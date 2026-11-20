Pubblicazione: 20 novembre alle 13:14

Giovedì 19 novembre 2026, Affari Tuoi ha regalato una serata brillante e ricca di colpi di scena nell'access prime time di Rai 1. Alla guida del gioco dei pacchi Stefano De Martino ha accolto un'ospite d'eccezione, Serena Rossi, in una puntata che ha visto protagonista la concorrente abruzzese Giulia, affiancata dal marito Fabio. Il momento più spettacolare della serata è arrivato con lo squillo del telefono rosso. Sollevata la cornetta, Stefano De Martino ha ascoltato una serenata telefonica sulle note di Buonasera Dottore, scandita dalla frase

"Ciao, sono io, amore mio". Riconosciuta subito la voce, ilarrivata in un elegante abito rosso per sostenere la concorrente e condividere qualche retroscena su La Famiglia Panini, la nuova fiction che la vede protagonista. A sfidare il Dottore è stata Giulia, originaria di Pescara e commerciale in un'azienda farmaceutica, accompagnata dal marito Fabio. L'avvio ha subito sorriso alla coppia: dopoche ha preso il posto di Gennarino accanto a Herbert Ballerina e Martina Miliddi — la concorrente ha centrato l'abbinamento con l'Opel Frontera, portandosi a casa l'automobile.

Con l'aiuto di Serena Rossi, Giulia ha poi individuato sia il pacco da zero euro sia quello da 200mila euro, mantenendo nervi saldi di fronte alle prime mosse del Dottore. Nel finale, con cinque pacchi ancora in gioco e la cifra massima da 300mila euro sfumata dopo aver respinto assegni importanti come quelli da 30.000 e 35.000 euro, la partita si è chiusa con una vincita complessiva di 10.000 euro in gettoni d'oro, che si sommano all'auto conquistata in avvio.

La puntata del 19 novembre conferma il buon momento del game show di Rai 1, partito il 6 settembre con Stefano De Martino al timone e capace di tenersi stretto il pubblico dell'access prime time. Durante la serata non sono mancati gli sguardi verso i prossimi appuntamenti in calendario, tra cui la puntata speciale natalizia Nella buona e nella cattiva sorte annunciata per il 18 dicembre e il tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio.