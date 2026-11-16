Sanremo 2027, Stefano De Martino sceglie il metodo Baudo: la sua idea di Festival va controcorrente
Stefano De Martino svela come vuole affrontare Sanremo 2027 ispirandosi a Pippo Baudo. Il suo metodo potrebbe cambiare il modo di costruire il Festival.
Stefano De Martino ha le idee sempre più chiare sul suo primo Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. Il conduttore di Affari Tuoi, chiamato a raccogliere l'eredità di Carlo Conti, sta lavorando alla nuova edizione della manifestazione con un obiettivo ben preciso: realizzare uno spettacolo capace di conquistare il pubblico, senza però rinunciare alla propria identità. E per riuscirci ha deciso di ispirarsi a una delle figure più importanti della televisione italiana, Pippo Baudo, dal quale vuole riprendere una filosofia che potrebbe influenzare profondamente le sue scelte artistiche.
Secondo De Martino, il segreto del successo di Baudo non risiedeva soltanto nella sua straordinaria capacità di gestire il palco dell'Ariston, ma soprattutto nel coraggio di prendere decisioni personali, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dalle aspettative degli altri. “Dal suo Sanremo capivi esattamente in che anno ti trovavi, perché non aveva timore di raccontare la contemporaneità e segnare il proprio tempo”, ha spiegato il conduttore, sottolineando quanto fosse importante la capacità di Baudo di interpretare i cambiamenti della società attraverso la musica e la televisione.
Per Stefano, infatti, il Festival non dovrebbe limitarsi a riprodurre formule già sperimentate o cercare di soddisfare qualsiasi richiesta del pubblico. Al contrario, chi lo dirige deve avere una visione precisa e il coraggio di portarla avanti. È proprio da questa convinzione che nasce quello che De Martino ha definito il “metodo Baudo”, una filosofia apparentemente semplice, ma destinata a guidare le sue decisioni. “Baudo era molto popolare e poco populista. Applico la sua stessa filosofia: non devi intercettare il gusto del pubblico, devi fare ciò che ti piace e sperare che incontri il gusto della gente”, ha raccontato.
Il presentatore ha spiegato di voler affrontare l'incarico con la massima serietà, senza dimenticare che si tratta innanzitutto di uno spettacolo musicale. “La difficoltà è dribblare chi ti dice che sia una cosa decisiva per il mondo”, ha osservato, ricordando che, nonostante l'importanza dell'evento, il Festival non dovrebbe essere vissuto come una questione di vita o di morte. Per rendere ancora più chiaro il concetto, ha utilizzato una battuta particolarmente efficace: “Se volevo responsabilità grandi facevo il cardiochirurgo”.
Dietro l'ironia si nasconde una riflessione sul mestiere del conduttore. De Martino sa che ogni decisione sarà osservata e giudicata, ma vuole conservare la libertà di sperimentare e di costruire un'edizione che rispecchi realmente la sua personalità. Non a caso, ha sottolineato la differenza tra uno spettacolo popolare e uno populista. Il primo deve saper parlare a un pubblico ampio, mentre il secondo rischia di inseguire continuamente il consenso, perdendo la propria identità.
L'idea è quella di offrire uno spazio maggiore alla creatività dei cantanti, introducendo un elemento di novità in una manifestazione che negli ultimi anni ha già sperimentato diversi cambiamenti. De Martino ha spiegato di considerare questa possibilità un'opportunità per arricchire il racconto televisivo, evitando che tutte le serate seguano necessariamente lo stesso schema. Parallelamente, il conduttore è impegnato nella selezione delle canzoni. Durante un incontro con la stampa dello scorso settembre aveva raccontato di aver già ascoltato centinaia di brani, precisando di voler costruire un cast capace di rappresentare sensibilità musicali differenti.
Un lavoro complesso, che richiede scelte spesso difficili, soprattutto quando bisogna individuare gli artisti destinati a salire sul palco più importante della musica italiana. Eppure, anche in questa fase, De Martino sembra voler mantenere fede all'insegnamento di Baudo: ascoltare i suggerimenti, confrontarsi con i collaboratori e valutare le possibili reazioni del pubblico, senza però rinunciare alla responsabilità delle decisioni finali. Il legame con il celebre presentatore siciliano non è soltanto professionale. Nel luglio 2026, salutando il Teatro delle Vittorie al termine della stagione di Affari Tuoi, Stefano si era commosso ricordando proprio quel luogo, che aveva ospitato nella sua storia alcuni dei più grandi protagonisti della televisione italiana.
E forse è proprio questo il significato più profondo del suo omaggio a Pippo Baudo. Non cercare di diventare il nuovo Baudo, ma avere lo stesso coraggio di costruire un Sanremo personale, accettando anche il rischio di non mettere tutti d'accordo. Per scoprire se il metodo funzionerà bisognerà attendere febbraio 2027. E mentre cresce l'attesa per l'annuncio dei big, Stefano De Martino ha già chiarito quale sarà il principio alla base delle sue decisioni: non inseguire semplicemente ciò che il pubblico vuole, ma provare a sorprenderlo con uno spettacolo nel quale crede davvero.