Sanremo 2027, Stefano De Martino sceglie il metodo Baudo: la sua idea di Festival va controcorrente

Pubblicazione: 16 novembre alle 08:15

Stefano De Martino ha le idee sempre più chiare sul suo primo Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. Il conduttore di Affari Tuoi, chiamato a raccogliere l'eredità di Carlo Conti, sta lavorando alla nuova edizione della manifestazione con un obiettivo ben preciso: realizzare uno spettacolo capace di conquistare il pubblico, senza però rinunciare alla propria identità. E per riuscirci ha deciso di ispirarsi a una delle figure più importanti della televisione italiana, Pippo Baudo, dal quale vuole riprendere una filosofia che potrebbe influenzare profondamente le sue scelte artistiche.

è stato lo stessodurante il, l'evento organizzato da Fanpage il 10 ottobre 2026 all'Acquario Romano. Nel corso dell'incontro, il presentatore ha parlato, del rapporto con gli ascolti televisivi e soprattutto del modo in cui intende costruire uno spettacolo destinato a milioni di spettatori. “Per me l'ideale massimo è Pippo Baudo”,, riconoscendo nell'indimenticabile presentatore siciliano il modello al quale guardare per affrontare una sfida così importante.

Secondo De Martino, il segreto del successo di Baudo non risiedeva soltanto nella sua straordinaria capacità di gestire il palco dell'Ariston, ma soprattutto nel coraggio di prendere decisioni personali, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dalle aspettative degli altri. “Dal suo Sanremo capivi esattamente in che anno ti trovavi, perché non aveva timore di raccontare la contemporaneità e segnare il proprio tempo”, ha spiegato il conduttore, sottolineando quanto fosse importante la capacità di Baudo di interpretare i cambiamenti della società attraverso la musica e la televisione.

Per Stefano, infatti, il Festival non dovrebbe limitarsi a riprodurre formule già sperimentate o cercare di soddisfare qualsiasi richiesta del pubblico. Al contrario, chi lo dirige deve avere una visione precisa e il coraggio di portarla avanti. È proprio da questa convinzione che nasce quello che De Martino ha definito il “metodo Baudo”, una filosofia apparentemente semplice, ma destinata a guidare le sue decisioni. “Baudo era molto popolare e poco populista. Applico la sua stessa filosofia: non devi intercettare il gusto del pubblico, devi fare ciò che ti piace e sperare che incontri il gusto della gente”, ha raccontato.

Poi ha riassunto il concetto con: “Metodo Baudo: fai il tuo Sanremo e divertiti”., soprattutto considerando la pressione che accompagna ogni nuova edizione della kermesse. Sanremo rappresenta infatti uno degli, capace di catalizzare l'attenzione di milioni di persone e di trasformare ogni scelta del direttore artistico in un argomento di discussione., però,

Il presentatore ha spiegato di voler affrontare l'incarico con la massima serietà, senza dimenticare che si tratta innanzitutto di uno spettacolo musicale. “La difficoltà è dribblare chi ti dice che sia una cosa decisiva per il mondo”, ha osservato, ricordando che, nonostante l'importanza dell'evento, il Festival non dovrebbe essere vissuto come una questione di vita o di morte. Per rendere ancora più chiaro il concetto, ha utilizzato una battuta particolarmente efficace: “Se volevo responsabilità grandi facevo il cardiochirurgo”.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Dietro l'ironia si nasconde una riflessione sul mestiere del conduttore. De Martino sa che ogni decisione sarà osservata e giudicata, ma vuole conservare la libertà di sperimentare e di costruire un'edizione che rispecchi realmente la sua personalità. Non a caso, ha sottolineato la differenza tra uno spettacolo popolare e uno populista. Il primo deve saper parlare a un pubblico ampio, mentre il secondo rischia di inseguire continuamente il consenso, perdendo la propria identità.

Un ragionamento che si collega direttamente alle, a cominciare dalla serata dedicata alle performance artistiche. Tra i cambiamenti annunciati figura infatti una gara autonoma, nella quale gli artisti potranno proporre esibizioni pensate per, ma anche la sua dimensione scenica e spettacolare. Il risultato potrebbe portare a una situazione piuttosto curiosa:potrebbe essere diverso dal

L'idea è quella di offrire uno spazio maggiore alla creatività dei cantanti, introducendo un elemento di novità in una manifestazione che negli ultimi anni ha già sperimentato diversi cambiamenti. De Martino ha spiegato di considerare questa possibilità un'opportunità per arricchire il racconto televisivo, evitando che tutte le serate seguano necessariamente lo stesso schema. Parallelamente, il conduttore è impegnato nella selezione delle canzoni. Durante un incontro con la stampa dello scorso settembre aveva raccontato di aver già ascoltato centinaia di brani, precisando di voler costruire un cast capace di rappresentare sensibilità musicali differenti.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Un lavoro complesso, che richiede scelte spesso difficili, soprattutto quando bisogna individuare gli artisti destinati a salire sul palco più importante della musica italiana. Eppure, anche in questa fase, De Martino sembra voler mantenere fede all'insegnamento di Baudo: ascoltare i suggerimenti, confrontarsi con i collaboratori e valutare le possibili reazioni del pubblico, senza però rinunciare alla responsabilità delle decisioni finali. Il legame con il celebre presentatore siciliano non è soltanto professionale. Nel luglio 2026, salutando il Teatro delle Vittorie al termine della stagione di Affari Tuoi, Stefano si era commosso ricordando proprio quel luogo, che aveva ospitato nella sua storia alcuni dei più grandi protagonisti della televisione italiana.

Tra questi figurava naturalmenteaveva dedicato un pensiero particolarmente affettuoso, riconoscendo il valore della tradizione televisiva nella quale si inserisce il suo percorso. D'altra parte,rappresenta un traguardo che lo stesso Stefano non avrebbe immaginato agli inizi della carriera. Un percorso costruito attraverso esperienze differenti, dalla danza alla conduzione, fino alla responsabilità di guidare uno degli eventi più importanti della Rai. Adesso la sfida è trasformare, capace di rispettare la storia della manifestazione senza limitarsi a celebrarla.

E forse è proprio questo il significato più profondo del suo omaggio a Pippo Baudo. Non cercare di diventare il nuovo Baudo, ma avere lo stesso coraggio di costruire un Sanremo personale, accettando anche il rischio di non mettere tutti d'accordo. Per scoprire se il metodo funzionerà bisognerà attendere febbraio 2027. E mentre cresce l'attesa per l'annuncio dei big, Stefano De Martino ha già chiarito quale sarà il principio alla base delle sue decisioni: non inseguire semplicemente ciò che il pubblico vuole, ma provare a sorprenderlo con uno spettacolo nel quale crede davvero.