Pubblicazione: 18 novembre alle 16:55

L’ironia napoletana non conosce filtri, nemmeno quando si parla del palcoscenico più ambito della musica italiana. Sal Da Vinci ha risposto con la sua consueta verve alle voci che lo vorrebbero protagonista al Festival di Sanremo 2027, sotto la direzione artistica di Stefano De Martino. Il cantante ha affrontato l’ipotesi di un invito all’Ariston con battute e provocazioni scherzose.

"Se Stefano De Martino mi invita a casa sua, ci vado volentieri anche perché so che cucina bene. Se poi mi invita a Sanremo ci vado lo stesso, ma prima mi deve invitare a casa sua", ha dichiarato., con un riferimento alla cucina di De Martino che aggiunge un tocco di complicità alla battuta.

Sal Da Vinci ha poi proseguito in dialetto napoletano, rivolgendosi direttamente al futuro direttore artistico: "Stefano decidi tu, se mi vuoi, non mi vuoi, io mi sono già organizzato, ho messo già l’abito… però chiamami 'ampressa' perché io mi devo preparà". L’artista si è dichiarato pronto a raggiungere il palco dell’Ariston, pur lasciando a De Martino l’ultima parola.

Il riferimento all’abito già preparato è uno degli elementi più divertenti della dichiarazione, Sal Da Vinci si mostra disponibile a partecipare, ma accompagna la sua candidatura informale con una richiesta precisa. Una telefonata, possibilmente senza troppi ritardi, per avere il tempo di prepararsi.

. Per il conduttore si prospetta un incarico importante, con la responsabilità di costruire un cast capace di mettere insieme artisti affermati, nuove proposte e spettacolo., ma al momento la sua partecipazione non è stata confermata.

Per ora resta l'invito scherzoso del cantante napoletano, che sembra preferire una cena in compagnia di De Martino prima di qualsiasi accordo professionale. Se arriverà davvero la chiamata per Sanremo, sarà il direttore artistico a deciderlo. Nel frattempo, Sal Da Vinci ha già fatto sapere di essere pronto, manca soltanto la telefonata.