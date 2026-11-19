Pubblicazione: 19 novembre alle 08:00

La pace a Ballando con le Stelle sembra ancora lontana, ma Milly Carlucci ha trovato una possibile soluzione per riportare la serenità tra i giudici. Dopo il durissimo scontro tra Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto, che aveva persino fatto temere un addio della conduttrice al programma di Rai 1, arriva una novità importante: Barbara sarà regolarmente presente nella puntata di sabato 21 novembre, anche se potrebbe non sedersi più accanto allo stilista. A rivelarlo è stata la stessa padrona di casa, intervenuta a La Vita in Diretta.

Ospite dinella puntata di mercoledì 18 novembre,è tornata sulla polemica esplosa durante la settima puntata di Ballando con le Stelle, quandodel, lasciando intendere che avvertisse un odore sgradevole. Un gesto che aveva provocato una reazione particolarmente accesa da parte della conduttrice, la quale aveva chiesto pubblicamente a Milly di intervenire. La discussione non si era però conclusa con la diretta televisiva.

Nelle ore successive, infatti, Barbara d'Urso aveva pubblicato un video nel quale si diceva profondamente ferita, spiegando di non essersi sentita sufficientemente protetta dalla famiglia di Ballando con le Stelle. Parole che avevano immediatamente alimentato le indiscrezioni su un possibile abbandono della giuria. La situazione era diventata talmente delicata da costringere Milly Carlucci a intervenire pubblicamente più volte, cercando di chiarire quanto accaduto e di ricucire i rapporti tra i protagonisti.

“Barbara, sei un genio!” #BallandoConLeStelle #vitaindiretta https://t.co/uBWNjuy9v8 — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) November 18, 2026

Adesso, però, arriva una conferma importante. Barbara d'Urso non lascerà Ballando con le Stelle, almeno per quanto riguarda il prossimo appuntamento. Durante il collegamento con La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha ripercorso le tappe della vicenda, soffermandosi soprattutto sulle comunicazioni ricevute dalla conduttrice dopo lo scontro con Mariotto. La padrona di casa ha raccontato che, inizialmente, la discussione sembrava destinata a rimanere nei confini di un normale battibecco televisivo. Tutto sarebbe cambiato quando Barbara aveva pubblicato il proprio sfogo sui social, trasformando la polemica in un caso mediatico.

La situazione si sarebbe ulteriormente complicata con una prima lettera inviata dalla giurata alla produzione, che sembrava anticipare. Successivamente, però, sarebbe arrivata una seconda comunicazione, conavrebbe rivisto la propria posizione. Infine,, la conferma della sua presenza nella prossima puntata.ha commentato l'accaduto anche con una battuta, rivolgendosi direttamente alla collega: “Barbara sei un genio, hai creato un caso mediatico italiano”. Madietro il bancone di, che potrebbe cambiare proprio per evitare nuovi confronti tra d'Urso e Mariotto.

A proporre una soluzione sarebbe stato Alberto Matano, che si è offerto di prendere il posto di Barbara e sedersi accanto allo stilista. In questo modo, la conduttrice potrebbe allontanarsi fisicamente dal collega con il quale ha avuto il pesante scontro. La proposta è stata confermata dalla stessa Milly Carlucci, che durante il collegamento ha ricordato a Matano la sua disponibilità a sacrificarsi pur di riportare la tranquillità in studio. La conduttrice ha però precisato di non aver ancora preso una decisione definitiva. Il possibile spostamento rimane quindi un'ipotesi concreta, ma non è stato ufficializzato.

Barbara d'Urso e Mariotto a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Non è mancata neppure un'altra battuta su Guillermo Mariotto, che, secondo quanto raccontato da Milly, avrebbe ironizzato sulla possibilità di presentarsi con un flacone di profumo ancora più grande. Una provocazione scherzosa che dimostra quanto il gesto compiuto durante l'ultima puntata continui a essere al centro delle discussioni. Per Barbara d'Urso, intanto, la conferma della presenza sabato rappresenta un passaggio importante, soprattutto dopo le parole particolarmente dure pronunciate nei confronti della gestione della vicenda. La conduttrice aveva infatti spiegato di essersi sentita abbandonata in un momento delicato, sottolineando come il comportamento di Mariotto l'avesse ferita profondamente.