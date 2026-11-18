Pubblicazione: 18 novembre alle 15:03

Meravigliosamente, il nuovo varietà televisivo di Sal Da Vinci pronto a debuttare su Rai 1, si apre nel segno della commozione e della gratitudine. Durante la conferenza stampa di presentazione dello show — che andrà in onda in due prime serate, venerdì 20 e venerdì 27 novembre — Bianca Balti non è riuscita a trattenere le lacrime, regalando ai presenti un momento di grande intensità umana e professionale.

Seduta accanto al cantautore partenopeo e a Iaia Forte, la supermodella ha preso la parola per raccontare l'emozione di partecipare a questo progetto televisivo, confessando di essersi sentita quasi sopraffatta dalla grandezza artistica del padrone di casa. Travolta dai sentimenti, Balti ha poischerzando sulle lacrime inattese e facendo un riferimento diretto all'intervento chirurgico affrontato per combattere il tumore ovarico che l'aveva colpita.

Il discorso di Bianca Balti ha toccato corde profonde quando ha ripercorso gli anni difficili della malattia e il percorso di ripartenza personale e lavorativa. In questo cammino, la top model ha voluto ringraziare pubblicamente la Rai, ricordando come le recenti partecipazioni al Festival di Sanremo abbiano rappresentato una spinta fondamentale in un momento particolarmente delicato della sua vita. Riguardo all'invito ricevuto per il nuovo spettacolo televisivo, la modella ha speso parole di pura ammirazione per l'artista napoletano:

"Come si fa a dire di no a Sal? Significa partecipare a uno dei coronamenti della sua vita e alla celebrazione della sua professionalità. Vederlo lavorare in questi quattro giorni, mettere insieme tutti i pezzi dello spettacolo, è stato un onore e un'ispirazione". Sul palco dell'Auditorium di Napoli, dove il programma è stato registrato, Balti porterà una nota di glamour, realizzando il sogno di mettersi alla prova nel grande varietà classico.

Davanti alla sincerità e alle lacrime della collega,Bianca Balti, stringendola in un lungo e affettuoso abbraccio accompagnato da un bacio. Un gesto spontaneo che ha confermato la forte intesa nata dietro le quinte del programma. Il cantante, reduce dal trionfo a Sanremo e dal successo del brano Per sempre sì, ha ricambiato la stima sottolineando il valore umano delle due protagoniste scelte al suo fianco:

"Quando ho conosciuto Bianca, mi hanno colpito la sua umanità, la sua simpatia, la sua capacità di arrivare al cuore delle persone, quegli occhi luccicanti che ti disarmano". Citando un vecchio proverbio della nonna sul valore delle amicizie che si scelgono nella vita, Sal Da Vinci ha ribadito l'orgoglio di condividere il palco con due professioniste straordinarie. L'appuntamento con Meravigliosamente su Rai 1 si preannuncia dunque come un ritorno alle atmosfere calde del varietà tradizionale, un format che, visti i presupposti e l'entusiasmo del cast, potrebbe già guardare a una seconda edizione nella prossima stagione televisiva.