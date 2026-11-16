Sanremo 2027, Stefano De Martino punta tutto su una grande icona: l'indiscrezione sul ritorno di Loredana Bertè

Pubblicazione: 16 novembre alle 15:10

Mancano meno di quattro settimane all’annuncio ufficiale del cast di Sanremo 2027 e il toto-nomi entra nella sua fase più calda. La data da segnare in rosso sul calendario è quella dell’11 dicembre, quando in diretta su Rai 1, durante la serata di Sarà Sanremo, il direttore artistico Stefano De Martino svelerà finalmente l’elenco dei 23 Big in gara (destinati poi a diventare 24 con l'aggiunta del vincitore delle Nuove Proposte). Tra le indiscrezioni più insistenti delle ultime ore, ne spicca una destinata a infiammare immediatamente il pubblico televisivo e gli appassionati della kermesse: il possibile ritorno in gara di Loredana Bertè.

Per la regina del rock italiano si tratterebbe di un rientro sul palco del Teatro Ariston a tre anni di distanza dall’ultima partecipazione. Nel 2024, infatti, l'artista aveva conquistato pubblico e addetti ai lavori con Pazza, brano certificato disco di platino che si era piazzato al settimo posto nella classifica finale,all'indimenticabile sorella Mia Martini.

Secondo quanto trapelato da fonti vicine all'organizzazione e riportato dall'Adnkronos, sarebbe proprio Loredana Bertè la principale candidata a rappresentare la cosiddetta "quota over" della prossima edizione del Festival. Un tassello prestigioso che si inserisce in un mosaico ancora in via di definizione, segnato nelle ultime ore anche da diverse esclusioni eccellenti. Non sembrano infatti trovare conferma le recenti indiscrezioni lanciate da Fiorello, che aveva dato per certa la presenza in gara di Nada: la cantautrice avrebbe effettivamente presentato un brano alla commissione, senza però riuscire a rientrare nella rosa finale.

Discorso analogo per Orietta Berti, che proprio ieri, ospite di Francesca Fialdini nel salotto televisivo di Da noi... a ruota libera, ha raccontato con schiettezza di aver proposto diverse canzoni al direttore artistico, ricevendo tuttavia esito negativo. Sin dal suo insediamento alla guida della manifestazione, Stefano De Martino ha chiarito in più occasioni quale sarà la bussola delle sue scelte: la priorità assoluta va alla qualità e alla forza delle singole canzoni, mettendo in secondo piano il peso mediatico dei nomi o le logiche di scuderia.

Proprio per questo motivo, i rumors attorno a Loredana Bertè assumono un rilievo particolare: pare infatti che l'artista abbia convinto il conduttore campano grazie a un pezzo dal taglio estremamente contemporaneo, perfettamente in linea con la visione musicale del nuovo corso sanremese. A rafforzare ulteriormente l'ipotesi di un suo ritorno all'Ariston ci pensano anche le principali agenzie di scommesse. Sul fronte del toto-Sanremo, infatti,un segnale chiaro di come gli analisti considerino il suo ingresso nel cast ormai a un passo dall'ufficialità. Per la conferma definitiva non resta che attendere l'appuntamento dell'11 dicembre su Rai 1.