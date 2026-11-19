Pubblicazione: 19 novembre alle 01:14

Dopo nove puntate di trasformazioni, grandi esibizioni e qualche inevitabile polemica, Tale e Quale Show 2026 ha finalmente incoronato il suo vincitore. La sedicesima edizione del programma di Carlo Conti si è conclusa mercoledì 18 novembre su Rai 1, regalando al pubblico una finale ricca di emozioni e una sfida particolarmente accesa tra le concorrenti che avevano dominato la classifica nelle ultime settimane. Alla fine, però, a conquistare il primo posto è stata Selma Ezzine, protagonista di un percorso che l'ha vista affrontare alcune delle voci femminili più importanti della musica internazionale.

La cantante si è aggiudicata la vittoria grazie anche alla sua ultima trasformazione, quella in, un'esibizione che le ha permesso di mettere nuovamente in mostra le proprie qualità vocali. Una, considerando la potenza e la personalità della leggendaria artista americana, maè riuscita a conquistare il pubblico e buona parte della giuria. La sfida per la vittoria era particolarmente aperta già prima dell'inizio della serata., infatti, arrivava alla finale in testa alla classifica generale con 519 punti, seguita proprio da Selma a quota 517. Appena due lunghezze separavano le due concorrenti, rendendo decisiva ogni valutazione dell'ultima puntata.

Morise ha cercato di difendere il primato trasformandosi in Annie Lennox, interpretando Sweet Dreams. Una prova che ha raccolto diversi apprezzamenti, ma anche alcune osservazioni critiche da parte di Cristiano Malgioglio, poco convinto della somiglianza vocale con l'artista originale. Selma, invece, ha puntato sull'energia di Aretha Franklin, proponendo una performance che ha entusiasmato Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Picone. Più severo Malgioglio, secondo il quale nell'esibizione emergeva soprattutto la voce personale della cantante, piuttosto che quella dell'interprete imitata.

Il risultato finale ha premiato Selma, che ha chiuso la sedicesima edizione con 603 punti, superando Roberta Morise, seconda a quota 588, e Andrea Perroni, terzo con 582 punti. Per la vincitrice si tratta di un'altra importante soddisfazione televisiva, dopo il successo ottenuto a Dalla Strada al Palco, che aveva già permesso al pubblico di conoscere e apprezzare il suo talento. La finale non è stata però soltanto una sfida tra le prime due classificate. Carlo Conti ha accolto in giuria anche Ficarra e Picone, che hanno affiancato Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, contribuendo a rendere l'ultima puntata particolarmente divertente.

Tra i momenti più applauditi della serata spicca l'esibizione dinei panni di Massimo Ranieri, sulle note di Vent'anni, capace di conquistare una standing ovation. Grande entusiasmo anche per, protagonisti di un omaggio adche ha unito musica e comicità. Anna Pettinelli ha invece regalato uno dei momenti più ironici della finale, trasformandosi proprio in Cristiano Malgioglio. Un'imitazione che ha divertito il diretto interessato e il pubblico, alleggerendo la tensione della gara.

Non sono mancate altre interpretazioni impegnative: Max Paiella si è confrontato con Frank Sinatra cantando My Way, Jasmine Carrisi ha interpretato Billie Eilish, Maddalena Corvaglia si è trasformata in Miley Cyrus e Stefano Meloccaro ha portato sul palco Roberto Vecchioni. Al termine delle votazioni, la classifica generale ha visto Selma davanti a Roberta Morise e Andrea Perroni, seguiti da Max Paiella e Stefano Meloccaro. La coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ha conquistato il sesto posto, davanti a Vladimir Randazzo, Maddalena Corvaglia, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Anna Pettinelli. La vittoria di Selma assume anche un significato particolare perché il premio previsto dal programma, pari a 20.000 euro, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

Ma dopo la finale, il pubblico di Tale e Quale Show non dovrà aspettare una nuova stagione per ritrovare il programma. Carlo Conti ha infatti annunciato Tale e Quale Duetti, uno speciale in programma il 2 dicembre, che vedrà 21 artisti impegnati in nuove trasformazioni, tra coppie e un trio speciale. Intanto, la sedicesima edizione si chiude con il trionfo di Selma Ezzine, che dopo settimane di sfide ha conquistato il titolo di campionessa. Una vittoria costruita attraverso la voce, la preparazione e la capacità di mettersi alla prova con alcune delle interpreti più difficili da imitare.