Pubblicazione: 19 novembre alle 09:30

Dopo aver conquistato il Festival di Sanremo e aver fatto cantare milioni di italiani con Per sempre sì, Sal Da Vinci è pronto a vivere un altro momento importante della sua carriera. Questa volta, però, il cantante napoletano non sarà soltanto un ospite chiamato a esibirsi davanti alle telecamere: Rai 1 gli ha affidato uno spettacolo interamente dedicato alla sua storia, con due prime serate che promettono musica, emozioni e grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Ma quando andranno in onda queste due serate?

Il programma si intitolae andrà in onda, a partire dallesu, subito dopo Affari Tuoi. Un doppio appuntamento pensato per celebrare i cinquant'anni di carriera dell'artista, che per la prima volta sarà protagonista assoluto di un grande varietà televisivo. Ma non si tratterà di un semplice concerto trasmesso in televisione, visto che l'obiettivo, ripercorrendo le tappe fondamentali di una vita trascorsa tra musica, teatro e spettacolo, senza dimenticare le difficoltà affrontate prima della consacrazione.

A rendere ancora più particolare Meravigliosamente sarà la presenza di due donne molto amate dal pubblico: Bianca Balti e Iaia Forte, scelte per accompagnare il cantante durante il racconto. La modella e l'attrice napoletana saranno infatti le due compagne di viaggio di Sal Da Vinci, contribuendo a costruire uno spettacolo che alternerà esibizioni musicali, ricordi e momenti di intrattenimento. E proprio durante la conferenza stampa di presentazione, Bianca Balti non è riuscita a trattenere la commozione, spiegando quanto sia stato emozionante partecipare a un progetto così importante per l'artista.

Sal Da Vinci, fonte: YouTube

Lo spettacolo sarà impreziosito anche da numerosi ospiti. Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini sono tra i protagonisti annunciati per la prima puntata, mentre nel corso delle due serate arriveranno anche Rocco Papaleo, Enrico Brignano e TonyPitony. Non mancherà un momento dedicato alla memoria di Pino Daniele, con la reunion della sua storica band guidata da Tullio De Piscopo. Un omaggio particolarmente significativo, considerando il legame di Sal Da Vinci con Napoli e la tradizione musicale della sua città.

Ad accompagnare le esibizioni ci sarà inoltre un'orchestra composta da, diretta dal maestro, insieme a un corpo di ballo che contribuirà a riportare sul piccolo schermo l'atmosfera dei grandi varietà televisivi. Le due puntate sono state realizzate presso ile avranno anche un obiettivo culturale: valorizzare la canzone napoletana classica, sostenendone il percorso di candidatura al riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Ma perché il programma si chiama proprio Meravigliosamente? Il titolo richiama una canzone pubblicata da Sal Da Vinci nel 2016, nata dalla collaborazione artistica con Renato Zero e Maurizio Fabrizio. Un brano che assume un significato particolare all'interno di uno spettacolo dedicato ai sentimenti e ai ricordi. Il cantante ha raccontato di vivere questo progetto come il coronamento di un percorso lungo e non sempre semplice. Prima della vittoria a Sanremo 2026, infatti, aveva attraversato momenti di grande popolarità, ma anche periodi nei quali il successo sembrava allontanarsi.

Sal Da Vinci, fonte: YouTube

La perseveranza è stata uno degli elementi fondamentali della sua carriera, permettendogli di continuare a credere nella musica anche quando le occasioni sembravano diminuire. E proprio il successo di Per sempre sì, seguito dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest 2026, ha riportato Sal Da Vinci al centro dell'attenzione nazionale, aprendo le porte a nuove opportunità professionali. Durante la presentazione dello spettacolo, l'artista ha ammesso di sentirsi più a suo agio nel ruolo di cantante che in quello di conduttore, preferendo immaginarsi come il capitano di una nave sulla quale viaggeranno amici, colleghi e persone importanti della sua vita.

Meravigliosamente sarà quindi un racconto collettivo, costruito attraverso la musica e le testimonianze di chi ha condiviso con lui una parte del proprio percorso. Il mese di novembre riserverà inoltre altre novità ai fan, poiché ilarriverà in, mentresarà pubblicato, il progetto natalizio che comprende anche un duetto con Michael Bublé. Intanto, l'appuntamento più vicino è quello di venerdì 20 novembre su Rai 1, quandodebutterà ufficialmente alla guida del suo primo grande varietà.

Ma l'artista guarda già anche al futuro e non nasconde il desiderio di tornare sul palco del Festival di Sanremo 2027. Durante la conferenza stampa ha scherzato sulla possibilità di ricevere un invito da Stefano De Martino, rivelando di essersi già portato avanti con i preparativi: l'abito per l'Ariston sarebbe addirittura pronto. E dopo cinquant'anni trascorsi a raccontare emozioni attraverso le canzoni, questa volta sarà proprio la sua vita a diventare la protagonista dello spettacolo.