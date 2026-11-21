Pubblicazione: 21 novembre alle 08:15

Le emozioni di DOC – Nelle tue mani 4 non finiscono quando si spengono le telecamere e mentre la quarta stagione della fiction di Rai 1 si avvicina alla conclusione, sui social è tornato a circolare un video dal backstage di una delle scene più strazianti della serie, offrendo agli appassionati l'occasione di osservare da una prospettiva diversa il lavoro necessario per portare sullo schermo momenti così intensi.

Il filmato, condiviso su X, ha riportato l'attenzioneche ha messo duramente alla prova i protagonisti del Policlinico Ambrosiano. Tra difficoltà professionali, rapporti sentimentali complicati e decisioni sempre più dolorose, i medici della fiction hanno dovuto confrontarsi. La quarta stagione ha rappresentato un nuovo inizio soprattutto per Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero.

Dopo un lungo periodo di assenza, il medico è tornato in un ospedale profondamente cambiato, trovando Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, alla guida del reparto di Medicina Interna. Ma le difficoltà organizzative e i problemi economici dell'Ambrosiano hanno presto lasciato spazio a vicende ancora più personali. Andrea ha dovuto fare nuovamente i conti con la propria fragilità, arrivando ad affrontare un delicato intervento chirurgico dopo un improvviso malore.

e pensare che ieri abbiamo assistito ad una delle scene più strazianti (ho pianto fiumi) di tutta la stagione ma il backstage è stato QUESTO😭 ragazzi vi amerò per sempre siete i più rilevanti @pierspollon #DocNelleTueMani4 https://t.co/zKaQORChl5 — gine⁷²🫶🏻💋 | sotr&crsc era (@michiamanogine) November 20, 2026

Un passaggio particolarmente importante, perché ha riportato al centro della narrazione uno dei temi fondamentali di DOC: il confine sottile tra il medico abituato a salvare gli altri e l'uomo che, improvvisamente, si ritrova ad avere bisogno di aiuto. Anche il rapporto con Giulia ha assunto un'importanza crescente, soprattutto nei momenti in cui la paura di perdere una persona cara ha preso il sopravvento sulle difficoltà quotidiane del lavoro.

Iloffre così uno spunto per riscoprire il lavoro degli interpreti, ricordando quanto sia complesso trasformare una sceneggiatura in momenti capaci di coinvolgere milioni di spettatori. Nel frattempo,, previsto per giovedì 26 novembre 2026 su Rai 1. Gli ultimi episodi dovranno sciogliere diversi nodi narrativi, a cominciare dal futuro dell'Ambrosiano e dalle scelte che attendono Andrea e i suoi colleghi.

E mentre cresce l'attesa per conoscere il destino dei protagonisti, il video condiviso sui social rappresenta un'occasione per tornare su una delle componenti più apprezzate della fiction: la capacità di raccontare il dolore, la paura e la speranza attraverso le storie dei suoi personaggi. Un'intensità emotiva che contrasta con l'atmosfera decisamente più leggera del festino organizzato dai protagonisti, un altro momento che mostra quanto le loro vite siano fatte anche di complicità, divertimento e situazioni inaspettate.