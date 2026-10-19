Antonella Clerici, il messaggio in diretta a È sempre mezzogiorno dopo il grave lutto: "Ti vogliamo bene"
Antonella Clerici apre È sempre mezzogiorno con un annuncio doloroso e un messaggio di vicinanza a una collega colpita da un grave lutto familiare.
Antonella Clerici ha aperto la puntata di lunedì 19 ottobre di È sempre mezzogiorno con un messaggio di vicinanza rivolto a Giusina Battaglia, colpita da un grave lutto familiare. La conduttrice ha scelto di condividere la notizia con il pubblico di Rai 1 prima di dare spazio alle ricette e agli ospiti della trasmissione. Nel fine settimana è morto Sergio, marito della cuoca palermitana, da anni presenza fissa del programma. Un momento particolarmente delicato, accompagnato dalle parole affettuose di Clerici e dal pensiero rivolto anche ai loro due figli, gemelli di dieci anni.
La storia di Giusina e Sergio è legata anche alla nascita del progetto che ha reso celebre la cuoca. Agli inizi, quando la famiglia viveva a Milano, era proprio il marito a riprendere i video in cui lei preparava ricette della tradizione siciliana nella cucina di casa. Un'esperienza nata in ambito domestico, con piatti pensati per lui e per i loro figli, che si è trasformata gradualmente in un percorso professionale seguito da un pubblico sempre più ampio.
Da quelle prime clip è arrivata la visibilità sui social, seguita dall'approdo a Food Network, dai programmi televisivi e dai libri di cucina. Giornalista nata a Palermo e trasferitasi a Milano, Giusina Battaglia è diventata un volto conosciuto dagli appassionati di gastronomia con il nome di Giusina in cucina. Da circa tre anni porta anche a È sempre mezzogiorno un appuntamento dedicato ai sapori e alle ricette della Sicilia. Il messaggio di Antonella Clerici ha ricordato, oltre al dolore privato della collega, il legame umano costruito negli anni all'interno della trasmissione.