrebbe iniziato a scricchiolare a causa di incomprensioni professionali e, in particolare, perche avrebbe indisposto la d'Urso: "Pasquale le invia un grande mazzo di fiori per il suo compleanno, per poi arrivare a inizio estate, quando Barbara D’Urso: quella di essere il partner del suo tour .

“Barbaramente” che prevede parentesi danzanti. E lì si consuma il vero grande dramma, la ragione della grande rottura: Pasquale le risponde di no“. Da quel momento in poi, i contatti si sarebbero diradati drasticamente, fino a interrompersi del tutto complice anche l'arrivo nel programma di Ornella Muti, affiancata proprio da La Rocca. Un vero e proprio "triangolo" mediatico che avrebbe esasperato le tensioni, culminando in un messaggio d'addio definitivo che avrebbe sancito la rottura totale tra i due ex amici. Le scorie di questo addio burrascoso si sono inevitabilmente riversate sotto i riflettori di Rai 1.

Le battute pungenti, le allusioni sulla gelosia e le frecciatine tecniche sulle caviglie non sono passate inosservate al pubblico del web. Se da un lato in molti hanno letto nelle dichiarazioni della conduttrice dei riferimenti fin troppo personali, dall'altro l'intervento della stessa Lucarelli e il successivo scontro social con Vladimir Luxuria hanno infiammato ulteriormente il dibattito sul presunto "outing" in diretta televisiva.

Mentre i diretti interessati continuano a muoversi sul filo della tensione tra frecciatine e silenzi stampa, i fan del programma attendono con trepidazione la prossima puntata per scoprire se ci saranno nuovi capitoli in questa scoppiettante soap opera televisiva.