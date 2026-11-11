Pierluigi Diaco, bufera su BellaMà: l'inchiesta choc di Selvaggia Lucarelli tra insulti e minacce

Pubblicazione: 11 novembre alle 14:36

Il clima nel pomeriggio di Rai 2 si fa rovente. Dopo il discusso caso che ha visto protagonista Alberto Ravagnani, sul piccolo schermo e sul web si abbatte un nuovo terremoto mediatico legato a BellaMà e al suo ideatore e conduttore, Pierluigi Diaco. Questa volta a scendere in campo è Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha pubblicato un'inchiesta dettagliata e ricca di retroscena inediti, intitolata non a caso "Bestie, vi rovino".

L'inchiesta punta i riflettori su un lato decisamente oscuro del programma, descrivendo un contesto lavorativo e di studio molto distante dall'immagine rassicurante e bonaria che il conduttore propone quotidianamente in televisione. Al centro del reportage ci sono le testimonianze di exdi presunte tensioni estreme, urla e pressioni psicologiche. Tra i racconti più forti emersi nell'inchiesta c'è quello di una giovane ex concorrente, identificata con il nome di Vanessa, che ha preso parte allo show insieme al fratello.

Secondo la sua ricostruzione, dopo un inizio sereno, la situazione sarebbe degenerata rapidamente a causa di presunte umiliazioni verbali avvenute davanti all'intera squadra e a decine di presenti in studio. Nel mirino ci sarebbero frasi durissime, minacce di distruggere carriere e richieste di scuse in ginocchio. La ragazza, che sostiene di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico a causa del forte stress, ha inoltre descritto un clima in cui le donne sarebbero state particolarmente prese di mira, parlando apertamente di dinamiche di controllo e di un isolamento forzato persino nei rapporti familiari all'interno del cast.

A supporto di queste accuse ci sarebbero anche riscontri concreti, tra cui un audio registrato durante un fuori onda in cui si sentirebbero urla e toni minacciosi rivolti ai ragazzi del cast. Dettagli che rendono la posizione del conduttore sempre più complessa, soprattutto alla luce dei recenti malumori trapassati dai piani alti di Viale Mazzini riguardo ai toni giudicati non idonei al servizio pubblico.