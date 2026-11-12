Ballando con le Stelle, Ravagnani torna sulla polemica con Diaco: "È stato impegnativo", poi ringrazia tutti

Pubblicazione: 12 novembre alle 11:10

Alberto Ravagnani è tornato a parlare delle conseguenze dell'intervista con Pierluigi Diaco a BellaMa', che nei giorni scorsi ha acceso un acceso dibattito. Il concorrente di Ballando con le Stelle ha affrontato nuovamente l'argomento durante Ballando segreto, soffermandosi soprattutto sulle reazioni delle persone a lui più vicine. A colpirlo maggiormente è stato il coinvolgimento della sua famiglia, che ha vissuto con grande partecipazione quanto accaduto. L'ex sacerdote ha raccontato di aver ricevuto un affetto importante anche all'interno del programma di Rai 1. Un sostegno che gli ha permesso di attraversare un momento particolarmente impegnativo.

L'intervista al centro della polemica era andata in onda il 3 novembre, quando Ravagnani era stato ospite di Pierluigi Diaco nel salotto televisivo di BellaMa'. Il confronto, inizialmente dedicato al suo percorso personale e alla decisione di lasciare il sacerdozio, si era spostato su domande riguardanti la sua sfera sentimentale e intima.. La vicenda aveva provocato numerose reazioni, trasformando quell'ospitata in uno degli argomenti televisivi più discussi della settimana.

Nel nuovo intervento, Ravagnani ha preferito concentrarsi sulle persone che gli sono state accanto, riconoscendo il valore del sostegno ricevuto dalla squadra dello show. "Nessun passo, nessuna situazione e nessuna parola l'ho gestita da solo, grazie", ha dichiarato, esprimendo gratitudine per la vicinanza dimostrata nei suoi confronti. Il concorrente ha spiegato di aver apprezzato particolarmente l'affetto arrivato dalle persone con cui condivide quotidianamente l'esperienza televisiva. Un riconoscimento rivolto a un gruppo che, in una fase delicata, gli ha permesso di non affrontare tutto senza supporto.

Il passaggio più personale del racconto riguarda la madre e gli altri componenti della famiglia. Ravagnani ha spiegato che i suoi cari hanno vissuto la vicenda con una partecipazione emotiva molto forte, sentendosi coinvolti anche sul piano personale. La loro preoccupazione è stata tale da portarlo a rassicurarli, cercando di far capire che riusciva a mantenere il proprio equilibrio. "Ero quasi io a dover rassicurare loro e a tranquillizzarli", ha raccontato, aggiungendo di aver voluto trasmettere la consapevolezza di essere ancora in piedi e centrato. Da qui la riflessione che dà il titolo al suo intervento, la sua famiglia ha sofferto persino più di lui.

Io quando appare Alberto Ravagnani a #BallandoConLeStelle ✨ https://t.co/5TQ0GUukZg — Jessica_🦋 (@Jessica44728898) November 7, 2026

Ravagnani ha parlato anche della fatica di gestire contemporaneamente la pressione pubblica e gli impegni legati alla gara televisiva.. "Dovermi sentire sciolto e avere questo carico di stress è stato impegnativo", ha ammesso, riconoscendo il peso emotivo dei giorni successivi all'intervista. Il concorrente ha poi aggiunto: "Però l'abbiamo portato a casa", riferendosi alla capacità di superare quel passaggio grazie anche alla vicinanza delle persone che lo circondano.

Le dichiarazioni a Ballando segreto mostrano un lato più intimo della vicenda, spostando l'attenzione dalle polemiche televisive alle conseguenze che un'esposizione mediatica può avere sugli affetti familiari. Ravagnani non si è soffermato su nuove accuse nei confronti di Diaco, ma ha scelto di raccontare soprattutto la riconoscenza verso chi lo ha sostenuto. La sua esperienza a Ballando con le Stelle si conferma anche un percorso personale, nel quale il rapporto con il gruppo e la possibilità di sentirsi accolto hanno assunto un significato importante.