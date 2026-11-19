Sal Da Vinci debutta da conduttore su Rai 1: quando va in onda Meravigliosamente e chi saranno gli ospiti
Sal Da Vinci debutta su Rai 1 con Meravigliosamente, due serate evento il 20 e 27 novembre per celebrare 50 anni di carriera. Con Bianca Balti, Iaia Forte e grandi ospiti.
Dopo aver conquistato il Festival di Sanremo e aver fatto cantare milioni di italiani con Per sempre sì, Sal Da Vinci è pronto a vivere un altro momento importante della sua carriera. Questa volta, però, il cantante napoletano non sarà soltanto un ospite chiamato a esibirsi davanti alle telecamere: Rai 1 gli ha affidato uno spettacolo interamente dedicato alla sua storia, con due prime serate che promettono musica, emozioni e grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Ma quando andranno in onda queste due serate?
A rendere ancora più particolare Meravigliosamente sarà la presenza di due donne molto amate dal pubblico: Bianca Balti e Iaia Forte, scelte per accompagnare il cantante durante il racconto. La modella e l'attrice napoletana saranno infatti le due compagne di viaggio di Sal Da Vinci, contribuendo a costruire uno spettacolo che alternerà esibizioni musicali, ricordi e momenti di intrattenimento. E proprio durante la conferenza stampa di presentazione, Bianca Balti non è riuscita a trattenere la commozione, spiegando quanto sia stato emozionante partecipare a un progetto così importante per l'artista.
Lo spettacolo sarà impreziosito anche da numerosi ospiti. Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini sono tra i protagonisti annunciati per la prima puntata, mentre nel corso delle due serate arriveranno anche Rocco Papaleo, Enrico Brignano e TonyPitony. Non mancherà un momento dedicato alla memoria di Pino Daniele, con la reunion della sua storica band guidata da Tullio De Piscopo. Un omaggio particolarmente significativo, considerando il legame di Sal Da Vinci con Napoli e la tradizione musicale della sua città.
Ma perché il programma si chiama proprio Meravigliosamente? Il titolo richiama una canzone pubblicata da Sal Da Vinci nel 2016, nata dalla collaborazione artistica con Renato Zero e Maurizio Fabrizio. Un brano che assume un significato particolare all'interno di uno spettacolo dedicato ai sentimenti e ai ricordi. Il cantante ha raccontato di vivere questo progetto come il coronamento di un percorso lungo e non sempre semplice. Prima della vittoria a Sanremo 2026, infatti, aveva attraversato momenti di grande popolarità, ma anche periodi nei quali il successo sembrava allontanarsi.
La perseveranza è stata uno degli elementi fondamentali della sua carriera, permettendogli di continuare a credere nella musica anche quando le occasioni sembravano diminuire. E proprio il successo di Per sempre sì, seguito dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest 2026, ha riportato Sal Da Vinci al centro dell'attenzione nazionale, aprendo le porte a nuove opportunità professionali. Durante la presentazione dello spettacolo, l'artista ha ammesso di sentirsi più a suo agio nel ruolo di cantante che in quello di conduttore, preferendo immaginarsi come il capitano di una nave sulla quale viaggeranno amici, colleghi e persone importanti della sua vita.
Ma l'artista guarda già anche al futuro e non nasconde il desiderio di tornare sul palco del Festival di Sanremo 2027. Durante la conferenza stampa ha scherzato sulla possibilità di ricevere un invito da Stefano De Martino, rivelando di essersi già portato avanti con i preparativi: l'abito per l'Ariston sarebbe addirittura pronto. E dopo cinquant'anni trascorsi a raccontare emozioni attraverso le canzoni, questa volta sarà proprio la sua vita a diventare la protagonista dello spettacolo.