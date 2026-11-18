Pubblicazione: 18 novembre alle 13:00

Si accendono per l’ultima volta i riflettori sugli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma per l’atto conclusivo della sedicesima edizione di Tale e Quale Show. Questa sera, mercoledì 18 novembre 2026, a partire dalle 21.30 su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay), Carlo Conti guiderà la nona e decisiva puntata del varietà che per tutto l’autunno ha dominato gli ascolti del mercoledì sera. Al termine della serata verrà proclamato il Campione di Tale e Quale Show 16, in una gara che si preannuncia combattutissima fino all’ultimo voto.

A partire in pole position è, che guida la classifica generale con un margine ridottissimo: appena due punti di vantaggio su. Per difendere il primato, Morise si misurerà con l’intensità vocale di Annie Lennox, mentre la sua diretta inseguitrice risponderà con un’icona assoluta del soul come Aretha Franklin.

La serata promette però colpi di scena anche dal resto del cast: Anna Pettinelli tenterà l’impresa più rischiosa della serata imitando Cristiano Malgioglio proprio sotto gli occhi del diretto interessato, mentre Jasmine Carrisi porterà sul palco le atmosfere contemporanee di Billie Eilish, e Maddalena Corvaglia vestirà i panni di Miley Cyrus. Spazio ai grandi classici della musica italiana con Paola Perego nei panni di Alice, Stefano Meloccaro in quelli di Roberto Vecchioni, Andrea Perroni come Antonello Venditti e Vladimir Randazzo nei panni di Massimo Ranieri. Max Paiella punterà invece sull’eleganza senza tempo di Frank Sinatra.

A chiudere in bellezza il quadro delle esibizioni sarà l’ultimo "duetto impossibile" della stagione, affidato come sempre a Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, pronti a rendere omaggio a due giganti del cinema italiano: Alberto Sordi e Nino Manfredi. Tutte le performance saranno eseguite rigorosamente dal vivo, accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini. A valutare i concorrenti, accanto ai tre giudici fissi Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, ci saranno due ospiti d’eccezione: Salvo Ficarra e Valentino Picone.

Come da tradizione, anche il pubblico da casa avrà un peso determinante nella corsa al titolo: attraverso i profili social ufficiali della trasmissione (Facebook, Instagram e X), gli spettatori potranno votare le esibizioni preferite,. Il premio finale conquistato dal vincitore verrà interamente devoluto in beneficenza, diviso in parti uguali tra la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e la Fondazione Franco Pannuti.

L’appuntamento con il varietà di Carlo Conti non si esaurirà comunque stasera: già a dicembre il programma tornerà su Rai 1 con lo spin-off Tale e Quale Duetti, dove 21 artisti si sfideranno in coppia (più un trio) per conquistare un nuovo trofeo.