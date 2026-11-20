Pubblicazione: 20 novembre alle 11:53

Mentre Stefano De Martino mette a punto gli ultimi dettagli del cast di Sanremo 77, iniziano a emergere i nomi di chi ha preferito declinare l'invito. Non è una novità che il Festival venga rifiutato, ma quest'anno la lista degli assenti eccellenti si fa particolarmente lunga e interessante. Sette artisti di peso hanno detto no al nuovo direttore artistico, e le motivazioni vanno ben oltre i classici impegni discografici o tour già programmati.





De Martino ha scelto un approccio diverso rispetto ai suoi predecessori. Non si è limitato a raccogliere centinaia di brani inviati dalle case discografiche per poi selezionare i migliori. Ha fatto il contrario:. Lo ha raccontato lui stesso nel podcast Pezzi Dentro la Musica, spiegando di aver incontrato gli artisti per coinvolgerli e illustrare loro quale tipo di Festival avrebbero affrontato., apparentemente efficace per creare un cast coerente con una visione precisa,. Alcuni immediati, altri maturati nel tempo. A ottobre, secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta su Vanity Fair,. All'epoca c'era ancora margine per ripensarci, ma a metà novembre la situazione si è cristallizzata.: 20 o 21 artisti su 23 sono già stati scelti, e per i pochi posti rimasti ci sono almeno sette candidati in lizza.durante lo show Sarà Sanremo.

Accanto a loro, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, ci sarebbero anche Anna, Angelina Mango, Madame, Salmo e Kid Yugi. Una lista che colpisce per la varietà generazionale e stilistica. Anna rappresenta la nuova scena rap femminile italiana, esplosa negli ultimi anni con brani che hanno dominato le classifiche streaming. Angelina Mango, vincitrice tra i Big nel 2024 con La noia, sembrava un nome quasi scontato per un ritorno, invece ha scelto di non esserci. Madame, che nel 2021 aveva portato Voce sul palco dell'Ariston con grande impatto critico e di pubblico, avrebbe fatto la stessa scelta.





"Quanto è importante per un 42enne come me fare musica che possa piacere ai ragazzini di 14 anni? Secondo il tuo discorso, io dovrei andare a Sanremo e cercare di riconquistarli. Perché? Per quale motivo? Penso che sia abbastanza inutile. Non mi va di essere sempre lo stesso artista, fare gli stessi dischi per stare in un porto sicuro ed essere apprezzato dai miei fan. Non è proprio il mio modo di lavorare. L'unica cosa che mi interessa in questo momento, come sempre, è la dimensione del live, i concerti dal vivo. Perché la musica live, a differenza degli streaming, ripaga del sacrificio". - Salmo

Ma. Il rapper sardo è stato a lungo uno dei nomi più caldi del toto-Big. I bookmaker lo davano addirittura tra i favoriti alla vittoria. Poi è arrivata la sua risposta, affidata a un lungo video sui social, in cui ha spiegato punto per punto perché Sanremo non fa per lui. Non adesso, almeno., che aveva invitato Salmo a considerare il Festival come un'occasione per rilanciare la propria popolarità presso il pubblico più giovane. Secondo il produttore,non si è fatta attendere: "Secondo il tuo discorso, dovrei andare a Sanremo e farmi odiare dagli italiani. Come se non mi odiassero abbastanza". Una battuta, certo, ma che nasconde una riflessione più profonda.

Kid Yugi, infine, è un altro nome che sorprende. Il rapper veneto, idolo dei giovanissimi, sembrava un candidato perfetto per il Sanremo giovane e indipendente che De Martino vuole costruire. Eppure avrebbe detto no. Le ragioni non sono state rese pubbliche, ma è possibile che, come Salmo, anche lui non consideri il Festival una tappa necessaria in questa fase della carriera.



