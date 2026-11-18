Pubblicazione: 18 novembre alle 08:00

Dopo giorni di tensioni, dichiarazioni e indiscrezioni su un possibile addio, Barbara d'Urso sarebbe pronta a restare a Ballando con le Stelle, ma questa volta non senza alcune condizioni. La conduttrice, profondamente amareggiata per quanto accaduto durante la puntata del 14 novembre, avrebbe raggiunto un'intesa con Milly Carlucci per proseguire la propria esperienza nella giuria del programma di Rai 1. Una tregua che, tuttavia, non cancellerebbe le tensioni con Guillermo Mariotto. E proprio mentre sembra avvicinarsi una soluzione, il Codacons ha deciso di intervenire chiedendo alla Rai di rendere noto il contratto firmato da Barbara, comprese le clausole previste in caso di un eventuale abbandono.

La vicenda, quando un confronto tra i giurati si è trasformato in uno dei momenti più discussi di questa edizione di Ballando con le Stelle. Durante la diretta,ha spruzzato del profumo nelle vicinanze di Barbara d'Urso, accompagnando il gesto con alcuni commenti sul cattivo odore presente nello studio. La conduttrice ha interpretato il comportamento dello stilista come un'offesa personale, reagendo duramente davanti alle telecamere. La situazione, tanto cheattraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, lasciando intendere che avrebbe potuto anche rinunciare al programma.

Milly Carlucci si è quindi trovata a gestire una situazione delicata, cercando di evitare che lo scontro potesse compromettere la presenza di uno dei volti più discussi della stagione. Secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale, dopo alcuni giorni di telefonate e confronti, sarebbe stata raggiunta un'intesa che consentirebbe a Barbara d'Urso di tornare regolarmente al tavolo della giuria nella puntata di sabato 21 novembre. Ma la decisione sarebbe accompagnata da alcune condizioni. Barbara avrebbe chiesto che non si ripetano episodi simili a quello del 14 novembre, ottenendo rassicurazioni sulla gestione dei rapporti con Mariotto.

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

L'accordo, stando alla ricostruzione giornalistica, prevederebbe anche un impegno da parte della conduttrice: sul suo canale YouTube non dovrebbero più essere pubblicati contenuti polemici nei confronti della Rai. Barbara tornerebbe inoltre a partecipare a Ballando Segreto, lo spazio dedicato ai retroscena della trasmissione. Non sarebbe quindi una riconciliazione personale con Mariotto, ma piuttosto una tregua necessaria per permettere al programma di proseguire senza ulteriori tensioni. Lo stilista, del resto, non avrebbe intenzione di cambiare la propria postazione in giuria, nonostante l'ipotesi di separare fisicamente i due fosse stata avanzata durante l'ultima puntata.

A rafforzare l'ipotesi della permanenza di, che durante La Pennicanza del 17 novembre ha raccontato di. Lo showman ha spiegato chegli avrebbe confermato personalmente, manifestando la volontà di non lasciare il programma dopo quanto accaduto. “Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado, ma come cornuta e mazziata?”, avrebbe scritto la conduttrice a Fiorello,

Parole che sembrano allontanare l'ipotesi di un addio immediato, anche se la Rai non ha ancora diffuso una comunicazione ufficiale sulle condizioni dell'eventuale accordo. Intanto, però, un'altra questione rischia di alimentare nuove discussioni. Il Codacons ha annunciato l'intenzione di chiedere alla Rai una copia del contratto stipulato con Barbara d'Urso, per verificare quali siano le condizioni economiche e gli obblighi previsti per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. A spiegare le ragioni dell'iniziativa è stato Stefano Zerbi, portavoce dell'associazione, che ha annunciato la preparazione di un'istanza di accesso agli atti.

Barbara d'Urso, fonte: YouTube

L'obiettivo è fare chiarezza non soltanto sul compenso riconosciuto alla conduttrice, ma anche sulla durata dell'accordo, sulle eventuali spese sostenute dall'azienda e sulle clausole che regolano un possibile scioglimento anticipato del rapporto. Il Codacons vuole quindi sapere cosa accadrebbe dal punto di vista contrattuale se Barbara decidesse realmente di lasciare il programma prima della conclusione della stagione. L'associazione ritiene che la questione riguardi direttamente la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, considerando che la Rai è finanziata anche attraverso il canone versato dai cittadini. Il portavoce ha inoltre ricordato come le recenti polemiche abbiano riportato l'attenzione sulle trattative che avevano preceduto l'ingresso di Barbara nella giuria.

, infatti, aveva parlato delle difficoltà incontrate per convincere la conduttrice a partecipare alla trasmissione. Una ricostruzione che riporta alla memoria quanto dichiarato. Attraverso il proprio canale YouTube, Barbara aveva smentito le indiscrezioni su compensi milionari e, spiegando di aver accettato la proposta economica ricevuta dalla. La conduttrice aveva anche precisato di non aver chiesto alberghi di lusso o trattamenti speciali e di

L'iniziativa del Codacons non significa che siano state accertate irregolarità, né che Barbara d'Urso rischi automaticamente conseguenze economiche per aver ipotizzato un addio. L'associazione intende conoscere il contenuto dell'accordo proprio per verificare quali obblighi siano effettivamente previsti. Non è inoltre certo che la richiesta di accesso agli atti possa portare alla divulgazione integrale del documento, considerando le possibili questioni legate alla riservatezza contrattuale. Nel frattempo, Milly Carlucci sembra essere riuscita almeno a scongiurare il rischio più immediato, quello di perdere Barbara d'Urso nel pieno della stagione.

La conduttrice dovrebbe quindi tornare in giuria sabato 21 novembre, ma i rapporti con Guillermo Mariotto rimarrebbero particolarmente freddi. Resta da capire se le rassicurazioni ricevute saranno sufficienti per riportare serenità all'interno dello studio o se basterà una nuova provocazione per riaccendere le polemiche. Una cosa, intanto, appare evidente: il caso Barbara d'Urso non riguarda più soltanto lo scontro televisivo con Mariotto, ma coinvolge anche gli accordi con la Rai e le condizioni che potrebbero regolare la sua permanenza nel programma. E mentre si attende di conoscere gli sviluppi dell'iniziativa del Codacons, la prossima puntata di Ballando con le Stelle potrebbe rappresentare il primo vero banco di prova della tregua raggiunta.