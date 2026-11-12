Ballando con le Stelle, Ravagnani torna sulla polemica con Diaco: "È stato impegnativo", poi ringrazia tutti
Dopo la polemica con Pierluigi Diaco, Alberto Ravagnani racconta le difficoltà vissute e svela quanto la sua famiglia abbia sofferto durante quei giorni.
Alberto Ravagnani è tornato a parlare delle conseguenze dell'intervista con Pierluigi Diaco a BellaMa', che nei giorni scorsi ha acceso un acceso dibattito. Il concorrente di Ballando con le Stelle ha affrontato nuovamente l'argomento durante Ballando segreto, soffermandosi soprattutto sulle reazioni delle persone a lui più vicine. A colpirlo maggiormente è stato il coinvolgimento della sua famiglia, che ha vissuto con grande partecipazione quanto accaduto. L'ex sacerdote ha raccontato di aver ricevuto un affetto importante anche all'interno del programma di Rai 1. Un sostegno che gli ha permesso di attraversare un momento particolarmente impegnativo.
Nel nuovo intervento, Ravagnani ha preferito concentrarsi sulle persone che gli sono state accanto, riconoscendo il valore del sostegno ricevuto dalla squadra dello show. "Nessun passo, nessuna situazione e nessuna parola l'ho gestita da solo, grazie", ha dichiarato, esprimendo gratitudine per la vicinanza dimostrata nei suoi confronti. Il concorrente ha spiegato di aver apprezzato particolarmente l'affetto arrivato dalle persone con cui condivide quotidianamente l'esperienza televisiva. Un riconoscimento rivolto a un gruppo che, in una fase delicata, gli ha permesso di non affrontare tutto senza supporto.
Il passaggio più personale del racconto riguarda la madre e gli altri componenti della famiglia. Ravagnani ha spiegato che i suoi cari hanno vissuto la vicenda con una partecipazione emotiva molto forte, sentendosi coinvolti anche sul piano personale. La loro preoccupazione è stata tale da portarlo a rassicurarli, cercando di far capire che riusciva a mantenere il proprio equilibrio. "Ero quasi io a dover rassicurare loro e a tranquillizzarli", ha raccontato, aggiungendo di aver voluto trasmettere la consapevolezza di essere ancora in piedi e centrato. Da qui la riflessione che dà il titolo al suo intervento, la sua famiglia ha sofferto persino più di lui.
Le dichiarazioni a Ballando segreto mostrano un lato più intimo della vicenda, spostando l'attenzione dalle polemiche televisive alle conseguenze che un'esposizione mediatica può avere sugli affetti familiari. Ravagnani non si è soffermato su nuove accuse nei confronti di Diaco, ma ha scelto di raccontare soprattutto la riconoscenza verso chi lo ha sostenuto. La sua esperienza a Ballando con le Stelle si conferma anche un percorso personale, nel quale il rapporto con il gruppo e la possibilità di sentirsi accolto hanno assunto un significato importante.