Sanremo 2027, Stefano De Martino punta tutto su una grande icona: l'indiscrezione sul ritorno di Loredana Bertè
Manca sempre meno all'annuncio ufficiale dei Big di Sanremo 2027: spunta l'indiscrezione sul ritorno di Loredana Bertè al Teatro Ariston. Tutti i dettagli.
Mancano meno di quattro settimane all’annuncio ufficiale del cast di Sanremo 2027 e il toto-nomi entra nella sua fase più calda. La data da segnare in rosso sul calendario è quella dell’11 dicembre, quando in diretta su Rai 1, durante la serata di Sarà Sanremo, il direttore artistico Stefano De Martino svelerà finalmente l’elenco dei 23 Big in gara (destinati poi a diventare 24 con l'aggiunta del vincitore delle Nuove Proposte). Tra le indiscrezioni più insistenti delle ultime ore, ne spicca una destinata a infiammare immediatamente il pubblico televisivo e gli appassionati della kermesse: il possibile ritorno in gara di Loredana Bertè.
Secondo quanto trapelato da fonti vicine all'organizzazione e riportato dall'Adnkronos, sarebbe proprio Loredana Bertè la principale candidata a rappresentare la cosiddetta "quota over" della prossima edizione del Festival. Un tassello prestigioso che si inserisce in un mosaico ancora in via di definizione, segnato nelle ultime ore anche da diverse esclusioni eccellenti. Non sembrano infatti trovare conferma le recenti indiscrezioni lanciate da Fiorello, che aveva dato per certa la presenza in gara di Nada: la cantautrice avrebbe effettivamente presentato un brano alla commissione, senza però riuscire a rientrare nella rosa finale.
Discorso analogo per Orietta Berti, che proprio ieri, ospite di Francesca Fialdini nel salotto televisivo di Da noi... a ruota libera, ha raccontato con schiettezza di aver proposto diverse canzoni al direttore artistico, ricevendo tuttavia esito negativo. Sin dal suo insediamento alla guida della manifestazione, Stefano De Martino ha chiarito in più occasioni quale sarà la bussola delle sue scelte: la priorità assoluta va alla qualità e alla forza delle singole canzoni, mettendo in secondo piano il peso mediatico dei nomi o le logiche di scuderia.