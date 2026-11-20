Pubblicazione: 20 novembre alle 08:15

Sigfrido Ranucci è stato sospeso dalla Rai per dieci giorni senza stipendio, una decisione che ha immediatamente acceso le polemiche attorno al giornalista, già protagonista di un difficile addio alla conduzione di Report. Il provvedimento disciplinare, deciso dall'azienda lo scorso 5 ottobre, diventerà effettivo a partire da lunedì 23 novembre 2026 e costringerà il nuovo vicedirettore di RaiNews24 a fermarsi temporaneamente. Ma dietro questa decisione non ci sarebbe un singolo episodio: la Rai avrebbe contestato a Ranucci quattro comportamenti distinti, che il giornalista e i suoi legali respingono, annunciando battaglia contro la sanzione.

A comunicare personalmente la notizia è stato proprio, attraverso un video pubblicato sui social mercoledì 18 novembre. Il giornalista ha spiegato diprima che la notizia venisse diffusa attraverso i giornali, confermando le conseguenze della decisione presa dall'azienda. “Amici, prima che lo veniate a sapere dai giornali, ci tengo a dirvi che dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni dal lavoro e dallo stipendio. Verrà data esecuzione al provvedimento disciplinare del 5 ottobre scorso”,

La sanzione avrà ripercussioni anche sulla sua attività televisiva. Ranucci salterà infatti due puntate di Spotlight, il programma di approfondimento giornalistico di RaiNews24 al quale si sta dedicando dopo la conclusione della sua esperienza a Report. Nonostante lo stop, ha voluto rassicurare i telespettatori sul proprio coinvolgimento nel progetto. “Sarò sospeso dal lavoro e salterò due puntate di Spotlight, ma non farò mancare il mio sostegno alla squadra. Vi prego di non farlo mancare anche voi”, ha aggiunto, invitando il pubblico a continuare a seguire la trasmissione.

Ma perché la Rai ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci? Il provvedimento nasce da una procedura disciplinare avviata dopo un'istruttoria del Comitato Etico aziendale, durante la quale sarebbero stati esaminati diversi episodi relativi al comportamento del giornalista. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, le contestazioni sarebbero quattro. La prima riguarda l'inoltro di due email aziendali di Paolo Corsini a Valter Lavitola, il faccendiere coinvolto nelle indagini sull'attentato ai danni del giornalista. Un episodio che avrebbe sollevato questioni relative alla gestione delle comunicazioni interne alla Rai.

Sigfrido Ranucci, fonte: YouTube

La seconda contestazione riguarda invece, amica del giornalista ed ex sindacalista, avvenuti tra il 2019 e il 2026. Anche questa circostanza sarebbe stata valutata nell'ambito dell'istruttoria disciplinare. Un terzo episodio coinvolgerebbe una conversazione telefonica con, relativa a un'inchiesta giornalistica in corso. Lariguarderebbe infine alcune dichiarazioni pubbliche rivolte ai colleghi, inizialmente indicati tra i possibili successori alla conduzione di Report.

È importante precisare che si tratta di contestazioni disciplinari, non di responsabilità accertate in sede giudiziaria. Ranucci e i suoi legali hanno infatti respinto gli addebiti, contestando sia le motivazioni sia le modalità con cui l'azienda sarebbe arrivata alla sanzione. L'avvocato Roberto De Vita ha annunciato l'intenzione di impugnare il provvedimento, sostenendo che le difese presentate dal giornalista non sarebbero state adeguatamente considerate e denunciando una presunta disparità di trattamento nell'applicazione del codice etico aziendale.

La sospensione arriva al termine di mesi particolarmente complicati per Ranucci, segnati soprattutto dal suo allontanamento da Report, la trasmissione d'inchiesta che aveva guidato per anni diventandone uno dei volti più riconoscibili. Dopo il cambio alla conduzione del programma, il giornalista aveva presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale del Lavoro di Roma per ottenere il reintegro. La richiesta era stata però respinta il 9 ottobre, senza che questo rappresentasse una decisione definitiva sul merito dell'intera controversia.

Sigfrido Ranucci, fonte: Rai

Successivamente,aveva scelto di proseguire, assumendo l'incarico di vicedirettore di RaiNews24 e dedicandosi a Spotlight, un nuovo progetto giornalistico nel quale continuare a occuparsi di inchieste e approfondimenti. Proprio la redazione della trasmissione ha deciso di. Attraverso un messaggio diffuso sui social, i colleghi, invitando gli spettatori a sostenere il programma anche durante l'assenza del suo volto principale.

“Sigfrido c'è ma non si vede”, è il messaggio scelto dalla redazione, che ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro nonostante il provvedimento disciplinare. Ranucci ha ringraziato i colleghi per la vicinanza dimostrata, sottolineando quanto il sostegno della squadra sia importante in una fase professionale così delicata. La sospensione scatterà il 23 novembre e durerà dieci giorni, durante i quali il giornalista non potrà svolgere la propria attività lavorativa e non percepirà lo stipendio.

Terminato questo periodo forzato di stop, è previsto il suo ritorno a RaiNews24, mentre resterà aperta la controversia sul provvedimento disciplinare. La vicenda riporta così al centro dell'attenzione il rapporto tra Sigfrido Ranucci e la Rai, già segnato dalle tensioni legate all'addio a Report. Resta ora da capire quali sviluppi avrà il ricorso annunciato dai suoi legali e se lo scontro con l'azienda troverà una soluzione oppure continuerà anche nei prossimi mesi.