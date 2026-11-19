Pubblicazione: 19 novembre alle 14:37

La tensione al tavolo di Ballando con le Stelle non accenna a diminuire. Anzi, a tre giorni dalla prossima puntata del programma di Milly Carlucci, emergono retroscena che gettano una luce completamente diversa sulla ormai celebre lite tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Quella che in diretta era sembrata una gag improvvisata, con tanto di flacone di profumo spruzzato platealmente, potrebbe nascondere una storia ben più articolata di premeditazione, incompatibilità caratteriali e tensioni mai sopite.





Barbara d'Urso e Mariotto a Ballando con le Stelle, fonte: Rai

avrebbe anticipato la sua mossa nel pomeriggio di sabato, poche ore prima della diretta. Lo stilista avrebbe parlato con alcuni addetti ai lavori della sua, giustificandola con un'accusa pesante:, descritto senza mezzi termini come un "odore di armadio vecchio come gli abiti che indossa". Una dichiarazione che,fornita durante la trasmissione e nel programma Ballando Segreto, dove Mariotto aveva attribuito il gesto aiPippo Baudo,nel video registrato alle 4.30 del mattino dopo la puntata incriminata. In quel filmato, visibilmente provata, la conduttrice aveva parlato di un gesto premeditato e di un'umiliazione subita in diretta nazionale. Non un'improvvisazione dettata dal momento, ma un attacco studiato a tavolino. E non solo contro la persona, ma contro un intero modo di apparire, uno stile che Mariotto avrebbe sempre giudicato inadeguato.

La questione del cambio di posto, annunciata pubblicamente da Milly Carlucci durante La Vita in Diretta, si inserisce in questo quadro già incandescente. La conduttrice ha accettato la proposta lanciata da Alberto Matano nella scorsa puntata, quando il giornalista si era offerto di cedere la propria sedia per separare i due contendenti. Matano passerà quindi accanto a Mariotto, mentre D'Urso si sposterà nella posizione del conduttore del Tg1. Una soluzione logistica che sulla carta dovrebbe raffreddare gli animi, ma che nella pratica ha generato una reazione tutt'altro che conciliante.





Barbara d'Urso, fonte: Rai

. Nessuna comunicazione diretta da parte della produzione, nessun confronto preventivo. E soprattutto, nessuna intenzione di accettare passivamente una soluzione che lei non ha mai chiesto. La resistenza della giurata non sarebbe un capriccio, ma una precisa scelta di campo: spostarsi significherebbe riconoscere che il problema si risolve allontanando chi ha subito l'offesa, e non chi l'ha inflitta.Fin dalle prime puntate di questa edizione, le frecciate in diretta e le dichiarazioni nei salotti televisivi del pomeriggio hanno testimoniato un'incompatibilità evidente. Dietro le schermaglie pubbliche, però, c'è anche una questione di appartenenza culturale e televisiva., la giornalista che D'Urso ha sostituito quest'anno al tavolo della giuria.

La puntata di sabato 21 novembre si preannuncia come una delle più seguite e attese dell'intera stagione. Il pubblico è diviso tra chi difende Barbara D'Urso, vedendola come vittima di un'umiliazione gratuita, e chi sostiene Mariotto, liquidando l'intera vicenda come una sopravvalutazione mediatica. I social network sono esplosi di commenti, meme e prese di posizione. La macchina dello spettacolo si è messa in moto e, come spesso accade, il confine tra reality e finzione si è fatto sottilissimo.



