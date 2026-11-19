Tale e Quale Show 2026, chi ha vinto la finale del 18 novembre? La classifica e il momento del trionfo
Tale e Quale Show 2026 si conclude con una finale ricca di emozioni. Scopri la classifica completa, le esibizioni decisive e chi ha conquistato il trionfo.
Dopo nove puntate di trasformazioni, grandi esibizioni e qualche inevitabile polemica, Tale e Quale Show 2026 ha finalmente incoronato il suo vincitore. La sedicesima edizione del programma di Carlo Conti si è conclusa mercoledì 18 novembre su Rai 1, regalando al pubblico una finale ricca di emozioni e una sfida particolarmente accesa tra le concorrenti che avevano dominato la classifica nelle ultime settimane. Alla fine, però, a conquistare il primo posto è stata Selma Ezzine, protagonista di un percorso che l'ha vista affrontare alcune delle voci femminili più importanti della musica internazionale.
Morise ha cercato di difendere il primato trasformandosi in Annie Lennox, interpretando Sweet Dreams. Una prova che ha raccolto diversi apprezzamenti, ma anche alcune osservazioni critiche da parte di Cristiano Malgioglio, poco convinto della somiglianza vocale con l'artista originale. Selma, invece, ha puntato sull'energia di Aretha Franklin, proponendo una performance che ha entusiasmato Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Picone. Più severo Malgioglio, secondo il quale nell'esibizione emergeva soprattutto la voce personale della cantante, piuttosto che quella dell'interprete imitata.
Il risultato finale ha premiato Selma, che ha chiuso la sedicesima edizione con 603 punti, superando Roberta Morise, seconda a quota 588, e Andrea Perroni, terzo con 582 punti. Per la vincitrice si tratta di un'altra importante soddisfazione televisiva, dopo il successo ottenuto a Dalla Strada al Palco, che aveva già permesso al pubblico di conoscere e apprezzare il suo talento. La finale non è stata però soltanto una sfida tra le prime due classificate. Carlo Conti ha accolto in giuria anche Ficarra e Picone, che hanno affiancato Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, contribuendo a rendere l'ultima puntata particolarmente divertente.
Non sono mancate altre interpretazioni impegnative: Max Paiella si è confrontato con Frank Sinatra cantando My Way, Jasmine Carrisi ha interpretato Billie Eilish, Maddalena Corvaglia si è trasformata in Miley Cyrus e Stefano Meloccaro ha portato sul palco Roberto Vecchioni. Al termine delle votazioni, la classifica generale ha visto Selma davanti a Roberta Morise e Andrea Perroni, seguiti da Max Paiella e Stefano Meloccaro. La coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ha conquistato il sesto posto, davanti a Vladimir Randazzo, Maddalena Corvaglia, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Anna Pettinelli. La vittoria di Selma assume anche un significato particolare perché il premio previsto dal programma, pari a 20.000 euro, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.
Ma dopo la finale, il pubblico di Tale e Quale Show non dovrà aspettare una nuova stagione per ritrovare il programma. Carlo Conti ha infatti annunciato Tale e Quale Duetti, uno speciale in programma il 2 dicembre, che vedrà 21 artisti impegnati in nuove trasformazioni, tra coppie e un trio speciale. Intanto, la sedicesima edizione si chiude con il trionfo di Selma Ezzine, che dopo settimane di sfide ha conquistato il titolo di campionessa. Una vittoria costruita attraverso la voce, la preparazione e la capacità di mettersi alla prova con alcune delle interpreti più difficili da imitare.