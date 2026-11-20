Pubblicazione: 20 novembre alle 08:00

Barbara D'Urso tornerà a Ballando con le Stelle, ma dietro la decisione di proseguire la sua esperienza su Rai 1 si nasconderebbe un accordo con condizioni ben precise. Dopo lo scontro con Guillermo Mariotto, che ha provocato una vera e propria bufera mediatica, la conduttrice avrebbe ottenuto alcune garanzie per evitare il ripetersi di episodi simili. Una tregua raggiunta grazie alla mediazione di Milly Carlucci, che avrebbe però richiesto anche qualche concessione da parte dell'ex volto di Mediaset. E proprio uno dei punti dell'intesa riguarda un aspetto della vita professionale di Barbara che potrebbe sorprendere il pubblico.

A raccontare i retroscena della vicenda è statosulle pagine del Quotidiano Nazionale, secondo cuisarebbe stato preceduto da una serie di confronti con la produzione. Non si tratterebbe quindi soltanto di, ma di un'intesa volta a ristabilire gli equilibri all'interno del programma. Tutto è cominciato durante la puntata del 14 novembre 2026, quandoin direzione di Barbara D'Urso, parlando di un presunto cattivo odore.

Un gesto che ha provocato l'immediata reazione della conduttrice, arrivata a rivolgersi direttamente a Milly Carlucci con un ultimatum. “O io o lui”, aveva dichiarato Barbara durante la trasmissione, visibilmente irritata per quanto accaduto. La situazione non si è però conclusa con la fine della diretta. Poche ore dopo, infatti, D'Urso ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, raccontando di essersi sentita ferita e poco tutelata dalla produzione. Un intervento nel quale ha criticato soprattutto la mancata reazione dei presenti, spiegando di essersi aspettata maggiore solidarietà da parte di quella che considerava una famiglia televisiva.

Barbara d'Urso e Mariotto a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

“Mi sento delusa, ferita. Stavolta non perdono, non so cosa succederà. Ho subito una vera e propria aggressione premeditata”, aveva dichiarato, lasciando aperta la possibilità di non tornare nel programma. Le sue parole hanno alimentato le indiscrezioni su un possibile abbandono, soprattutto dopo le successive dichiarazioni di Mariotto, che ha ribadito di non ritenere necessario chiedere scusa. Secondo quanto ricostruito da Parpiglia, Barbara avrebbe quindi chiesto precise garanzie sul comportamento futuro del giurato. La prima condizione dell'accordo riguarderebbe proprio l'impegno a evitare nuovi episodi offensivi nei suoi confronti.

Non sarebbe però prevista l'esclusione di Mariotto dalla trasmissione. Lo stilista dovrebbe continuare a occupare il proprio posto, mentre. La seconda condizione rappresenta invece uno degli aspetti più curiosi dell'intera vicenda.si sarebbe impegnata anei confronti della Rai attraverso il proprio canale YouTube. Una richiesta che assumerebbeconsiderando quanto la conduttrice abbia utilizzato la piattaforma per mantenere un rapporto diretto con il pubblico dopo la conclusione della sua esperienza a Mediaset.

L'intesa prevederebbe inoltre una presenza più assidua di Barbara a Ballando Segreto, lo spazio dedicato ai retroscena del programma nel quale, secondo le indiscrezioni, la sua partecipazione sarebbe stata finora piuttosto limitata. Si tratta, è importante precisarlo, di ricostruzioni giornalistiche e non di clausole contrattuali confermate ufficialmente dalla Rai. La conduttrice ha però confermato pubblicamente la volontà di proseguire la propria esperienza televisiva. Intervistata dal TG1, Barbara D'Urso ha infatti spiegato di non aver mai pensato realmente di lasciare Ballando con le Stelle, chiarendo che le parole pronunciate durante la diretta erano state una reazione alla rabbia del momento.

Milly Carlucci, fonte: YouTube

“Non ho mai pensato di non esserci”, ha precisato, tornando poi sul legame che la unisce alla produzione e alla stessa Milly Carlucci. “Ho un patto con la Rai, un patto con Ballando con le Stelle, ho un patto con Milly”, ha dichiarato la conduttrice, ricordando anche quanto la padrona di casa si sia impegnata negli anni per portarla nel programma. Secondo Barbara, infatti, Milly Carlucci avrebbe cercato per tre anni di convincerla a partecipare alla trasmissione. Un dettaglio che rende ancora più significativo il desiderio di non interrompere questa collaborazione dopo poche settimane. La stessa Carlucci è intervenuta pubblicamente sulla vicenda durante La vita in diretta, affrontando anche la possibilità di modificare la disposizione dei posti per evitare nuove tensioni.

Alberto Matano si è infatti offerto di sedersi accanto a Guillermo Mariotto, prendendo eventualmente il posto di Barbara. La soluzione, tuttavia, non risulta ancora definitiva e secondo quanto riportato da Fanpage nelle scorse ore,non avrebbe ricevuto comunicazioni ufficiali su uno spostamento e sarebbe intenzionata a mantenere la propria posizione. Intanto, il caso ha, che ha annunciato l'intenzione di chiedere alla Rai chiarimenti sul contratto della conduttrice, comprese le condizioni economiche e le eventuali clausole previste in caso di abbandono anticipato.

La vicenda sembra quindi destinata a far discutere ancora, anche se almeno un punto appare ormai chiarito: Barbara D'Urso sarà presente nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 21 novembre. Resta da capire se la tregua riuscirà davvero a riportare serenità tra i protagonisti del programma oppure se il gelo tra Barbara e Mariotto continuerà a caratterizzare le prossime dirette. Per Milly Carlucci, nel frattempo, la sfida non sarà soltanto gestire la gara, ma anche mantenere l'equilibrio di una trasmissione nella quale le tensioni tra i protagonisti sembrano ormai attirare tanta attenzione quanto le esibizioni in pista.