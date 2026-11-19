Pubblicazione: 19 novembre alle 09:00

Sigfrido Ranucci sarà sospeso dalla Rai per dieci giorni e resterà anche senza stipendio. Dopo settimane di tensioni con l'azienda, l'ex conduttore di Report ha deciso di annunciare personalmente quando entrerà in vigore il provvedimento disciplinare che lo riguarda. Lo ha fatto attraverso un video pubblicato sui social, spiegando che dal 23 novembre dovrà interrompere temporaneamente la propria attività lavorativa, rinunciando anche alla conduzione di due puntate di Spotlight, il programma di inchieste di RaiNews24.

Una decisione che riporta al centro dell'attenzione il rapporto tra il giornalista e il servizio pubblico, già segnato negli ultimi mesi da polemiche, contestazioni disciplinari e cambiamenti nella sua carriera televisiva. La sospensione era stata decisa dalla Rai lo scorso 5 ottobre, ma fino a questo momento non era ancora stata comunicata la data esatta in cui sarebbe diventata effettiva. Adesso è stato lo stesso Ranucci a chiarire la situazione, rivolgendosi direttamente alle persone che continuano a seguire il suo lavoro.

"Prima che lo veniate a sapere dai giornali, voglio dirvelo io", ha esordito il giornalista, spiegando che il provvedimento scatterà lunedì 23 novembre e durerà dieci giorni. La sanzione riguarderà sia l'attività professionale sia la retribuzione, impedendogli quindi di lavorare per l'intero periodo previsto. Ma Ranucci ha voluto soprattutto rassicurare il pubblico sul futuro di Spotlight, il programma che sta seguendo dopo il suo addio alla conduzione di Report. "Salterò due puntate di Spotlight, ma non farò mancare il mio supporto anche dietro le quinte", ha spiegato, manifestando la volontà di continuare a sostenere i colleghi impegnati nella realizzazione della trasmissione.

Il giornalista ha poi rivolto un appello agli spettatori, invitandoli a non abbandonare il programma durante la sua assenza. Spotlight continuerà infatti ad andare in onda regolarmente il lunedì alle 22:30 su RaiNews24, mentre Ranucci non potrà partecipare alle due puntate interessate dalla sospensione. Ma quali sono le ragioni che hanno portato la Rai a prendere una decisione tanto severa? Alla base del provvedimento ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari, emerse già lo scorso ottobre e legate ad alcuni episodi verificatisi durante l'attività professionale del giornalista.

Tra le questioni sollevate figurerebbero, ex sindacalista della Cisl, e il contenuto di alcune conversazioni intercorse trae il deputato del. Un'altra contestazione riguarderebbe l'inoltro di alcune email aziendali a, mentre l'ultima sarebbe relativa a dichiarazioni considerate denigratorie nei confronti di alcuni colleghi. In particolare, sarebbero stati coinvolti, i giornalisti che inizialmente erano stati indicati come possibili successori di Ranucci alla guida di Report.

Si tratta delle contestazioni riportate dalla stampa sulla base delle informazioni emerse in ottobre, che non devono essere confuse con accertamenti giudiziari definitivi. La vicenda si inserisce in un periodo particolarmente complicato per Ranucci, dopo la sua rimozione dalla conduzione di Report e il successivo approdo alla vicedirezione di RaiNews24. Già al momento dell'annuncio della sanzione, il suo legale Roberto De Vita aveva criticato duramente il provvedimento, sottolineando come fosse arrivato mentre il Tribunale del Lavoro di Roma stava esaminando il ricorso cautelare relativo all'allontanamento del giornalista da Report.

Sigfrido Ranucci, fonte: Rai

La sospensione aveva quindi alimentato ulteriormente le tensioni tra Ranucci e l'azienda, dando vita a una vicenda destinata a far discutere anche al di fuori del mondo televisivo. Il nuovo annuncio, tuttavia, non rappresenta una seconda sanzione, ma soltanto la comunicazione della data in cui verrà applicata quella già stabilita il 5 ottobre. Un dettaglio importante, soprattutto considerando le numerose polemiche che hanno accompagnato il percorso professionale del giornalista negli ultimi mesi.