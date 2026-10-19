Antonella Clerici, il messaggio in diretta a È sempre mezzogiorno dopo il grave lutto: "Ti vogliamo bene"

Pubblicazione: 19 ottobre alle 17:14

Antonella Clerici ha aperto la puntata di lunedì 19 ottobre di È sempre mezzogiorno con un messaggio di vicinanza rivolto a Giusina Battaglia, colpita da un grave lutto familiare. La conduttrice ha scelto di condividere la notizia con il pubblico di Rai 1 prima di dare spazio alle ricette e agli ospiti della trasmissione. Nel fine settimana è morto Sergio, marito della cuoca palermitana, da anni presenza fissa del programma. Un momento particolarmente delicato, accompagnato dalle parole affettuose di Clerici e dal pensiero rivolto anche ai loro due figli, gemelli di dieci anni.

Clerici ha voluto dedicare alla collega un messaggio pubblico, sottolineando quanto sia importante esserle accanto in un momento così difficile. Ha ricordato il dolore della famiglia e assicurato che la squadra di È sempre mezzogiorno farà il possibile per sostenerla, insieme alle persone che le sono vicine. La conduttrice ha spiegato anche il motivo della comunicazione,. Dopo questo momento di raccoglimento, la trasmissione è proseguita regolarmente. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla scomparsa di Sergio.

La storia di Giusina e Sergio è legata anche alla nascita del progetto che ha reso celebre la cuoca. Agli inizi, quando la famiglia viveva a Milano, era proprio il marito a riprendere i video in cui lei preparava ricette della tradizione siciliana nella cucina di casa. Un'esperienza nata in ambito domestico, con piatti pensati per lui e per i loro figli, che si è trasformata gradualmente in un percorso professionale seguito da un pubblico sempre più ampio.

Da quelle prime clip è arrivata la visibilità sui social, seguita dall'approdo a Food Network, dai programmi televisivi e dai libri di cucina. Giornalista nata a Palermo e trasferitasi a Milano, Giusina Battaglia è diventata un volto conosciuto dagli appassionati di gastronomia con il nome di Giusina in cucina. Da circa tre anni porta anche a È sempre mezzogiorno un appuntamento dedicato ai sapori e alle ricette della Sicilia. Il messaggio di Antonella Clerici ha ricordato, oltre al dolore privato della collega, il legame umano costruito negli anni all'interno della trasmissione.