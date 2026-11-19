Pubblicazione: 19 novembre alle 08:30

Il caso che ha travolto Pierluigi Diaco dopo la discussa intervista ad Alberto Ravagnani non sembra destinato a chiudersi tanto presto. A distanza di oltre due settimane dalla puntata di BellaMa' che aveva scatenato una valanga di polemiche, arriva infatti una nuova decisione destinata a far discutere: l'Agcom ha aperto un procedimento per verificare il comportamento della Rai durante il confronto tra il conduttore e l'ex sacerdote, concorrente di Ballando con le Stelle.

La comunicazione è arrivata mercoledì 18 novembre direttamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha deciso di approfondire quanto accaduto nella puntata del, trasmessa. Al centro della verifica ci sono soprattutto le ripetute domande rivolte da, nonostanteavesse manifestato il proprio disagio e la volontà di non rispondere. Una vicenda che, dopoe prese di posizione da parte di numerosi personaggi televisivi, entra dunque in una fase completamente nuova.

L'Agcom vuole stabilire se la Rai abbia rispettato gli obblighi previsti dal Contratto di servizio pubblico, che impone particolare attenzione alla dignità delle persone anche all'interno dei programmi di intrattenimento. Nel comunicato ufficiale, l'Autorità sottolinea che l'istruttoria dovrà verificare le modalità con cui è stata condotta l'intervista e, in particolare, l'insistenza sulle questioni personali dell'ospite dopo la sua richiesta di non approfondirle. Ma non è finita qua, vista che verrà esaminato anche il comportamento dell'azienda, per comprendere se siano state adottate le necessarie misure di sensibilizzazione dei conduttori e le cautele richieste da una trasmissione in diretta.

Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

La verifica si svolgerà in contraddittorio con la Rai, che avrà quindi la possibilità di presentare le proprie osservazioni e spiegazioni. Qualora venisse accertato un inadempimento, l'Agcom potrebbe diffidare l'azienda ad adottare misure concrete di formazione e controllo redazionale. In assenza degli interventi richiesti, potrebbe arrivare una sanzione fino al 3% del fatturato, uno scenario previsto dall'Autorità ma che, almeno per il momento, resta soltanto un'eventualità. Nessuna violazione è stata ancora accertata e non è stata annunciata alcuna multa.

Per comprendere le ragioni di questa decisione bisogna tornare alla puntata di, quandoaveva ospitato Alberto Ravagnani per parlare della sua nuova vita dopo l'abbandono del sacerdozio. L'ex sacerdote, diventato particolarmente conosciuto sui social e successivamente entrato, si era ritrovato a rispondere a una serie di domande molto personali. Il momento più discusso era arrivato quandogli aveva chiesto se fosse attratto dagli uomini o dalle donne.

Ravagnani aveva risposto di essere attratto dalle donne, ma aveva anche manifestato perplessità sull'utilità della domanda. Il conduttore aveva quindi proseguito, cercando di approfondire la vita intima dell'ospite e il modo in cui stava affrontando questa nuova fase della propria esistenza. A quel punto Ravagnani aveva ammesso apertamente il proprio disagio, spiegando che il confronto lo stava portando su un terreno particolarmente delicato. L'insistenza di Diaco aveva provocato immediate critiche, soprattutto perché l'ospite aveva già mostrato di non voler approfondire ulteriormente determinati aspetti della propria vita privata. Tra le prime persone a prendere posizione era stata Milly Carlucci, che aveva espresso solidarietà al concorrente di Ballando con le Stelle, giudicando inaccettabile il trattamento ricevuto.

Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

La vicenda aveva poi coinvolto anche la Rai, intervenuta per prendere le distanze dai toni dell'intervista e riconoscere che il confronto avrebbe dovuto essere gestito diversamente. Diaco, inizialmente, aveva difeso le proprie domande sostenendo di aver svolto il proprio lavoro di giornalista e ricordando che Ravagnani aveva raccontato pubblicamente diversi aspetti del proprio percorso personale. L'8 novembre era però arrivata anche una dichiarazione di scuse, nella quale il conduttore aveva riconosciuto che avrebbe potuto affrontare il colloquio con toni meno incalzanti. Nella stessa occasione, Diaco aveva precisato di non voler accettare insinuazioni sulla propria onorabilità, annunciando di aver dato mandato ai legali di tutelarlo da eventuali affermazioni lesive.

Sembrava dunque che, dopo giorni di tensioni e chiarimenti, la polemica potesse progressivamente spegnersi, ma. Questa volta la questione non riguarda soltanto il comportamento del conduttore, ma anche le responsabilità del servizio pubblico televisivo e il rispetto. È importante precisare che l'istruttoria non equivale a una condanna nei confronti di, né comporta automaticamente una sanzione per la. L'obiettivo è accertare se, durante la trasmissione, siano state rispettate tutte le disposizioni previste dal Contratto di servizio.

Resta quindi da capire quali saranno le conclusioni dell'Autorità e se l'azienda sarà chiamata ad adottare nuovi provvedimenti. Intanto, il caso Diaco-Ravagnani continua ad allargarsi dopo settimane di polemiche, tra social oscurati dalla Rai, gli audio fuori onda diffusi da Selvaggia Lucarelli e gli accertamenti interni avviati dalla Rai. Adesso, con l'intervento dell'Agcom, la vicenda assume una dimensione ancora più delicata: sarà l'Autorità a verificare se siano stati rispettati gli obblighi previsti per il servizio pubblico.