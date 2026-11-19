Ballando con le Stelle, Barbara d'Urso ci sarà dopo lo scontro con Mariotto: Milly Carlucci anticipa una novità
Milly Carlucci conferma Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle e valuta un cambio di posti dopo lo scontro con Mariotto. La proposta di Alberto Matano.
La pace a Ballando con le Stelle sembra ancora lontana, ma Milly Carlucci ha trovato una possibile soluzione per riportare la serenità tra i giudici. Dopo il durissimo scontro tra Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto, che aveva persino fatto temere un addio della conduttrice al programma di Rai 1, arriva una novità importante: Barbara sarà regolarmente presente nella puntata di sabato 21 novembre, anche se potrebbe non sedersi più accanto allo stilista. A rivelarlo è stata la stessa padrona di casa, intervenuta a La Vita in Diretta.
Nelle ore successive, infatti, Barbara d'Urso aveva pubblicato un video nel quale si diceva profondamente ferita, spiegando di non essersi sentita sufficientemente protetta dalla famiglia di Ballando con le Stelle. Parole che avevano immediatamente alimentato le indiscrezioni su un possibile abbandono della giuria. La situazione era diventata talmente delicata da costringere Milly Carlucci a intervenire pubblicamente più volte, cercando di chiarire quanto accaduto e di ricucire i rapporti tra i protagonisti.
Adesso, però, arriva una conferma importante. Barbara d'Urso non lascerà Ballando con le Stelle, almeno per quanto riguarda il prossimo appuntamento. Durante il collegamento con La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha ripercorso le tappe della vicenda, soffermandosi soprattutto sulle comunicazioni ricevute dalla conduttrice dopo lo scontro con Mariotto. La padrona di casa ha raccontato che, inizialmente, la discussione sembrava destinata a rimanere nei confini di un normale battibecco televisivo. Tutto sarebbe cambiato quando Barbara aveva pubblicato il proprio sfogo sui social, trasformando la polemica in un caso mediatico.
A proporre una soluzione sarebbe stato Alberto Matano, che si è offerto di prendere il posto di Barbara e sedersi accanto allo stilista. In questo modo, la conduttrice potrebbe allontanarsi fisicamente dal collega con il quale ha avuto il pesante scontro. La proposta è stata confermata dalla stessa Milly Carlucci, che durante il collegamento ha ricordato a Matano la sua disponibilità a sacrificarsi pur di riportare la tranquillità in studio. La conduttrice ha però precisato di non aver ancora preso una decisione definitiva. Il possibile spostamento rimane quindi un'ipotesi concreta, ma non è stato ufficializzato.
Non è mancata neppure un'altra battuta su Guillermo Mariotto, che, secondo quanto raccontato da Milly, avrebbe ironizzato sulla possibilità di presentarsi con un flacone di profumo ancora più grande. Una provocazione scherzosa che dimostra quanto il gesto compiuto durante l'ultima puntata continui a essere al centro delle discussioni. Per Barbara d'Urso, intanto, la conferma della presenza sabato rappresenta un passaggio importante, soprattutto dopo le parole particolarmente dure pronunciate nei confronti della gestione della vicenda. La conduttrice aveva infatti spiegato di essersi sentita abbandonata in un momento delicato, sottolineando come il comportamento di Mariotto l'avesse ferita profondamente.