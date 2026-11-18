Pubblicazione: 18 novembre alle 13:09

Quella che per quasi tre decenni è stata una delle saghe più commentate e ironiche del web italiano potrebbe finalmente trovare il suo lieto fine proprio sul palco dell’Ariston. Secondo le ultime indiscrezioni legate al Festival di Sanremo 2027, i Jalisse sarebbero vicinissimi a rientrare ufficialmente nella lista dei Big in gara. Per Alessandra Drusian e Fabio Ricci si tratterebbe di una chiusura del cerchio dal forte valore simbolico: la prossima edizione coinciderà infatti con il trentesimo anniversario della loro storica vittoria con Fiumi di parole, arrivata nel 1997, e segnerà esattamente il loro trentesimo tentativo di tornare in competizione.

A lanciare l'indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia sulle pagine di Quotidiano Nazionale. Stando ai retroscena emersi nelle ultime ore,e direttore artistico della kermesse, sarebbe rimasto particolarmente colpito dal brano presentato dal duo per le selezioni. Un cambio di passo che arriva anche in concomitanza con un importante rinnovamento dietro le quinte per la coppia artistica, recentemente entrata nella scuderia del manager Michele Torpedine.

Dal trionfo sanremese di fine anni Novanta e dal successivo quarto posto all'Eurovision Song Contest di Dublino, il rapporto tra i Jalisse e il Festival si è trasformato in una lunga serie di porte chiuse. Per ventinove edizioni consecutive, infatti, il duo ha proposto regolarmente una canzone alle varie direzioni artistiche, incassando ogni volta un'esclusione. Invece di abbattersi, Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno saputo cavalcare l'onda con grande autoironia, diventando un vero e proprio fenomeno cult sui social network.

Ogni annuncio del cast dei Big si accompagnava puntualmente ai loro video di reazione e a una pioggia di meme affettuosi da parte del pubblico. Pur avendo già calcato nuovamente il palco dell’Ariston nel 2024 l'obiettivo dichiarato della coppia è sempre stato quello di rimettersi in gioco da concorrenti. Un desiderio che nasconde anche anni complessi dal punto di vista personale e professionale, durante i quali Fabio Ricci non ha mai nascosto di essersi rimboccato le maniche accettando anche lavori lontani dalla musica, come il cameriere in pizzeria, pur di sostenere la propria famiglia nei momenti di maggiore difficoltà mediatica.

L'eventuale ammissione dei Jalisse si inserisce in un mosaico che inizia a prendere forma in vista dell'appuntamento televisivo più atteso dell'anno. Tra i corridoi della Rai e nelle anticipazioni della stampa specializzata circolano già diversi nomi di peso pronti a comporre il cast della prima edizione targata Stefano De Martino. Oltre al possibile ritorno del duo digeneralista e radiofonico come Emma, Gaia e i The Kolors, senza dimenticare il possibile ritorno di una grande icona della musica italiana come Nada, evocata anche da Fiorello durante le sue incursioni radiofoniche.

Come da tradizione, però, la cautela resta d'obbligo: fino all'annuncio ufficiale del cast, fissato per l'11 dicembre, ogni nome resta nel campo delle ipotesi. Se l'indiscrezione dovesse trovare conferma, il 2027 regalerebbe al Festival di Sanremo una delle narrazioni televisive più forti e attese degli ultimi anni.