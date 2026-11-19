Profumo Gate a Ballando con le stelle: retroscena sulla gag del profumo, Barbara D'Urso non cambia posto
Mariotto aveva premeditato la gag del profumo contro Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle. Retroscena sulla lite in giuria e tensioni mai sopite.
La tensione al tavolo di Ballando con le Stelle non accenna a diminuire. Anzi, a tre giorni dalla prossima puntata del programma di Milly Carlucci, emergono retroscena che gettano una luce completamente diversa sulla ormai celebre lite tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Quella che in diretta era sembrata una gag improvvisata, con tanto di flacone di profumo spruzzato platealmente, potrebbe nascondere una storia ben più articolata di premeditazione, incompatibilità caratteriali e tensioni mai sopite.
La circostanza, se verificata, darebbe piena ragione alla tesi sostenuta da Barbara D'Urso nel video registrato alle 4.30 del mattino dopo la puntata incriminata. In quel filmato, visibilmente provata, la conduttrice aveva parlato di un gesto premeditato e di un'umiliazione subita in diretta nazionale. Non un'improvvisazione dettata dal momento, ma un attacco studiato a tavolino. E non solo contro la persona, ma contro un intero modo di apparire, uno stile che Mariotto avrebbe sempre giudicato inadeguato.
La questione del cambio di posto, annunciata pubblicamente da Milly Carlucci durante La Vita in Diretta, si inserisce in questo quadro già incandescente. La conduttrice ha accettato la proposta lanciata da Alberto Matano nella scorsa puntata, quando il giornalista si era offerto di cedere la propria sedia per separare i due contendenti. Matano passerà quindi accanto a Mariotto, mentre D'Urso si sposterà nella posizione del conduttore del Tg1. Una soluzione logistica che sulla carta dovrebbe raffreddare gli animi, ma che nella pratica ha generato una reazione tutt'altro che conciliante.
I rapporti tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto non sono mai stati idilliaci. Fin dalle prime puntate di questa edizione, le frecciate in diretta e le dichiarazioni nei salotti televisivi del pomeriggio hanno testimoniato un'incompatibilità evidente. Dietro le schermaglie pubbliche, però, c'è anche una questione di appartenenza culturale e televisiva. Mariotto non ha mai nascosto di preferire la lucidità tagliente di Selvaggia Lucarelli, la giornalista che D'Urso ha sostituito quest'anno al tavolo della giuria.
La puntata di sabato 21 novembre si preannuncia come una delle più seguite e attese dell'intera stagione. Il pubblico è diviso tra chi difende Barbara D'Urso, vedendola come vittima di un'umiliazione gratuita, e chi sostiene Mariotto, liquidando l'intera vicenda come una sopravvalutazione mediatica. I social network sono esplosi di commenti, meme e prese di posizione. La macchina dello spettacolo si è messa in moto e, come spesso accade, il confine tra reality e finzione si è fatto sottilissimo.