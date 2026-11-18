Tale e Quale Show, stasera la finale su Rai 1: sfida aperta per il titolo e giuria speciale in arrivo
)Tutto pronto per la finale di Tale e Quale Show 16, stasera 18 novembre su Rai 1: imitazioni, ospiti in giuria con Ficarra e Picone e sfida per il titolo.
Si accendono per l’ultima volta i riflettori sugli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma per l’atto conclusivo della sedicesima edizione di Tale e Quale Show. Questa sera, mercoledì 18 novembre 2026, a partire dalle 21.30 su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay), Carlo Conti guiderà la nona e decisiva puntata del varietà che per tutto l’autunno ha dominato gli ascolti del mercoledì sera. Al termine della serata verrà proclamato il Campione di Tale e Quale Show 16, in una gara che si preannuncia combattutissima fino all’ultimo voto.
La serata promette però colpi di scena anche dal resto del cast: Anna Pettinelli tenterà l’impresa più rischiosa della serata imitando Cristiano Malgioglio proprio sotto gli occhi del diretto interessato, mentre Jasmine Carrisi porterà sul palco le atmosfere contemporanee di Billie Eilish, e Maddalena Corvaglia vestirà i panni di Miley Cyrus. Spazio ai grandi classici della musica italiana con Paola Perego nei panni di Alice, Stefano Meloccaro in quelli di Roberto Vecchioni, Andrea Perroni come Antonello Venditti e Vladimir Randazzo nei panni di Massimo Ranieri. Max Paiella punterà invece sull’eleganza senza tempo di Frank Sinatra.
A chiudere in bellezza il quadro delle esibizioni sarà l’ultimo "duetto impossibile" della stagione, affidato come sempre a Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, pronti a rendere omaggio a due giganti del cinema italiano: Alberto Sordi e Nino Manfredi. Tutte le performance saranno eseguite rigorosamente dal vivo, accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini. A valutare i concorrenti, accanto ai tre giudici fissi Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, ci saranno due ospiti d’eccezione: Salvo Ficarra e Valentino Picone.
L’appuntamento con il varietà di Carlo Conti non si esaurirà comunque stasera: già a dicembre il programma tornerà su Rai 1 con lo spin-off Tale e Quale Duetti, dove 21 artisti si sfideranno in coppia (più un trio) per conquistare un nuovo trofeo.