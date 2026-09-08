Antonella Clerici torna a È sempre mezzogiorno, ma si commuove ricordando chi non è più al suo fianco
Antonella Clerici si commuove nella prima puntata di È sempre mezzogiorno ricordando Dimitri Tollini, amico e collaboratore per quasi trent’anni.
Il ritorno di Antonella Clerici nello studio di È sempre mezzogiorno avrebbe dovuto avere il sapore di una festa. Dopo tre mesi di pausa, la conduttrice ha ritrovato la sua cucina, la brigata e quel bosco televisivo che da ormai sette stagioni considera una seconda casa. Ma nei primi minuti della nuova edizione, iniziata lunedì 7 settembre su Rai 1, c'era un'assenza impossibile da ignorare: quella di Dimitri Tollini, storico collaboratore e soprattutto migliore amico della conduttrice, scomparso improvvisamente lo scorso luglio.
D'altronde il loro rapporto andava molto oltre quello tra una conduttrice e un collaboratore. Tollini era entrato nella vita di Clerici nel 1998, quando i due si erano conosciuti durante un'estate in Romagna. Da quel momento avevano condiviso quasi tre decenni fatti di programmi, viaggi, decisioni professionali, risate, discussioni e momenti personali. Prima assistente, poi collaboratore, autore e uomo di fiducia: per Antonella era diventato semplicemente una presenza irrinunciabile.
Proprio per questo il ritorno a È sempre mezzogiorno ha reso la sua assenza ancora più evidente. Per la prima volta dopo 28 anni, Clerici ha iniziato una stagione televisiva senza averlo accanto. “Ora non c'è più perché quest'estate se n'è andato così improvvisamente, è sempre stato al mio fianco in tutti questi anni di televisione e mancherà a tutti”, ha aggiunto la conduttrice prima di lasciare spazio alle immagini. In studio è stato infatti trasmesso un filmato che raccoglieva alcuni dei momenti vissuti insieme. Guardandolo, Antonella non è riuscita a trattenere la commozione.
Tollini aveva un rapporto stretto con la brigata e partecipava anche alla scelta delle ricette da portare in trasmissione. Per ricordare una delle loro piccole “battaglie”, Antonella ha quindi deciso che quella volta l'anice sarebbe rimasto fuori: “Non lo mettiamo, lo abbiamo qui, ma oggi non lo mettiamo”. Il dolore per la morte dell'amico aveva già segnato profondamente l'estate della conduttrice. Dopo la scomparsa di Tollini, Clerici aveva ricordato sui social il loro primo incontro e quel binomio “Dimitri&Antonella” diventato negli anni praticamente inseparabile. Più recentemente aveva descritto la perdita come una delle più dolorose della sua vita, seconda soltanto a quella della madre.
Dopo l'omaggio, però, Antonella e la sua squadra hanno fatto esattamente ciò che probabilmente avrebbe voluto anche Dimitri: hanno ricominciato a fare televisione. È sempre mezzogiorno è così tornato gradualmente alla sua atmosfera abituale, tra ricette, telefonate del pubblico e racconti legati alla cucina italiana. Fulvio Marino ha parlato della focaccia assaggiata alle Cinque Terre e delle sue differenze rispetto alla focaccia genovese, mentre parte della puntata è stata dedicata anche alle difficoltà affrontate dagli agricoltori dopo mesi di maltempo. La nuova stagione porta inoltre con sé diverse novità.
Clerici aveva descritto È sempre mezzogiorno come la sua casa e il suo luogo di comfort, uno spazio nel quale sente di poter essere completamente se stessa. Tornarci significava quindi inevitabilmente fare i conti anche con la sedia lasciata vuota da una persona che di quella famiglia aveva fatto parte per anni. La prima puntata della nuova edizione di È sempre mezzogiorno si è così trasformata in qualcosa di più di un semplice ritorno dopo la pausa estiva. Antonella Clerici ha ripreso il suo posto davanti alle telecamere, ma prima di ricominciare ha voluto fermarsi per salutare ancora una volta l'amico che per quasi trent'anni era rimasto al suo fianco. Poi le ricette, le risate e il programma sono ripartiti. Con la consapevolezza, però, che da questa stagione È sempre mezzogiorno avrà inevitabilmente un'assenza in più.